Peugeot (E-)408 im Jahr 2026 mit leichtem Facelift bestellbar

Peugeot öffnet die Bestellsysteme für den neuen 408. „Mit seinem raffinierten Design, seinem komfortablen Interieur und einer umfangreichen Ausstattung setzt die Löwenmarke ein klares Statement im C-Segment“, werben die Franzosen. Der vollelektrische E-408 ist ab 46.300 Euro erhältlich. Neue E-Auto-spezifische Funktionen wie Batterievorkonditionierung und Vehicle To Load (V2L) sollen für ein vernetztes Erlebnis sorgen.

Als erstes Modell der Franzosen trägt das Modell einen beleuchteten „Peugeot“-Schriftzug an Front und Heck, ergänzt durch eine Lichtsignatur mit den charakteristischen schrägen LED-Krallen. Kühlergrill und Stoßstange wurden überarbeitet und mit einer 3D-Formgebung versehen, deren trapezförmige Unterkante die Präsenz des Modells auf der Straße erhöhen soll. Glänzende und matt schwarze Elemente soll einen eleganten Effekt schaffen. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch die neue Karosseriefarbe Flare Green, die je nach Lichteinfall Farbnuancen entfaltet.

Es gibt eine Palette an Motorisierungen. Bei der Elektroauto-Version leistet der Motor 157 kW (213 PS). Verbesserungen an der Aerodynamik sorgen für einen niedrigen Stromverbrauch von 14,7 – 15 kWh/100 km nach WLTP-Norm. Die Reichweite steigt um 3 auf bis zu 456 Kilometer. Das Bordladegerät des E-408 unterstützt bis zu 120 kW und ermöglicht eine Aufladung der Batterie von 20 auf 80 Prozent in etwa 30 Minuten. In Deutschland ist die maximale Ladeleistung der Wallbox dreiphasig im privaten Bereich in der Rege auf 11 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten (dreiphasig) sind 11 kW und bei städtischen Ladepunkten bis zu 22 kW möglich.

Der Plug-in-Hybrid 240 e-DSC7 mit 177 kW (240 PS) kombiniert einen 132 kW (180 PS) starken Benzinmotor mit einem 92 kW/125 PS leistenden Elektromotor und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe e-DSC7. Darüber hinaus gibt es noch einen Mildhybridantrieb.

In Verbindung mit dem Elektromotor sind beim 408 weitere Dienste verfügbar, die das elektrische Fahren vereinfachen und zur Langlebigkeit des Modells beitragen sollen. Die Funktion „80 Prozent Ladevorbehalt“ stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen ist. Die Batterievorkonditionierung bringt den Energiespeicher vor dem Laden auf die ideale Temperatur und kann die Ladeeffizienz steigern, insbesondere bei kalten Temperaturen.

Mit der V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) können externe elektrische Geräte über die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden. Zum Beispiel zum Laden eines E-Bikes oder zum Betreiben einer Taschenlampe – das E-Fahrzeug verwandelt sich in eine mobile Steckdose, die zu Hause und von unterwegs verfügbar ist. Der notwendige Adapter ist im Zubehör erhältlich.

Wie alle Elektrofahrzeuge von Peugeot profitiert auch der neue 408 vom Programm Peugeot Care. Es deckt den Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten ab und schützt diese bis zu 8 Jahre beziehungsweise bis zu 160.000 Kilometer (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt).