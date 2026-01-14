Audi liefert über 223.000 Elektroautos im Jahr 2025 aus (+36 %)

Audi hat 2025 weltweit mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Rückgang von rund 3 Prozent. Einen neuen Rekordwert erreichten im vergangenen Jahr die vollelektrischen Modelle: Die Elektroauto-Auslieferungen stiegen um rund 36 Prozent auf über 223.000 Einheiten.
Auch 2025 prägten anspruchsvolle geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Auslieferungszahlen. „Nicht nur eine intensive Wettbewerbssituation in China, sondern auch die amerikanische Zollpolitik stellten die gesamte Automobilbranche vor große Herausforderungen und wirkten sich auf das internationale Konsumverhalten aus“, so Audi. Auch die soliden Ergebnisse in Europa, Deutschland und den Übersee- und Wachstumsmärkten hätten diese Einflüsse nicht gänzlich kompensieren können.
„Unsere Produktoffensive kommt auf die Straße, was sich auch sukzessive in den Auslieferungen widerspiegelt. 2025 konnten wir vor allem ein Plus bei Elektromodellen erzielen“, sagt Marco Schubert, Vorstand für Vertrieb und Marketing. „Das zeigt, dass unsere elektrischen Modelle wie der Audi A6 e-tron und der Audi Q6 e-tron gut von unseren Kundinnen und Kunden angenommen werden. Diesen Aufwärtstrend wollen wir auch 2026 fortsetzen. Dafür sind wir mit unserer neuen Unternehmensstrategie, unseren Handelspartnern und unseren internationalen Teams bestens aufgestellt.“
Die über 223.000 von Audi 2025 ausgelieferten Elektroautos entsprechen einem Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders beliebt waren unter anderem die beiden neuen Modelle A6 e-tron (37.000 Einheiten, erhältlich als Limousine und Kombi) und Q6 e-tron (84.000 Einheiten, erhältlich als SUV und SUV-Coupé).
In Europa (ohne Deutschland) lieferte Audi mehr als 464.000 Fahrzeuge aus und lag damit solide auf Vorjahresniveau. Mit knapp 113.000 E-Autos und einer Steigerung von rund 40 Prozent setzte sich auch hier der weltweite Positivtrend fort. Einen kleinen Anstieg verzeichnete Audi im Heimatmarkt Deutschland: Von den über 206.000 ausgelieferten Fahrzeugen (+4 %) waren rund 41.000 vollelektrisch (+89 %).
In Nordamerika übergab Audi mehr als 202.000 Einheiten (–12 %), davon knapp 33.000 vollelektrische Fahrzeuge (+15 %), ein neuer Höchststand. In Kanada erreichten die Auslieferungen einen Rekord mit über 37.000 Einheiten (+11 %). In China lieferte Audi knapp 618.000 Fahrzeuge aus (–5 %). In den Übersee- und Wachstumsmärkten konnte die Marke die Auslieferungen mit knapp 134.000 Einheiten um rund 6 Prozent steigern, bei den vollelektrischen Modellen um fast 26 Prozent (14.000 Einheiten).
Kommentare
Gunnar meint
Vergleich der BEV-Anteile zwischen Audi, BMW und Mercedes:
BMW (ohne Mini): 15,4%
Audi: 13,9%
Mercedes: 9,1%
2024 sah das so aus:
BMW (ohne Mini): 16,7%
Audi: 9,6%
Mercedes: 9,3%
Future meint
Audi gibt es noch? Ich staune!
hu.ms meint
Ein europäer legt stückzahlen und marktaneile zu – ein ami verliert an beiden. Alles klar !
Haubentaucher meint
Audi, Mercedes und BMW sind immer noch übermäßig am Tropf ihrer großen Diesel, die aufgrund der Hybridisierung nicht unter Verbrenner fallen. Die A6 e-tron verkaufen sich mäßig. Es ist schwierig und bleibt auch schwierig.
South meint
Audi tut sich wirklich schwer mit E Autos. Im Grunde kauft man mit dem A6etron mit SSP Plattform ja einen Porsche, selber hat Audi leider nix zu bieten. Audi geht wie es wie andere Hersteller, die Verbrenner gehen runter, wer kein Marktgängiges E Auto hat, merkt das langsam in den Zahlen. Und auch hier. Die Steigerung der E Autos um 36% täuscht darüber hinweg, dass Audi von einem niedrigen Niveau kommt und man bei E hinterherhinkt…
Da würde es den Ingolstädtern nicht schaden, mal einen Blick nach München zu BMW zu werfen…
VW krank allgemein momentan an stagnierender Technik…
Thorsten 0711 meint
South
Der Audi A6 e-tron nutzt allerdings die gemeinsam mit Porsche entwickelte PPE Plattform. Die VW SSP ist noch gar nicht auf dem Markt geschweige denn fertig entwickelt.
Futureman meint
Gesamtrückgang im selben Bereich wie bei Tesla. Also je nach Sichtweise eine Katastrophe oder halb so wild :-)
Super sehen die Steigerungszahlen bei den E-Modellen aus. So langsam müsste doch auch der letzte Aufsichtsrat erkennen, dass nur hier ein Zukunftspotenzial liegt.
MichaelEV meint
Meiner Rechnung nach 110.000 gewinnbringende Verbrenner weniger, dafür 60.000 eher gewinnbelastende BEVs mehr. Der Lauf der Dinge der Transformation, für den Geschäftsbericht aber nicht gut.
A6 und Q6 hatten ihren Startbonus und bekommen jetzt mehr Konkurrenz (siehe iX3). Das Geschäft wird 2026 also nicht einfacher…
Und dann letztendlich das Ergebnis: Stand Oktober werden die CO2-Flottenziele um satte 22g verfehlt (schlechter ist nur Nissan). Klingt nicht viel, grob gerechnet dürften für Europa aber ca. 100.000 BEVs mehr notwendig sein.
ID.alist meint
Eine Katastrophe wenn nichts neues in der Pipeline wäre.