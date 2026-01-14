Audi liefert über 223.000 Elektroautos im Jahr 2025 aus (+36 %)

Audi hat 2025 weltweit mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Rückgang von rund 3 Prozent. Einen neuen Rekordwert erreichten im vergangenen Jahr die vollelektrischen Modelle: Die Elektroauto-Auslieferungen stiegen um rund 36 Prozent auf über 223.000 Einheiten.

Auch 2025 prägten anspruchsvolle geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Auslieferungszahlen. „Nicht nur eine intensive Wettbewerbssituation in China, sondern auch die amerikanische Zollpolitik stellten die gesamte Automobilbranche vor große Herausforderungen und wirkten sich auf das internationale Konsumverhalten aus“, so Audi. Auch die soliden Ergebnisse in Europa, Deutschland und den Übersee- und Wachstumsmärkten hätten diese Einflüsse nicht gänzlich kompensieren können.

„Unsere Produktoffensive kommt auf die Straße, was sich auch sukzessive in den Auslieferungen widerspiegelt. 2025 konnten wir vor allem ein Plus bei Elektromodellen erzielen“, sagt Marco Schubert, Vorstand für Vertrieb und Marketing. „Das zeigt, dass unsere elektrischen Modelle wie der Audi A6 e-tron und der Audi Q6 e-tron gut von unseren Kundinnen und Kunden angenommen werden. Diesen Aufwärtstrend wollen wir auch 2026 fortsetzen. Dafür sind wir mit unserer neuen Unternehmensstrategie, unseren Handelspartnern und unseren internationalen Teams bestens aufgestellt.“

Die über 223.000 von Audi 2025 ausgelieferten Elektroautos entsprechen einem Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders beliebt waren unter anderem die beiden neuen Modelle A6 e-tron (37.000 Einheiten, erhältlich als Limousine und Kombi) und Q6 e-tron (84.000 Einheiten, erhältlich als SUV und SUV-Coupé).

In Europa (ohne Deutschland) lieferte Audi mehr als 464.000 Fahrzeuge aus und lag damit solide auf Vorjahresniveau. Mit knapp 113.000 E-Autos und einer Steigerung von rund 40 Prozent setzte sich auch hier der weltweite Positivtrend fort. Einen kleinen Anstieg verzeichnete Audi im Heimatmarkt Deutschland: Von den über 206.000 ausgelieferten Fahrzeugen (+4 %) waren rund 41.000 vollelektrisch (+89 %).

In Nordamerika übergab Audi mehr als 202.000 Einheiten (–12 %), davon knapp 33.000 vollelektrische Fahrzeuge (+15 %), ein neuer Höchststand. In Kanada erreichten die Auslieferungen einen Rekord mit über 37.000 Einheiten (+11 %). In China lieferte Audi knapp 618.000 Fahrzeuge aus (–5 %). In den Übersee- und Wachstumsmärkten konnte die Marke die Auslieferungen mit knapp 134.000 Einheiten um rund 6 Prozent steigern, bei den vollelektrischen Modellen um fast 26 Prozent (14.000 Einheiten).