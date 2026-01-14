BMW Elektro-M3 kommt mit emulierten Gängen und über 100 kWh Speicherkapazität

Auf die jüngste Generation des iX3 folgt in diesem Jahr der nächste i3 als zweites Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Letztere Mittelklasse-Limousine stellt die Basis für die erste Batterieversion des M3. Zu dessen Technik verrät BMW nun mehr.

Der neue M3 wird als Verbrenner sowie auch als Elektroauto angeboten. Die nur mit Strom betriebene Version kommt laut einer aktuellen Mitteilung im nächsten Jahr auf den Markt. „Die zukünftige Modellgeneration wird einen bislang unerreichten Maßstab im Segment der High-Performance-Fahrzeuge setzen“, sagt Franciscus van Meel, Geschäftsführer BMW M GmbH. „Mit der neuesten Technologie-Generation der Neuen Klasse heben wir das BMW M Fahrerlebnis auf ein komplett neues Level und werden unsere Kunden auch im Alltag mit herausragender rennstreckentauglicher Fahrdynamik begeistern.“

Der vollelektrische Antrieb definiere die markentypische Fahrdynamik komplett neu und vereine Fahrspaß auf der Straße und Rennstreckentauglichkeit zu einem noch nie dagewesenen Erlebnis, verspricht BMW. „Die langstreckentaugliche Reichweite, die hohe Ladeperformance dank 800-Volt-Technologie und die hocheffiziente Rekuperation machen die BMW M Neue Klasse zum universalen Alltagsbegleiter.“ Die neu entwickelte Architektur mit zentral gesteuertem Einzelradantrieb erschließe eine neue Fahrdynamik-Dimension und steigere weiterhin auch die Fahrsicherheit aller BMW-M-Fahrzeuge der neuen Generation.

Das neue Level in Sachen Fahrdynamik sei auch ein Ergebnis der zukunftsorientierten zentralen Steuerungs- und Elektronikarchitektur der Neuen Klasse. Vier „Superbrains“ genannte Hochleistungscomputer bündelten die Rechenleistung für Fahrdynamik („Heart of Joy“), automatisiertes Fahren, Infotainment sowie Basis- und Komfortfunktionen. Neben der höheren Gesamt-Performance durch den beschleunigten Datenaustausch profitiere die nächste Modellgeneration von BMW M damit auch von schnelleren Updates und Upgrades.

BMW M eDrive mit M Dynamic Performance Control

Herzstück der Architektur Neue Klasse ist der BMW M eDrive, der auf der BMW-Gen6-Technologie der E-Auto-Architektur basiert. Dabei wird jedes Rad von einem Elektromotor angetrieben. „Im Zusammenspiel mit der M-spezifischen Steuerungssoftware des Heart of Joy, der ‚BMW M Dynamic Performance Control‘, ergeben sich für den Einsatz in High-Performance-Fahrzeugen völlig neue Potenziale bezüglich Fahrdynamik und -sicherheit“, so die Entwickler. „Außerdem erlaubt das System eine höchstmögliche Rekuperation und optimale Traktion bis in den Grenzbereich und ein direkteres Ansprechverhalten.“

In allen vollelektrischen Modellen der BMW M Neuen Klasse sollen zwei elektrische Antriebseinheiten an Vorder- und Hinterachse mit je einem Elektromotor pro Rad für eine BMW-M-typische Fahr-Performance sorgen. Jeder der insgesamt vier Elektromotoren treibt dabei ein Rad an. Dieses Konzept vereine alle Vorteile des Heck- und Allradantriebs und steigere zugleich die Fahrdynamik während des Straßen- oder Rennstreckeneinsatzes, versprechen die Ingenieure. Darüber hinaus lasse sich die Vorderachse vollständig entkoppeln.

„Das Ergebnis: Ein von BMW M bekannter, fahrdynamisch orientierter Heckantrieb sowie eine gesteigerte Effizienz, zum Beispiel auf längeren Autobahnfahrten, was die Reichweite erhöht“, so BMW. „Für ein BMW M-typisches Fahrerlebnis und zur Steigerung der Fahrbarkeit kommen verschiedene vordefinierte Fahrmodi, emulierte Schaltvorgänge und eine neu entwickelte Geräuschkulisse zum Einsatz. Nur einige von vielen Beispielen dafür, wie BMW M Emotionen in die vollelektrischen BMW-M-Modelle überträgt und diese während jeder Fahrt erlebbar werden.“

Die elektrischen Antriebseinheiten des BMW M eDrive zeichnen sich den Angaben zufolge durch eine hohe Leistungsdichte aus und stellen die stärksten Antriebe dar, die BMW M bisher zum Einsatz gebracht hat. In beiden Antriebseinheiten sind die Elektromotoren parallel angeordnet, sie geben ihre Leistung an je ein Getriebe pro Rad ab. In den Antriebseinheiten ist überdies der Inverter zur Steuerung der Elektromotoren sowie die Ölversorgung integriert. Das System erlaubt die Steuerung von Drehmoment und Leistung pro Rad, was unter anderem eine optimale Traktion, eine kontinuierliche Drehmoment-Verteilung zwischen dem Bremssystem und den Elektromotoren sowie die Bremsenergie-Rekuperation bis in den Grenzbereich hinein ermöglichen soll. Das Ergebnis soll „ein für BMW M Serienfahrzeuge bislang unerreichtes Fahrerlebnis“ sein.

Hochvolt-Speicher mit über 100 kWh

Der mehr als 100 kWh nutzbare Energie umfassende Hochvoltspeicher als Energielieferant für den BMW-M-eDrive-Antrieb wurde ebenfalls an die Anforderungen der Hochleistungs-Fahrzeuge angepasst. Auch hier habe die Vereinbarkeit der Straßen- und Rennstreckentauglichkeit im Vordergrund gestanden, erklären die Verantwortlichen. Hierfür komme eine leistungsoptimierte Variante der Gen6-Rundzelle zum Einsatz. Unterstützend seien das Kühlsystem sowie der „Energy Master“ für die höheren Leistungen optimiert worden.

Der Energy Master ist die „hochintelligente“ Schaltzentrale der Batterie und sitzt außerhalb des Speichers. Mit BMW-M-spezifischen Lösungen soll der Gen6-Hochvoltspeicher der vollelektrischen Modelle nochmals höhere Spitzen- und Ladeleistungen erlauben. Außerdem bieten die Neuen-Klasse-Modelle innerhalb der Gen6-Technologie die höchsten Rekuperationswerte. Das Hochvoltspeichergehäuse übernimmt zudem die Rolle eines Strukturbauteils im Fahrzeug und ist fest mit der Vorder- und Hinterachse verbunden. Die dadurch erreichte höhere Steifigkeit im Gesamtfahrzeug soll ebenfalls zu einer spürbar verbesserten Fahrdynamik führen.

Leichtbaukonzept mit Naturfaser-Elementen

Neben Innovationen im Bereich der Fahrdynamik spiegele sich Hightech in der BMW M Neuen Klasse auch im Einsatz neuer und innovativer Materialien wider, heißt es abschließend. Leichtbau habe seit jeher eine entscheidende Rolle bei Hochleistungsmodellen, weshalb BMW M in seinen vollelektrischen High-Performance-Modellen erstmals Naturfaser-Elemente einführe.

„Die Marke hat seit 2019 umfangreiche Erfahrungen in der Dauerhaltbarkeit, Produktion und Integration von Naturfasern im Motorsport gesammelt. Dieses Material bietet ähnliche Eigenschaften wie Carbonfasern, kann jedoch mit rund 40 Prozent weniger CO₂e-Emissionen produziert werden.“