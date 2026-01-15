Volvo Cars stellt Geschäftsbetrieb von Novo Energy vorerst ein

Volvo Cars hat den Geschäftsbetrieb von Novo Energy vorerst eingestellt, da kein neuer Technologiepartner gefunden werden konnte. Das Unternehmen war ursprünglich als Joint Venture mit dem Batteriezellhersteller Northvolt entstanden und nach dessen Insolvenz vollständig von Volvo Cars übernommen worden.

Novo Energy sollte laut dem Portal Electrive ab 2026 in einem neuen Werk in Göteborg Batteriezellen produzieren. Die geplante Produktionskapazität lag bei bis zu 50 GWh pro Jahr, um sowohl die europäischen Volvo-Werke in Göteborg und Gent zu beliefern als auch potenziell andere Marken des chinesischen Volvo-Mutterkonzerns Geely.

Durch die Insolvenz von Northvolt fehlte Volvo der notwendige Technologiepartner, um das Werk zu betreiben. Bereits im Mai 2025 mussten 150 Mitarbeiter von Novo Energy entlassen werden, weil kein Partner verfügbar war. Die Suche nach einem neuen externen Technologiepartner blieb bislang erfolglos. Das Unternehmen erklärte, man habe „im Laufe des letzten Jahres intensiv nach einem neuen Partner gesucht“.

Trotz der Fortsetzung der Partnersuche sieht sich Volvo derzeit nicht in der Lage, die Geschäftstätigkeit wie geplant fortzuführen. Nun werden die letzten 75 verbleibenden Mitarbeiter entlassen, und Novo Energy geht in eine Art Winterschlaf, bis möglicherweise ein Partner gefunden wird. Das Unternehmen betonte: „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, ist jedoch angesichts der aktuellen Situation notwendig.“ Weitere Angaben zum Start der Batterieproduktion oder zur zukünftigen Organisationsstruktur wurden nicht gemacht.

Eine Gewerkschaftsvertreterin zeigt sich wenig optimistisch, dass das Projekt fortgesetzt wird. Katarina Atterström von der Schwedischen Ingenieursgewerkschaft sagte gegenüber dem Fernsehsender SVT: „Wir hatten gehofft und darauf vertraut, dass die Angelegenheit geklärt wird, daher ist es wirklich traurig. Auch für Göteborg und Westschweden ist es ein Verlust, dass dieser Teil der Geschichte nun abgeschlossen ist.“