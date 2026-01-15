Handwerksbetriebe verlangen Planungssicherheit bei E-Fahrzeugen

Handwerksbetriebe fordern Mobilität, die sich anpasst: flexibel in der Nutzung, kalkulierbar im Preis und schnell einsatzbereit. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage des europäischen Mobilitätsunternehmens MHC Mobility unter 700 deutschen Handwerksbetrieben.

Im Tagesgeschäft sind die Erwartungen eindeutig: Planbare Kosten, schnelle Verfügbarkeit und flexible Vertragsmodelle bestimmen die Entscheidung für oder gegen einen Anbieter. Mit 54 Prozent nennen die Betriebe günstige Konditionen und planbare Gesamtkosten als entscheidend. 46 Prozent legen Wert auf schnelle Verfügbarkeit und einfache Abwicklung, 38 Prozent wünschen sich flexible Vertragslaufzeiten, etwa monatlich kündbare Modelle.

„Das Handwerk rechnet sehr genau – und braucht Lösungen, die sich dem Betriebsalltag anpassen“, sagt Rainer Thies, Geschäftsführer bei MHC Mobility Deutschland. „Wenn ein zusätzlicher Transporter gebraucht wird, weil ein Großauftrag kurzfristig startet, oder wenn ein Ersatzfahrzeug noch am selben Tag einsatzbereit sein muss, dann darf es keine komplizierten Prozesse geben. Unsere Umfrage zeigt klar: Die Betriebe wollen Mobilität, die verlässlich kalkulierbar und gleichzeitig beweglich ist.“

Auch der Serviceumfang ist wichtig: 39 Prozent der Befragten erwarten Komplettleistungen wie Wartung, Versicherung oder Reifenservice, ein Drittel wünscht sich einen persönlichen Ansprechpartner, der den Betrieb und seine Abläufe kennt.

Was morgen wichtig wird: Effizienz, Steuerbarkeit und flexible Nutzung

Beim Blick nach vorn verschiebt sich die Perspektive, aber nicht die Grundhaltung. Die Betriebe erwarten, dass Mobilität künftig effizienter, planbarer und nachhaltiger wird. An erster Stelle steht für 37 Prozent die Senkung der Betriebskosten durch neue Mobilitätskonzepte. 34 Prozent sehen den Umstieg auf elektrische oder alternative Antriebe als entscheidenden Zukunftsfaktor, 31 Prozent rechnen mit einem Bedeutungszuwachs flexibler Nutzungsmodelle wie dem Auto-Abo.

„Die Zahlen zeigen: Wirtschaftlichkeit und Wandel lassen sich erfolgreich verbinden“, so Thies. „Ein Dachdeckerbetrieb, der seine Flotte teilweise elektrifizieren will, braucht keine Theorie, sondern Planungssicherheit: Wie viele Kilometer schafft das Fahrzeug im Winter? Welche Ladezeiten sind realistisch? Und was kostet das monatlich? Moderne AutoAbos – wie wir sie bei MHC Mobility anbieten, verbinden Kalkulierbarkeit mit Beweglichkeit.“

Rund ein Viertel der Betriebe fordert zudem mehr Beratung zu Nachhaltigkeit und Fuhrparkoptimierung sowie eine bessere Planbarkeit bei Fahrzeugausfällen. Für Thies ist das ein deutliches Signal: „Die Umfrage zeigt, dass viele Betriebe ihre Mobilität aktiv professionalisieren, indem sie Flotten gezielt ausbauen, Fahrzeuge effizienter einsetzen und Wartung sowie Service systematisch planen. Dabei geht es zunehmend um ganz praktische Fragen – etwa wie sich Dienstfahrzeuge optimal auslasten oder alternative Antriebe sinnvoll in bestehende Flotten integrieren lassen.“

Aus beiden Befragungsblöcken ergibt sich laut den Studienautoren ein eindeutiges Bild: Flexibilität bleibt ein Schlüsselfaktor, doch sie wird zunehmend Teil eines größeren Systems aus Verlässlichkeit, Transparenz und Kostensicherheit. Gerade größere Betriebe fordern strategische Planbarkeit, ohne auf Anpassungsfähigkeit verzichten zu müssen. „Das Handwerk braucht keine Experimente, sondern funktionierende Modelle“, unterstreicht Thies.