VW Konzernlogistik: „Batterie-elektrische Trucks sind die Zukunft“

Die Konzernlogistik von Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg steuert die globalen Logistikketten des Automobilkonzerns. Sie vernetzt 8.500 Lieferanten, 112 Fabriken und mehr als 150 Absatzmärkte. Diesel-Lkw sind dabei weiterhin ein zentrales Transportmittel, jedoch besonders CO2-intensiv. Für Logistikchef Simon Motter ist die Richtung klar: „Batterie-elektrische Trucks sind die Zukunft“, sagte er gegenüber dem Portal Electrive.

Rund 800 Mitarbeiter koordinieren mehrheitlich von Wolfsburg aus den Warenfluss rund um die Werke aller Marken der Volkswagen-Gruppe. Die Konzernlogistik verantwortet europaweit sämtliche Landverkehre auf Straße und Schiene sowie interkontinental die See- und in seltenen Fällen Lufttransporte. Damit nimmt sie eine Schlüsselrolle im Supply-Chain-Management ein, während Landverkehre außerhalb Europas separat organisiert werden.

Oberste Priorität hat die Versorgungssicherheit, doch Effizienz und Nachhaltigkeit gewinnen an Bedeutung. Besonders im Straßengüterverkehr rücken Elektro-Lkw in den Fokus. Volkswagens Konzernlogistik ist ein Verlader und besitzt selbst keine Lastwagen. Das Unternehmen vergibt Transportaufträge an Speditionen, die über Fahrzeugtyp und Antrieb entscheiden. Einfluss nimmt man vor allem über Kommunikation und Zielvorgaben.

Motter verweist dabei auf die Klimaziele des Konzerns: „Wir sind dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, also müssen wir CO2 reduzieren.“ Diese Erwartung werde klar an Partner und Lieferanten kommuniziert, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Eine verpflichtende Vorgabe für E-Lkw sei theoretisch möglich, wichtiger sei jedoch, die Spediteure vom Wandel zu überzeugen.

Hoher Strompreis bremst Elektro-Lkw

Der Hochlauf der Elektromobilität im Schwerlastverkehr scheitert aus Sicht Motters weniger an der Technik als an den Rahmenbedingungen. Insbesondere der hohe Strompreis in Deutschland bremse Investitionen. „Der Schlüssel zur Antriebswende ist ein guter Preis für den von Logistikern genutzten Strommix: Ich muss wissen: Wann kann ich wo zu welchen Preisen laden.“ E-Lkw könnten künftig den Wettbewerb verändern, da sich Unternehmen mit der neuen Technologie und dem neuen Ökosystem Vorteile sichern.

Als idealen Einsatzbereich sehen die Wolfsburger Logistikplaner mittlere Distanzen. Im Regionalverkehr gelten sie bereits heute als weitgehend alltagstauglich und konkurrenzfähig. Viele regelmäßig bediente Strecken der Werkslogistik könnten nach Einschätzung des Unternehmens schon jetzt umgestellt werden. Perspektivisch werde der Anteil der wirtschaftlich darstellbaren Strecken weiter steigen.

Im europäischen Materiallogistiknetz sind bei den beauftragten Dienstleistern der Volkswagen-Logistik eine mittlere vierstellige Zahl an Lkw im Einsatz. Die Zahl der Elektrofahrzeuge ist laut Motter„noch überschaubar“, da sich der Markt erst im Aufbau befindet – insbesondere bei den für die Autoindustrie wichtigen Low-Linern. Dennoch erwartet Volkswagen einen deutlichen Zuwachs.

Obwohl der Straßentransport bei der VW Konzernlogistik weniger als die Hälfte der Transportleistung ausmacht, verursacht er mehr als 50 Prozent der CO2e-Emissionen. „Deshalb sehen wir Elektro-Lkw als die geeignetste Technologie für eine klimafreundlichere Nutzfahrzeugflotte“, sagt Motter. Überall dort, wo möglichst grüner Strom und Infrastruktur vorhanden sind, werde der Einsatz Batterie-elektrisch betriebener statt fossil angetriebener Lkw gefördert. Parallel bleibe das Ziel bestehen, weitere Güter auf die CO2-arme Schiene zu verlagern – auch wenn der Zustand der Infrastruktur Sorgen bereitee.