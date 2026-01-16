Umfrage: Förder-Unklarheit bremst E-Auto-Käufe

Die Debatte um die angekündigte Neuauflage der Elektroauto-Förderung sorgt derzeit vor allem für eins: Unsicherheit, heißt es von der Online-Plattform für den Autokauf, -verkauf und -leasing Carwow. Obwohl es viele Spekulationen über Ausgestaltung und Zeitpunkt gebe, fehle bislang eine klare, verlässliche Entscheidung – das bremse den Markt spürbar aus.

„Wir sehen aktuell eine starke Zurückhaltung bei vielen potenziellen Käuferinnen und Käufern. Nicht, weil das Interesse an E-Autos fehlt, sondern weil die Rahmenbedingungen unklar sind“, so Philipp Sayler von Amende, Deutschland-Chef von Carwow.

In einer Umfrage des Portals haben 76 der Teilnehmer, die ein Elektroauto in Betracht ziehen, erklärt, ihre Entscheidung über den Kauf zu verzögern. 53 Prozent gaben an, unsicher zu sein, ob sie Anspruch auf staatliche Förderungen hätten. Das zeige: Nicht nur die Höhe einer Förderung sei entscheidend, sondern vor allem Transparenz, Planbarkeit und einfache Regeln, sagt von Amende.

„Wenn die Politik Elektromobilität wirklich beschleunigen will, braucht es kein kurzfristiges Strohfeuer, sondern eine klare, langfristige und leicht verständliche Förderlogik“, so von Amende weiter. Verbraucher müssten wissen, woran sie sind, idealerweise mit eindeutigen Kriterien, digitalem Check der Förderfähigkeit und einem verlässlichen Zeithorizont. Solange diese Klarheit fehlt, blieben viele Kaufentscheidungen auf Eis. „Und das bremst die Transformation im Verkehrssektor unnötig aus.“

In Kürze werden die Details der neuen Elektroauto-Kaufprämie erwartet. Union und SPD hatten sich 2025 auf neue Kaufanreize verständigt, die vor allem Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugutekommen sollen. Familien mit Kindern sollen höhere Zuschüsse erhalten. Die Einkommensgrenze liegt nach aktuellem Stand bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen. Je nach Einkommen, Familienstand und weiteren Kriterien sollen Zuschüsse zwischen 1.500 und 6.000 Euro vorgesehen sein.