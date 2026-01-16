Neue E-Auto-Prämie gilt laut Bericht rückwirkend ab Jahreswechsel

Bestimmte Autokäufer in Deutschland können für neu zugelassene Elektroautos in diesem Jahr mit einer neuen Kaufprämie rechnen. Sie soll rückwirkend für E-Autos gelten, die seit dem Jahreswechsel zugelassen wurden, wie die Zeitung Bild berichtet. Je nach Einkommen, Familienstand und weiteren Kriterien sind demnach Zuschüsse zwischen 1.500 und 6.000 Euro vorgesehen.

Die Mittel reichten für geschätzt 800.000 Fahrzeuge in den nächsten drei bis vier Jahren, sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) der Zeitung. Er sehe das Programm als Anschub für die heimische Branche, die starke Elektroautos im Angebot habe.

Union und SPD hatten sich im letzten Jahr auf neue Kaufanreize verständigt, die vor allem Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugutekommen sollen. Familien mit Kindern sollen höhere Zuschüsse erhalten. Die Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen.

Schneider will bald Details zur Neuauflage der Prämie vorstellen. Eine frühere Förderung für elektrische Pkw hatte die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP Ende 2023 abrupt beendet, um Haushaltslöcher zu stopfen. Danach war die Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland eingebrochen. Bis die neue Prämie ausgezahlt wird, könnten noch einige Monate vergehen. Laut Bild-Bericht muss zunächst ein Antragsportal freigeschaltet werden, Anträge könnten voraussichtlich ab Mai möglich sein.

Die neue Stromer-Förderung gilt dem Bericht zufolge ausschließlich für Privathaushalte. Das Programm umfasst sowohl Kauf als auch Leasing eines neuen Autos mit einem rein batterieelektrischen Antrieb, einem Brennstoffzellenantrieb oder bestimmte Wagen mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb unabhängig vom Listenpreis.

Die Basisförderung soll 3000 Euro für batterieelektrische Autos und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie 1500 Euro für Plug-in-Hybride betragen. Letztere dürfen nicht mehr als 50 Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen oder müssen eine elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern bieten. Es gibt weitere Zuschläge, unter anderem für Menschen mit Kindern.

Insgesamt stellt die Bundesregierung für die neue E-Auto-Kaufprämie drei Milliarden Euro bereit. „Die Mittel reichen für geschätzt 800.000 Fahrzeuge in den nächsten drei bis vier Jahren“, erklärte Umweltminister Schneider der Bild. Das Programm sei ein „Anschub für die Elektromobilität in Deutschland“ und auch „ein Anschub für unsere heimische Automobilwirtschaft, die starke Elektroautos im Angebot hat“. 2025 seien „etwa 80 Prozent der bei uns neu zugelassenen Elektroautos und Plug-in-Hybride aus europäischer Produktion“ gewesen.