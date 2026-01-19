BDEW-Umfrage: Wie zufrieden sind E-Auto-Fahrer?

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ermittelt regelmäßig die Zufriedenheit von E-Auto-Fahrern zur Anschaffung und zum Ladeerlebnis. Die aktuelle Nutzerumfrage aus dem Januar 2026 bietet einen Einblick in die Erfahrungen und Einschätzungen von Elektroauto-Fahrern in Deutschland. Mit einer Stichprobe von gut 2.700 Personen wurden Aspekte wie Kaufmotive, Ladeverhalten und Herausforderungen beim Laden untersucht.

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Nutzerumfrage:

Wie und wo laden E-Auto-Fahrer heute?

Wie hat sich das Ladeverhalten, wie haben sich die Erwartungen und Erfahrungen in den letzten 12 Monaten verändert?

Welchen Einfluss hat der Einstieg neuer E-Auto-Adopter-Segmente?

Welche Probleme haben Ladekunden heute? Welche Bedarfe sehen sie?

Die fünf wichtigsten Ergebnisse im Überblick

Mit dem Hochlauf der Elektromobilität verändert sich die Zielgruppe: Im Gegensatz zu den Pionieren wohnen die „Early Adopter“ häufiger in der Innenstadt und in Mehrfamilienhäusern. Sie sind deutlich jünger als die „Pioniere“ und der Anteil der Frauen liegt nun auf dem durchschnittlichen Anteil der Frauen unter den Verbrenner-Neuwagenfahrern.

Wohnort und Wohnsituation

Während die Pioniere der ersten Stunde vor allem auf dem Land oder in einer Kleinstadt wohnen, leben Early Adopter häufiger in einer Großstadt. Dreiviertel der E-Auto-Fahrer wohnt im Einfamilienhaus oder in eher kleinen Wohneinheiten. Von den Nutzern, die nur öffentlich laden, wohnen 64 Prozent in Mehrfamilienhäusern.

Kilometerleistung (Jahr)

E-Auto-Fahrer haben im Mittel eine jährliche Kilometerleistung, die deutlich über der von Verbrenner-Fahrern liegt. Auch Early Adopter und Nur-öffentlich-Ladende sind häufig Vielfahrer.

Ladeorte

Zu Hause laden bleibt der häufigste Anwendungsfall. Allerdings laden weniger Early Adopter zu Hause und unterwegs, dafür häufiger beim Arbeitgeber sowie an allen anderen öffentlichen Ladeorten. Das spiegelt sich auch im Ladeverhalten der Großstädter wider, die seltener zu Hause und häufiger öffentlich laden.

Nutzung Vergleichs-Apps

Knapp über die Hälfte der E-Auto-Fahrer nutzt Preis-Vergleichs-Apps. Unter den Early Adoptern sind es deutlich mehr als unter den Pionieren. Dienstwagenfahrer nutzen sie im Vergleich zur Gesamtgruppe deutlich seltener.

Zufriedenheit mit dem öffentlichen Laden insgesamt

Insgesamt sehen 86 Prozent die Erwartungen an das öffentliche Laden erfüllt, 58 Prozent sogar übererfüllt. Early Adopter sind in Summe deutlich zufriedener als Pioniere. Die Gesamtzufriedenheit derer, die zu Hause laden können, liegt nur geringfügig über der der Nur-Öffentlich-Ladenden.

Die vollständige vierte Nutzerumfrage Elektromobilität des BDEW gibt es hier (PDF).