BDEW: Öffentliche Ladesäulen 2025 im Schnitt nur zu 12 Prozent gleichzeitig belegt

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität verläuft in Deutschland schneller als die Verbreitung von Elektroautos. Zu diesem Ergebnis kommt der neue, noch nicht veröffentlichte Elektromobilitätsmonitor des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
Demnach waren öffentliche Ladepunkte im Jahr 2025 im Durchschnitt nur zu zwölf Prozent gleichzeitig belegt, berichtet die Automobilwoche.
In der Studie heißt es: „Die geringe zeitgleiche Belegung zeigt, dass der Ausbau des Ladeangebots weiter deutlich vor dem Hochlauf der vollelektrischen Pkw liegt.” Die vom Verband erhobenen Zahlen weisen damit auf eine geringe gleichzeitige Auslastung der öffentlichen Ladepunkte hin.
Die Daten zur durchschnittlichen zeitlichen Belegung stammen von den Mitgliedsunternehmen des BDEW. Der Verband vertritt in Deutschland die Interessen der Versorgungsunternehmen, darunter wichtige Energieerzeuger und Ladenetzbetreiber. Auf Grundlage dieser Zahlen ist kein offensichtlicher Mangel an öffentlich zugänglichen Ladesäulen erkennbar.
Zum Stichtag 1. Januar 2026 gab es in Deutschland 200.830 öffentliche Ladepunkte. Innerhalb eines Jahres nahm ihre Zahl damit um mehr als 22 Prozent zu. Fast jeder fünfte Ladepunkt, also 19 Prozent, ermöglicht ultraschnelles Laden mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt. Weitere 6,5 Prozent der Ladepunkte bieten Schnellladen mit einer Leistung zwischen 22 und 150 Kilowatt.
„Die Energie- und Ladebranche liefert: Seit Jahren investiert sie im Vertrauen auf stabile Rahmenbedingungen in den Ausbau des Ladeangebots und hat diese deutlich über den aktuellen Bedarf ausgebaut“, so BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae.
Kommentare
McGybrush meint
Hmmm.
Ich hab mehrere Anbieter kontaktiert was die Blockiergebühr Nachts an AC Säulen an geht.
Da wollen sie bei bleiben damit Nachts die Säulen frei bleiben falls jemand laden will (was er Nachts wegen der Blockiergebühr ja nicht macht).
Also gibt es also Statistisch sogar ein Beleg dafür das Säulen nicht permanent zu 100 % belegt sind. Auch nicht zu 50% oder 20%.
Also kann man die Blockiergebühr auch als Übergewinnsteuer ohne Mehrwert deklarieren?!
eBikerin meint
Blockiergebühr Nachts an AC Säulen ist so was von sinnbefreit – gibts hier aber tatsächlich nicht mehr.
G. Fränken meint
Ich verstehe diesen Bericht nicht. Ein Ladepunkt wird von der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur so definiert, dass „zur selben Zeit nur ein Elektrofahrzeug aufgeladen werden kann“. Wie kann es denn zur einer Mehrfachnutzung von 12% kommen? Kann es sein, dass Ladestationen gemeint sind? Der Bericht ist leider nicht hilfreich und sagt nichts über eine Verfügbarkeit von Ladepunkten bzw. Ladestationen aus.
Micha meint
Im Durchschnitt sind eben 12% aller Ladepunkte belegt. Keine Mehrfachnutzung.
South meint
Naja, da wird mal wieder einfach unkritisch eine Verbandsmeinung rumposaunt. Es gibt nirgendwo eine flächendeckende Auslastung von 100%, weder bei E Ladern und natürlich auch nicht an Zapfsäulen. Das wäre ja eine extreme Mangelsituation.
Und nachdem die Leute ja nur eine E Auto kaufen werden, wenn sie damit Laden können wäre die Frage doch, reicht die Infrastruktur, um die E Mobilität weiter voranzubringen und da sind Zweifel angebracht. Denn, es steht witzigerweise sogar im Artikel, es gibt zu wenig Schnelllader, nur 19%, und oft auch zu langsame, denn ein 150kW Lader ist heutzutage ganz sicher auch kein „Ultraschnelllader“ mehr.
Was fehlt? a) Na Schnelllader für den Alltag, wenn einer nicht zuhause oder in der Arbeit laden kann, eben am Supermarkt, Yoshis Mukibude etc…. b) und leistungsfähigere Lader an den Schnelllstraßen, den 150kW, das reicht heute vielen Fahrzeugen nicht mehr. c) ein faires Preissystem ohne Markthemmnisse wie Grundgebühren, Roaming und Co….
Faireshalber, an vielen Punkten tut sich ja auch was und auf Fernstrecken kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da herrscht momentan kein Mangel, deshalb mal abwarten, aber genau in Europa sind wir nicht weit weg von den meisten alten E Auto Prognosen von heute, also für puh, wir haben zuviel, da würde ich eher ein Fragezeichen machen… es fehlen noch viele Lader…
Micha meint
Ich würde noch ergänzen:
zu a) Alternativ könnte man auch verstärkt in Wohngebieten AC-Ladepunkte ausbauen, sehe aber nicht, dass das so bald passiert.
zu b) Am Supermarkt oder Fitnessstudio reichen in der Regel 100 bzw. 50 kW, hier verbringt man ja ohnehin eine gewisse Zeit.
zu c) Volle Zustimmung
M. meint
100 kW am Fitnessstudio? Du bist wohl immer schnell müde. ;-)
Beim hiesigen… also, da gibt’s natürlich verschiedene.
Das eine hat vor der Tür öffentliche AC-Lader der Stadtwerke (ohne Tarif bei denen = Roaming), und der 50 kW Lader bei dem anderen ist seit… langer Zeit defekt.
Dann gibts noch welche ganz ohne Strom vor der Tür.
eBikerin meint
AC Ladepunkte lohnen sich einfach nicht – darum werden so wenige ausgebaut. EnBW hat das ja mal ziemlich deutlich dar gelegt.
An nem Supermarkt ist es egal ob 100 oder 400 kW – besser sind 400 kW- denn selbst in der durchschnittlichen Einkaufszeit ist auch mit nem 400 kW Lader der Akku nicht zu 100% voll.
MichaelEV meint
Also man will a) mehr Ladesäulen (egal welcher Art, AC wird der Markt kaum mehr freiwillig anfassen), man will b) leistungsstärkere Ladesäulen (die aber gar nicht passend zu dem sind, was in der Breite auf den Markt kommt) und ist c) in dem fixkostenintensiven Markt mit der Preisfindung unzufrieden und will am besten destruktiv in diese eingreifen.
Als man will, man will, man will … mit Vollgas gegen die Wand fahren!
eBikerin meint
Guter Beitrag von dir!