Ford gibt zusätzlich 5.000 Euro „Bonus“ beim Elektroauto-Kauf

Die Bundesregierung hat die Details der ab diesem Jahr geltenden neuen Elektroauto-Kaufprämie vorgestellt. Für Vollstromer gibt es mindestens 3000 Euro Zuschuss, Familien mit Kindern erhalten bis zu 6000 Euro. Kurz nach der Vorstellung der staatlichen Förderung gibt US-Hersteller Ford eine eigene Aktion bekannt.

Mit Verweis auf die „komplexen“ Bedingungen der neuen E-Auto-Prämie des Bundes wolle man mit der Botschaft „Einfachheit statt Komplexität“ ein Signal in den Markt schicken: „Unabhängig von Einkommen oder Familiengröße garantiert Ford ab sofort einen Bonus von 5.000 € für alle Privatkunden beim Kauf eines der unten gelisteten Modelle – zusätzlich zur individuellen staatlichen Förderung“, so das Unternehmen.

Nachdem die Bundesregierung die Eckpunkte der neuen staatlichen E-Auto-Förderung vorgestellt hat, sieht Ford für viele Endverbraucher Hürden. Man bemängelt, dass die von CDU/CSU und SPD beschlossene Kaufunterstützung an individuelle Voraussetzungen wie das Haushaltseinkommen, die Kinderanzahl oder den Status der Erwerbstätigkeit geknüpft ist.

Um den Markteintritt in die Elektromobilität für Kunden so einfach wie möglich zu gestalten, reagiere man mit einer Marktoffensive. „Wir wollen nicht, dass unsere Kunden erst komplizierte Tabellen studieren müssen, um zu wissen, ob sie sich ein Elektroauto leisten können“, sagt Christoph Herr, Managing Director Ford Deutschland, Österreich, Schweiz. „Unser Versprechen lautet: 5.000 € Bonus für alle Alle.“

Der Ford-Bonus von 5.000 Euro gilt für das mittelgroße SUV Explorer, das SUV-Coupé Capri, den Kompakt-Crossover Puma Gen-E sowie das Mittelklasse-SUV Mustang Mach-E. Neben diesen Elektroautos bezuschusst Ford auch die Plug-in-Hybridversion des kompakten SUV Kuga. Diese gelte, sofern die individuellen Voraussetzungen für die staatliche Förderung erfüllt sind, erklärt die Marke. Ford betont, dass die eigene Stromer-Prämie zusätzlich zum Zuschuss des Bundes in Anspruch genommen werden könne.