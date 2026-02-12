BDEW: „Ohne Zusammenspiel von Maßnahmen droht Stillstand im Wasserstoffhochlauf“

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW hat mit der Unternehmensberatung Capgemini eine Studie zur Risikolage zum Wasserstoffhochlauf veröffentlicht. Die Auswertung zeigt, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft derzeit nicht an mangelndem Interesse der Unternehmen scheitert. Regulatorische, wirtschaftliche und infrastrukturelle Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette bremsen den Hochlauf aus.

„Die Studie macht diese Investitionshemmnisse transparent und zeigt, dass die Politik hier konkret handeln muss“, sagt der BDEW. Alle Stufen der Wertschöpfung – von der Erzeugung über Transport und Speicherung bis hin zur Nutzung – sind gleichermaßen von Investitionshemmnissen und Risiken betroffen, so die Ergebnisse der Studie zur aktuellen Risikolage beim Wasserstoffhochlauf. Isolierte Einzelmaßnahmen reichen nicht aus, um Investitionen auszulösen oder belastbare Final Investment Decisions (FIDs) zu ermöglichen.

„Erst ein konsequent verzahntes Maßnahmenpaket kann die zentralen Risiken wirksam reduzieren und den Aufbau eines bislang nichtexistierenden Marktes ermöglichen“, heißt es. Die vorgeschlagenen Instrumente seien dabei ausdrücklich als temporäre, hochlaufbegleitende Maßnahmen konzipiert und nicht als dauerhafte Marktmechanismen. Klar sei aber, dass sie zusammenspielen und den Aufbau der Wertschöpfungskette auf allen Stufen unterstützen müssen.

Als besonders zentrale Stellschrauben identifizieren die Studienautoren die Entschärfung der hohen Anforderungen des Delegierten Rechtsakts zu RFNBOs, der die Vorgaben für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff enthält, um die erheblichen und investitionshemmenden Kostenfaktoren abzufedern. Beispielsweise sei es nicht zielführend, zwingend neue Windparks errichten zu müssen, um als erneuerbar anerkannten Wasserstoff herstellen zu können. Aus systemischer Sicht sei es sinnvoller, Synergieeffekte im Energiesystem zu nutzen, statt neue Erzeugungsanlagen exklusiv für die Wasserstoffproduktion zu errichten.

Darüber hinaus seien während der Hochlaufphase staatliche Contracts-for-Difference (CfD) notwendig, um die bestehende Kostenlücke zwischen erneuerbarem beziehungsweise kohlenstoffarmen Wasserstoff und fossilen Alternativen zu schließen. Um die Kosten hierfür im Rahmen zu halten, könnten beispielsweise zusätzliche staatliche Garantien helfen. Flankierend brauche es den Aufbau verbindlicher Leitmärkte, um verlässliche Nachfrage zu schaffen und Investitionssicherheit zu erhöhen.

Politik soll Aufbau der Wertschöpfungsketten ermöglichen

„Die Studie zeigt, dass es jetzt Ziel der Politik sein muss, den Aufbau vollständiger Wertschöpfungsketten zu ermöglichen“, sagt Kirsten Westphal, Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim BDEW. „Wir brauchen sichtbare Großprojekte, um die Machbarkeit und Skalierbarkeit von Wasserstoffprojekten zu zeigen. Die aktuellen Hürden sind zu hoch und die Risiken für die Unternehmen zu Beginn kaum zu tragen. Es braucht für die Aufbau- und Hochlaufphase beim Wasserstoff einen wirksamen Hebel. Dafür braucht es einen klugen Instrumentenmix, der effektiv Investitionen entlang der Kette ermöglicht.“

„Die Investitionsbereitschaft in Deutschland ist eindeutig vorhanden. Was fehlt, ist Planbarkeit und die dafür notwendigen regulatorischen Voraussetzungen“, so Torben Schuster von Capgemini. „Die Studie geht über eine bloße Auflistung von Risiken hinaus; sie beschreibt präzise das System der zugrunde liegenden Voraussetzungen. Indem wir diese Risiken ihren jeweiligen Treibern zuordnen und bewerten, was die Marktakteure tatsächlich beeinflussen können, zeigen wir auf, warum viele Projekte nicht bis zur finalen Investitionsentscheidung (FID) gelangen: Die kumulierten Unsicherheiten übersteigen schlicht die Risikotragfähigkeit der Unternehmen.“

Schuster weiter: „Unsere Priorisierung macht zudem deutlich, wo Handlungsbedarf am größten ist: bei Finanzierung, Abnahmevereinbarungen und regulatorischer Stabilität. Wenn politische Entscheidungsträger an diesen Punkten ansetzen, insbesondere bei der Regulierung, kann der Wasserstoffmarkt endlich den Schritt von ambitionierten Zielen zu umsetzbaren Investitionsentscheidungen machen.“