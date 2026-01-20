Studie: Parteipräferenz beeinflusst Elektroauto-Kaufabsicht stark

Die Kaufentscheidung für E-Autos in Deutschland wird weniger vom Preis als von politischer Haltung geprägt. Das zeigt eine neue, der Zeit exklusiv vorliegende Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und der TU Dresden. Demnach beeinflusst die Parteipräferenz die Kaufabsicht stärker als klassische Faktoren wie Alter, Bildung oder Einkommen – selbst obwohl deutsche E-Autos meist teurer sind als Modelle aus China oder den USA.
Besonders ausgeprägt ist die Kaufbereitschaft für deutsche E-Autos unter Grünen-Sympathisanten: Knapp 64 Prozent können sich den Kauf eines deutschen Modells vorstellen, während rund 32 Prozent auch chinesische Fahrzeuge in Betracht ziehen. Im AfD-Lager ist das Interesse deutlich geringer: Nur etwa 20 Prozent würden ein deutsches E-Auto kaufen, knapp 17 Prozent ein chinesisches. Entsprechend niedrig ist dort auch die Verbreitung von Stromern insgesamt: 12 Prozent der AfD-Anhänger besitzen einen, im Grünen-Lager sind es mit knapp 22 Prozent fast doppelt so viele.
Über Parteigrenzen hinweg herrscht hingegen Einigkeit bei einer Marke: Tesla verliert an Attraktivität. Zwar liegt der Anteil der Tesla-Interessierten unter AfD-Sympathisanten mit rund 15 Prozent noch vergleichsweise hoch, doch die offene Unterstützung von Elon Musk für die AfD hat laut Studie keine zusätzlichen Marktanteile gebracht. IW-Co-Autor Matthias Diermeier erklärt: „Unter AfD-Anhängern ist das E-Auto genauso wie Windräder und Wärmepumpen zum Schauplatz eines Kulturkampfes geworden.“ Selbst niedrigere Preise änderten in dieser Gruppe nichts am Kaufverhalten.
Um den Anteil von E-Autos an den Neuzulassungen zu steigern – im vergangenen Jahr lag er laut Kraftfahrt-Bundesamt bei 30 Prozent inklusive Plug-in-Hybriden –, sieht Diermeier vor allem die Politik in der Pflicht. Ein zentrales Hemmnis sei die Ladeinfrastruktur, insbesondere in Städten. „Für viele Menschen, die in der Stadt wohnen, ist die umständliche Suche nach Ladesäulen eine große Hemmung“, sagt Diermeier. Eine stärkere staatliche Förderung sei hier notwendig.
Trotz des starken politischen Einflusses bleibt der Preis für den tatsächlichen Kauf entscheidend, vor allem für Menschen, die grundsätzlich auf E-Mobilität umsteigen wollen. Angesichts staatlich subventionierter chinesischer Hersteller hält Diermeier europäische Gegenmaßnahmen für legitim. Die neue E-Auto-Prämie von bis zu 6000 Euro könne den Markt beleben, nachdem der Wegfall von Kaufprämien zu deutlichen Nachfrageeinbrüchen geführt habe. Zugleich warnt er davor, den Gebrauchtwagenmarkt zu vernachlässigen, der für die Verkehrswende zentral sei und insbesondere Menschen mit niedrigeren Einkommen erreiche.
Kommentare
Geanu das schreibe ich hier schon seit jahren.
Ich nicht – ich bin zwar für konsequenten klimaschutz aber andererseits nur für klar qualifizierte zuwanderung.
2020als ich meins gekauft hab hat mein Onkel auch noch überlegt. Mitlerweile ist er in der AfD und würde im Leben keins mehr haben wollen. Auch eine PV Anlage nicht.
Dabei ist er Hausbesitzer und generell jemand der mit einem Taschenrechner umgehen kann. Auch am Geld liegt es nicht. Er lehnt es konsequent ab.
Aber andererseits bestellt er alles auf TEMU. Wo ich mir dann an den Kopf fasse.
Es ist doch konsistent als Befürworter einer Diktatur in einer anderen Diktatur zu kaufen.
Wenn der Onkel von der Af D wirklich rechnen kann, dann wird er sich die mathematischen Vorteile der Energiewende auch ausrechnen können. Das Problem ist nur, dass er das alles dann seinen Kumpels von der Partei am Stammtisch nicht erklären kann und die sich alle nur über ihn lustig machen. Er könnte andererseits dann mit Orban argumentieren, den viele in der Af D bewundern sollen. Allerdings siedelt dieser Orban nun massiv grüne Zukunftsindustrien in Ungarn an und schafft damit Arbeitsplätze und Wohlstand. Außerdem baut Orban EE massiv aus, weil die Energie dann einfach so billig ist. Ich denke, die Af D wird sich auch beim Thema EE und Elektroauto irgendwann bewegen, sobald sie es in den ersten Bundesländern an die Macht geschafft hat.
Im Grunde ists einfach, bei faschistoiden oder imperialistischen Unternehmenslenkern wollen viele nicht kaufen.
Ihr macht euch nur noch lächerlicher, als es eh schon der Fall ist. Wie man das auf die Reihe kriegt, dass man das Unternehmen was am meisten gegen den Klimawandel unternimmt, in einem BEV-Forum so abstraft, das ist wirklich ganz nah an der kompletten Verdummung.
Ihr seid nicht die Guten mit 80-90% Verbrennerquote. Ihr seid nicht die Guten, wenn ihr 20-25% eurer Wählerschaft von der Wahl ausschließen wollt. Das ist Faschismus, wenn du solche Ausschlüsse für plausibel hältst. Du musst dich mit diesen unbequemen Leuten auseinandersetzen, insbesondere eine bessere Politik machen, die die Wirtschaft nicht in den Abgrund führt (diese miserablen Kompromisse jetzt von CDU und SPD). Du musst doch nicht so tun, als würde es in DE super laufen und es gäbe hier von Unternehmerseite nichts zu kritisieren gäbe. Die Bösen kommen immer von draussen, aber ihr vergiftet euch von innen, das ist viel wahrscheinlicher so wie es jetzt läuft.
„das Unternehmen was am meisten gegen den Klimawandel unternimmt“
Verkauft nicht inzwischen BYD die meisten BEV ?
BYD verkauft auch massig Verbrenner!
Der Zweitplatzierte indirekt über Zertifikathandel ebenfalls.
Die Vorstände der deutsche Autoindustrie bewundern autoritäre Systeme. Das ist bekannt, aber es wird nicht somgern darüber berichtet. Entscheidungen, die per Dekret gelten, sind eben viel schneller als die umständlichen Abstimmungsprozesse in der Demokratie. Sowas gefäät den Unternehmern. Ich empfehle dazu den Leitartikel im Spiegel vom 12.12.2025: »Die Maßlosigkeit der Bosse«
hmm. Das ist wieder so ein Artikel, bei dem man sich fragt…. „warum“?
Es gibt stock konservative alte weiße Männer, die haben seit 15 Jahren ne Wärmepumpe, fahren elektrisch mit eigenem PV Strom. Nur machen die kein so großes Gebrüll deswegen, wie viele andere aus der elektro Szene, die sich als alleinige Weltretter und -verstehen sehen. Und das mit dem „was wähle ich, was fahre ich, wo wohne ich“ ist auch so eine Sache des Lebensabschnitt. Viele würden ja gerne elektrisch fahren, aber wenn die finanziellen Mittel fehlen, die Ladesäulen dort stehen, wo man eben selten bis gar nicht einkauft. Dann fährt man einfach den alten Opel noch paar Jahre weiter. Nur weil aktuell ein paar richtige gute BEVs angeboten werden, bedeutet das ja nicht um Umkehrschluss das wir jetzt 40 Mio. Fahrzeuge tauschen müssen.
„wie viele andere aus der elektro Szene, die sich als alleinige Weltretter und -verstehen sehen“
Was für ein gequirlter BS. Primitives Grünen-Bashing.
ne, das mit bashen verstehen die grünen mänchen und weibchen am besten.
„haben seit 15 Jahren ne Wärmepumpe, fahren elektrisch mit eigenem PV Strom. Nur machen die kein so großes Gebrüll deswegen, wie viele andere aus der elektro Szene, die sich als alleinige Weltretter und -verstehen sehen“
Volle Zustimmung!
Mit der Hauptgrund auf ein E-Kennzeichen beim Elektroauto zu verzichten.
„Zugleich warnt er davor, den Gebrauchtwagenmarkt zu vernachlässigen, der für die Verkehrswende zentral sei und insbesondere Menschen mit niedrigeren Einkommen erreiche“
Volle Zustimmung!
Der Gebrauchtwagenmarkt regelt sich selber, denn jeder Gebrauchtwagen wird so bepreist, dass er verkauft wird (Gebrauchtwagen müssen nicht produziert werden, sie sind da und die Menge ist fix, sie verlieren an Wert und verursachen laufende Kosten für Lagerung und gebundenes Kapital).
Und sollte wirklich stellenweise zusätzlicher Preisdruck bei Neuwagen entstehen, schlägt das auf die Gebrauchten durch. Wer z.B. kauft eine 3-4 Jahre alte Zoe für 12k wenn es den e-C3 auch für ca. 12k gibt?
Der Gebrauchtwagenmarkt für BEVs ist aber noch nicht da, wo er für Verbrenner ist.
Jemand der heute einen Wagen der Kompaktklasse für 5.000-10.000€ sucht, wird bei BEVs unter 150.000 km kaum fündig.
Und? Man kann im Kreis tanzen oder sich auf den Kopf stellen, die Struktur der BEV-Gebrauchten verändert sich dabei nicht im geringsten. Es werden nicht mehr gebrauchte BEVs und es kommen keine älteren BEVs dazu (die für < 10.000€ notwendig wären).
Die Suche mit ID.3 + Golf ab 2021 bis 150.000km bringt bis 13.000€ beidseitig keinerlei Fahrzeuge zu Tage. Sowohl ein paar ID.3 als auch Verbrenner-Golfs fangen knapp vor 14k an.
Und? Kann man dann nicht einen gebrauchten ID.3 fördern, sodass er unter 10.000€ rutscht?
Suche ich Golf ab 2015 mit max. 150.000 km bekomme ich einige Treffer zwischen 5.000-10.000€.
12% der AfD Anhänger besitzen einen batterieelektrischen PKW?! Bei gerade einmal 4,1% BEV im deutschen Fahrzeugbestand? Da ist der AfD Wähler ja geradezu progressiv unterwegs!
Oder die Datenbasis ist Schrott…
Ich glaube die Bezugsdimension ist auch hier: „würden ein E-Auto kaufen“, richtig @Ecomento?
bei der quelle Zeit steht es genau so, 12% besitzen ein E-Auto und bei den Grünen sind es 22%
…erschließt sich mir auch nicht, gehts dabei um die Parteimitglieder?
AfD Anhänger schämen sich diese Partei zu unterstützen, deswegen gibt es bei Umfragen viel weniger davon als nachher bei den Wahlen(angeblich). Oder gibt es nicht so viele AfD Wähler wie manch einer meint?
Die Deutschlandflagge darf man nur beim Fußball zur EM oder WM zeigen, sonst ist sie verboten. ;;-)
nicht mal auf der Unterhose?
Keine Ahnung was du meinst – wenn man sich die letzten Umfragen vor der Bundestagswahl anschaut dann trifft das Ergebnis ziemlich genau.