Bundesregierung gibt Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auf

Die Bundesregierung hat sich laut einem Bericht von ihrem Ziel verabschiedet, 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030 auf deutsche Straßen zu bringen. Eine Festlegung „starrer Zielzahlen“ werde den komplexen Herausforderungen der Transformation zur Elektromobilität nicht gerecht, erklärte einer Welt-Meldung zufolge eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums (BMV).

Das Ziel von 15 Millionen Fahrzeugen war unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgegeben und später von der Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigt worden. Dies zu erreichen, galt unter Experten aber schon länger als unrealistisch. Aktuell sind erst zwei Millionen rein elektrische Autos in Deutschland unterwegs, bei einem Gesamtbestand von über 49 Millionen Pkw.

Das Bundesverkehrsministerium verwies auf ein „umfassendes Maßnahmenpaket“ zur Steigerung der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen. Dazu gehört die kürzlich vorgestellte neue Elektroauto-Kaufprämie für Privatkunden. Je nach Einkommen, Familienstand und anderen Kriterien erhält man bei Kauf oder Leasing eines Stromers von 1.500 bis 6.000 Euro Zuschuss.

Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde gefördert, zudem habe man einen „Investitions-Booster“ für elektrische Firmenfahrzeuge auf den Weg gebracht, sagte die BMV-Sprecherin.

Die Bundesregierung verabschiede sich stillschweigend vom Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 – und verkaufe das jetzt als Realismus, kritisiert der Experte für Elektromobilität bei der Grünen-Bundestagsfraktion Julian Joswig. „In Wahrheit ist es politische Ambitionslosigkeit.“