Bundesregierung gibt Ziel von 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auf

Die Bundesregierung hat sich laut einem Bericht von ihrem Ziel verabschiedet, 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030 auf deutsche Straßen zu bringen. Eine Festlegung „starrer Zielzahlen“ werde den komplexen Herausforderungen der Transformation zur Elektromobilität nicht gerecht, erklärte einer Welt-Meldung zufolge eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums (BMV).
Das Ziel von 15 Millionen Fahrzeugen war unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgegeben und später von der Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigt worden. Dies zu erreichen, galt unter Experten aber schon länger als unrealistisch. Aktuell sind erst zwei Millionen rein elektrische Autos in Deutschland unterwegs, bei einem Gesamtbestand von über 49 Millionen Pkw.
Das Bundesverkehrsministerium verwies auf ein „umfassendes Maßnahmenpaket“ zur Steigerung der Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen. Dazu gehört die kürzlich vorgestellte neue Elektroauto-Kaufprämie für Privatkunden. Je nach Einkommen, Familienstand und anderen Kriterien erhält man bei Kauf oder Leasing eines Stromers von 1.500 bis 6.000 Euro Zuschuss.
Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde gefördert, zudem habe man einen „Investitions-Booster“ für elektrische Firmenfahrzeuge auf den Weg gebracht, sagte die BMV-Sprecherin.
Die Bundesregierung verabschiede sich stillschweigend vom Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 – und verkaufe das jetzt als Realismus, kritisiert der Experte für Elektromobilität bei der Grünen-Bundestagsfraktion Julian Joswig. „In Wahrheit ist es politische Ambitionslosigkeit.“
Kommentare
Future meint
Norwegen hatte ja auch Ziele. Die wurden auch schon umgesetzt.
China hatte auch Ziele definiert und ist wohl auf einem guten Weg.
USA hat auch Ziele und setzt diese in sehr hoher Geschwindigkeit um.
Warum hat man in Deutschland so wenige Ziele und setzt diese auch nur halbherzig um?
Das betrifft ja auch nicht nur den Antriebswandel. Bei der Rente oder der Verteidigung sieht es doch auch nicht besser aus.
brainDotExe meint
@Tt07
@Mäx
So, jetzt kann man drüber reden, dass die Förderung nicht mehr das Ziel hat, mehr BEVs auf die Straße zu bringen.
Aber bisher war dieses Ziel meiner Auffassung nach der maßgebliche Sinn der Förderung.
Meine aktuelle Auffassung:
Die aktuelle Förderung trägt deutlich die Handschrift der SPD, mit der CDU alleine hätte sie in meinen Augen deutlich besser ausgesehen.
David meint
Es ist seit Jahren klar, dass selbst Hersteller mit Ambition, die also wirklich liefern wollten, feststellen mussten, der Kunde ist eher zögerlich bei der Elektromobilität. Ziele sind wichtig, und natürlich waren damals 15 Millionen ambitioniert und ambitionierte Ziele sind richtig. Wenn allerdings die Realität mit dem Ziel nicht mehr zu vereinbaren ist, muss man korrigieren. Das wird jetzt gemacht. Insofern lief alles absolut korrekt. Mit der Ausnahme, dass eigentlich schon Scholz hätte korrigieren müssen. Nur lebt ja die rot-grüne Blase in einem Kinderbuchland.
Futureman meint
Feste Ziele sind was für Menschen mit Weitsicht. Da es davon so wenig gibt, machen für die meisten Menschen Ziele keinen Sinn. Denn damit müssten sie sich Gedanken darüber machen und Lösungen finden, diese auch zu erreichen.
R2D2 meint
Prognosen sollten grundsätzlich nur von Leuten hervor gebracht werden, die wenigstens im Ansatz Ahnung von dem Thema haben. Dann gibt es später auch kaum bis keine Überraschungen.
MichaelEV meint
Das war keine Prognose, sondern ein Ziel.
Ziele haben normalerweise die Wirkung, dass man aktiv auf die Erreichung einwirkt. Und auch wenn das Ziel verfehlt wird, hat man trotzdem wesentlich mehr erreicht als ohne Ziel.
Wenn aber jede Ambition fehlt, das Ziel erfüllen zu wollen, geht es halt in die Hose.
ap500 meint
Das wir bis 2030 niemals 30% Eautos im Bestand haben werden war doch schon viele Jahre bekannt. Aktuell 2026 dümpeln wir bei 3-4% im Bestand (nur das zählt) rum.