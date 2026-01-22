ADAC-Vergleich: Inspektionskosten Elektroauto vs Verbrenner

Eine ADAC-Erhebung zeigt, dass Elektroautos bei der Inspektion im Vergleich zu Verbrennern deutlich günstiger sind, obwohl die Werkstatt-Stundensätze für E-Autos oft höher liegen. Im Schnitt seien Vollstromer ein Drittel günstiger, während die Stundensätze die Ersparnis teilweise wieder relativieren. Zudem gebe es ein starkes Kostengefälle zwischen Stadt und Land.
Regelmäßige Kundendienste und Inspektionen sind notwendig, um Mobilität zu sichern und Garantieansprüche zu erhalten. Für die Untersuchung wurden in Hamburg, Köln und München insgesamt 120 Kostenvoranschläge bei Markenwerkstätten von BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz und Volkswagen angefragt. Von den 94 eingegangenen Antworten zeigten sich teils deutliche Preisunterschiede.
Die Ergebnisse sind besonders erfreulich für Fahrer von elektrischen Autos: „Die Kostenvoranschläge für Elektroautos fielen generell günstiger aus als die für vergleichbare Verbrenner“, berichtet der ADAC. Über alle drei Städte hinweg waren – mit Ausnahme von Dacia – die Wartungskosten für Verbrenner mindestens ein Drittel höher.
Die niedrigeren Kosten für E-Autos spiegeln den geringeren Wartungsaufwand wider. Elektroautos haben weniger mechanische Bauteile, was zu weniger Verschleiß führt. Viele Teile, die bei Verbrennern regelmäßig gewechselt werden müssen, wie Motoröl, Ölfilter oder Zündkerzen, fallen bei Stromern weg.
Am größten war der Preisunterschied bei BMW: Hier war das Elektroauto im Schnitt 58 Prozent günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Auch Mercedes (45 %), Volkswagen (44 %) und Hyundai (39 %) verzeichneten deutliche Einsparungen. Einzig bei Dacia zahlten Besitzer eines Verbrenners im Schnitt 43 Prozent weniger als für die Elektrovariante.
Die ADAC-Stichprobe zeigt zudem, dass sich ein Blick auf Werkstätten im Umland lohnt. Angebote in einem Radius von 60 Kilometern um die Großstädte lagen teilweise deutlich unter den Preisen in der Stadt. Ein Beispiel: Die Inspektion eines BMW M440i in Hamburg war durchschnittlich 10 Prozent teurer als auf dem Land (1054 statt 955 Euro), beim elektrischen BMW i4 betrug der Unterschied sogar 41 Prozent (527 statt 373 Euro).
Auffällig war, dass bei fast der Hälfte der Werkstätten mit detaillierter Kostenaufstellung für E-Autos und Verbrenner die kalkulierten Stundensätze für Stromer höher waren. Im Durchschnitt lag der sogenannte „Elektro-Aufschlag“ bei rund 17 Prozent, obwohl dies technisch nicht begründet sei. Dadurch könnten die Kundendienstkosten bei E-Autos noch niedriger ausfallen, als die bisherigen Kostenvoranschläge zeigen.
Der ADAC empfiehlt, vor einer Inspektion verschiedene Werkstätten zu vergleichen, schriftliche und detaillierte Kostenvoranschläge einzuholen, Transparenz sicherzustellen, ein Kostenlimit zu vereinbaren und nach Mobilitätsangeboten während der Inspektion zu fragen, etwa Ersatzwagen oder ÖPNV-Tickets.
Kommentare
Deity meint
Der Abstand wird in Zukunft vermutlich noch größer.
Derzeit sind ein Großteil der Privatnutzer durch die Garantie an den Hersteller gebunden bei der Wartung. Zukünftig wird der Anteil an freien Werkstätten, und somit ein offener Preiswettkampf, steigen.
Mich meint
„Im Durchschnitt lag der sogenannte „Elektro-Aufschlag“ bei rund 17 Prozent, obwohl dies technisch nicht begründet sei.“
Wird daran liegen, dass nur speziell HV-geschulte Mitarbeiter an BEVs arbeiten dürfen. Ob das jetzt die Höhe des Aufpreises rechtfertigt, will ich damit gar nicht beurteilen.
Marcel meint
Wird daran liegen, dass Leute die glauben es wird 400 Grad auf der Erde und dass sie das mit ihrem Auto ändern sehr gutgläubig sind.
CaptainPicard meint
Könnte man den höheren Stundensatz damit argumentieren dass die Mechaniker eine Zusatzqualifikation brauchen wenn sie an Elektroautos arbeiten?
Justin Case meint
Was bitte nimmt BMW denn dann für Verbrenner?
Wenn Checkliste abhaken, ein Innenraumfilter, ein Bremsflüssigkeitscheck als kleine Inspektion fast 400€ beim Cooper SE kosten…
brainDotExe meint
Innenraumfilter ist doch optional, das kannst du abwählen. Habe ich gemacht, spart direkt ordentlich Geld.
Gerry meint
…da werden die Verbrennerfahrer wieder große Augen kriegen😂👍.
Wir fahren seit 2016 vollelektrisch und können die günstigeren Wartungskosten in vollem Umfang bestätigen. 👍
Franky meint
Kia hat man leider nicht verglichen. Niro EV, erste Inspektion: 600€.
Kühlflüssigkeit nachgefüllt und Bremsflüssigkeit getauscht.
Stromspender meint
Anekdotische Relevanz. Zu der kann ich auch beitragen: 90.000 km-Inspektion beim Kia eNiro, 154,95 €.
Halber Akku meint
Schon krass dass das so unterschiedlich läuft, meine erste 30.000k Inspektion bei der Schwester Hyundai für einen Ioniq6: 225,– € brutto.
Future meint
Ich habe es bei dem Thema schon öfters erwähnt: BMW hat bei den Wartungskosten den Preis fast verdreifacht gegenüber dem letzten Mal vor 2 Jahren. In den Foren bei GE wurde darüber auch viel diskutiert. Da mein i3 mit 8 Jahren jetzt keine Garantie mehr hat, habe ich die Wartung bei ATU machen lassen. Die haben Zugriff auf die Daten und können das natürlich auch alles. Außer Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Durchsicht und Staubsaugen ist da ja nicht viel zu machen beim Elektroauto. Die Kosten bei ATU sind etwa so niedrig wie sie bei BMW vor 2 Jahren waren (ca. 220 Euro). Ich finde es gut, dass sich die freien Werkstätten auch vermehrt um Elektroautos kümmern.
Mäx meint
Das heißt eine i3 Inspektion soll bei BMW aktuell ca. 600-700€ kosten?
Ausgehend von den 220€ die günstiger sind als BMW vor 2 Jahren was ja jetzt 3x so viel kosten soll.
Wie geschrieben hat der i4 300€ gekostet, also etwas mehr als bei ATU aber dafür auch bei BMW. Dazu gibt es häufig Rabatte auf Service von älteren Fahrzeugen bei BMW.
Wieso sollte ein i3 dann das doppelte kosten?
Mäx meint
Beim i4 hat der letzte Service (2 Jahre + Bremsflüssigkeit) 300€ gekostet.
Ein Ölwechsel kostet da ca. 200€
> 40% günstiger, passt also
brainDotExe meint
War bei mir ähnlich günstig. TÜV hat dann auch lediglich ca. 100€ gekostet.
Jetzt sind aber die 3 Jahre Garantie rum, von daher wird es dann zukünftig wieder die freie Werkstatt des Vertrauens werden.
Future meint
Ich bin mit meinem BMW länger bei der Niederlassung geblieben, weil BMW beim i3 eine großzügige Kulanz von 6 Jahren hat, wenn man die Wartungen bei BMW macht. Außerdem gilt die 8-jährige Bateriegarantie. Nach der Verdreifachung der Wartungskosten bin ich jetzt aber auch gewechselt zur freien Werkstatt.