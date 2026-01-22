ADAC-Vergleich: Inspektionskosten Elektroauto vs Verbrenner

Eine ADAC-Erhebung zeigt, dass Elektroautos bei der Inspektion im Vergleich zu Verbrennern deutlich günstiger sind, obwohl die Werkstatt-Stundensätze für E-Autos oft höher liegen. Im Schnitt seien Vollstromer ein Drittel günstiger, während die Stundensätze die Ersparnis teilweise wieder relativieren. Zudem gebe es ein starkes Kostengefälle zwischen Stadt und Land.

Regelmäßige Kundendienste und Inspektionen sind notwendig, um Mobilität zu sichern und Garantieansprüche zu erhalten. Für die Untersuchung wurden in Hamburg, Köln und München insgesamt 120 Kostenvoranschläge bei Markenwerkstätten von BMW, Dacia, Hyundai, Mercedes-Benz und Volkswagen angefragt. Von den 94 eingegangenen Antworten zeigten sich teils deutliche Preisunterschiede.

Die Ergebnisse sind besonders erfreulich für Fahrer von elektrischen Autos: „Die Kostenvoranschläge für Elektroautos fielen generell günstiger aus als die für vergleichbare Verbrenner“, berichtet der ADAC. Über alle drei Städte hinweg waren – mit Ausnahme von Dacia – die Wartungskosten für Verbrenner mindestens ein Drittel höher.

Die niedrigeren Kosten für E-Autos spiegeln den geringeren Wartungsaufwand wider. Elektroautos haben weniger mechanische Bauteile, was zu weniger Verschleiß führt. Viele Teile, die bei Verbrennern regelmäßig gewechselt werden müssen, wie Motoröl, Ölfilter oder Zündkerzen, fallen bei Stromern weg.

Am größten war der Preisunterschied bei BMW: Hier war das Elektroauto im Schnitt 58 Prozent günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Auch Mercedes (45 %), Volkswagen (44 %) und Hyundai (39 %) verzeichneten deutliche Einsparungen. Einzig bei Dacia zahlten Besitzer eines Verbrenners im Schnitt 43 Prozent weniger als für die Elektrovariante.

Die ADAC-Stichprobe zeigt zudem, dass sich ein Blick auf Werkstätten im Umland lohnt. Angebote in einem Radius von 60 Kilometern um die Großstädte lagen teilweise deutlich unter den Preisen in der Stadt. Ein Beispiel: Die Inspektion eines BMW M440i in Hamburg war durchschnittlich 10 Prozent teurer als auf dem Land (1054 statt 955 Euro), beim elektrischen BMW i4 betrug der Unterschied sogar 41 Prozent (527 statt 373 Euro).

Auffällig war, dass bei fast der Hälfte der Werkstätten mit detaillierter Kostenaufstellung für E-Autos und Verbrenner die kalkulierten Stundensätze für Stromer höher waren. Im Durchschnitt lag der sogenannte „Elektro-Aufschlag“ bei rund 17 Prozent, obwohl dies technisch nicht begründet sei. Dadurch könnten die Kundendienstkosten bei E-Autos noch niedriger ausfallen, als die bisherigen Kostenvoranschläge zeigen.

Der ADAC empfiehlt, vor einer Inspektion verschiedene Werkstätten zu vergleichen, schriftliche und detaillierte Kostenvoranschläge einzuholen, Transparenz sicherzustellen, ein Kostenlimit zu vereinbaren und nach Mobilitätsangeboten während der Inspektion zu fragen, etwa Ersatzwagen oder ÖPNV-Tickets.