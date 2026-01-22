Tesla: Kein nennenswerter Stellenabbau in deutscher Fabrik geplant

Tesla hat Berichte über einen deutlichen Abbau von Stellen in seiner europaweit einzigen Elektroauto-Fabrik in Brandenburg nahe Berlin relativiert. „Im Vergleich zum Jahr 2024 hat es keinen nennenswerten Stellenabbau bei der Stammbelegschaft gegeben. Ein solcher ist auch nicht geplant“, teilte eine Sprecherin mit.
Die Arbeitsplatzsicherheit in der Großfabrik sei auch weiterhin gegeben. Schwankungen in dieser Größe der gesamten Belegschaft – zu der auch Leiharbeiter zählten – seien „vollkommen normal“.
Das Handelsblatt berichtete, dass der US-Elektroautobauer in seiner „Gigafactory“ in der Gemeinde Grünheide derzeit 10.703 Beschäftigte habe, während es vor zwei Jahren noch 12.415 gewesen seien. Das entspreche einem Rückgang von rund 14 Prozent. Die Wirtschaftszeitung beruft sich bei den Zahlen auf den Wahlvorstand im Tesla-Betriebsrat. In der Fabrik findet in diesem Jahr die Betriebsratswahl statt.
Tesla hatte im Februar 2024 eine Beschäftigtenzahl von rund 12.500 angegeben, im Herbst 2024 knapp 12.000 und Ende 2025 rund 11.000. Das Unternehmen erklärt die Entwicklung mit strukturellen Veränderungen: Nach dem schnellen Hochlauf des deutschen Standorts habe der Bedarf an flexiblen Leiharbeitskräften abgenommen. Die Gründe seien Optimierung von Arbeitsprozessen, Automatisierung in der Produktion, ein deutlich gesunkener Krankenstand.
„Die Situation und der Ausblick in der Gigafactory sind stabil – auch und gerade für die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden“, so die Sprecherin. Stets würden neue Mitarbeiter gesucht. Bis 2027 würden zudem weitere Jobs wegen des geplanten Ausbaus der Fertigung von Batteriezellen geschaffen.
Kommentare
David meint
„Tesla sieht trotz rückläufiger Neuzulassungen in Deutschland keine Gefahr für Arbeitsplätze in seiner Elektroauto-Fabrik in der Gemeinde Grünheide bei Berlin. Die Produktion liege nach Angaben des Unternehmens wieder auf dem Stand vor der letzten Produktumstellung. Das entspricht 5.000 Fahrzeugen pro Woche oder etwa 250.000 Einheiten im Jahr. Eine Sprecherin erklärte laut der Zeit, dass weder Kurzarbeit noch Stellenabbau geplant seien.“
Dann ist ja dieser Artikel von vor kurzem doch recht schlecht gealtert. Also sind doch schon 2000 Stellen abgebaut und es geht weiter. Das macht ja auch Sinn, dann müssen zur Schließung weniger Leute in den Sozialplan. Das Werk hat keine Berechtigung mehr, seit man sich letztes Jahr in Europa von 320k auf 220k verzwergt hat. Denn so toll ist es gar nicht, in Deutschland zu produzieren mit Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und mindestens 30 Tagen, wo nicht gearbeitet wird.
Future meint
Mal sehen, wer bei dem Wettlauf um die nächste Werksschließung in Deutschland gewinnt. Ich habe ja hier in dem Portal den Eindruck, dass man sich die Deindustrialisierung nahezu herbeisehnt in Deutschland. Ob man den Deutschen diesen Wunsch erfüllen wird? Vom Tourismus und dem Weinanbau kann man ja auch gut leben.
Jörg2 meint
VW, China, Nanjing, 300.000 Einheiten pro Jahr Kapazität
Schließungsgrund: Der Standort kann den Markterfordernissen und Entwicklungen nicht kaufmännisch sinnvoll folgen.
Frank Klaus meint
„Die Situation und der Ausblick in der Gigafactory sind stabil – auch und gerade für die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden“ sagte Sie, ohne sich darüber im klaren zu sein, wie schlecht das Jahr 2026 für Tesla wird.
Ein Rückgang auf ~100.000 Einheiten in Europa, und die „GF“-BB wird 2030 in ein Spaßbad und Erlebnispark umgebaut.
42 meint
Erst wenn Optimus V3 in Serie ist ;-)
Future meint
Die Unternehmensberater von Horváth erwarten laut einer Studie, dass sich die humanoiden Roboter in 10 Jahren zuerst in den Bereichen Logistik und Automobilproduktion durchsetzen sollen. Sie würden dann mindestens 3,5‑mal so effizient wie Menschen arbeiten, bei zugleich nahezu verdoppelter Qualität der Arbeit. Investitionen in die menschenähnlichen Maschinen würden sich bereits nach rund 20 Monaten rechnen. (Quelle: SPON, 13.12.2025)
eBikerin meint
Die Studie ist totaler Unsinn wenn man einfach nur mal 1 Minute nachdenkt.
Welchen Vorteil soll bitte ein humanoider Roboter gegenüber einen nicht humanoiden haben? Richtig – gar keinen sondern nur Nachteile.
Ein Roboter mit sagen wir 4 Beinen fällt nicht einfach so nach hinten um – und mit 8 Armen kann er auch noch 4 mal so viele Tätigkeiten ausführen wie ein humanoider.
David meint
Aber selbst wenn es so wäre, in China gibt es schon in Serienfertigung humanoide Roboter u.a. von AgiBot, Unitree, UBTech. Das Preisniveau reicht von 5.900-27.000€. Die sind also schon da. UBTech hat Verträge mit Airbus. Die Roboter bleiben also nicht in China. Und aktuell sind schon die großen Spieler mit viel Kapital eingestiegen: Tencent, Alibaba, Ant Group, Meituan, CATL. Falls Tesla auf den Markt käme, würden sie allenfalls die Rolle spielen, die sie aktuell auf dem deutschen Automarkt spielen. 0,7 % Marktanteil. Ich halte das allerdings für ausgeschlossen, für mich ist das ein ferngesteuerter Scam.
Mäx meint
Ein Roboter mit 4 Beinen ist dann aber nicht dafür geeignet an Arbeitsplätzen zu arbeiten die für Menschen geschaffen wurden.
Dann müsstest du die gesamte Fabrik/Arbeitsplätze neu planen.
Daher sind die humanoiden ja gerade so interessant.
Mittlerweile sind die Hände auch so sensitiv, dass kleinste Schrauben verarbeitet werden können usw.
Ich sehe da schon großes Potential; mit automatischen Batterietausch wie beim Atlas arbeitet das Ding einfach 24/7 für einen Preis von 150k hat man das in einem Jahr amortisiert, maximal 2 Jahre (wenn er 200k kosten sollte).
Aktuell muss man den Arbeitsplatz vielleicht noch etwas anpassen, aber das wird ja technisch immer besser.
Demnächst kannst du einfach einen humanoiden dahinstellen wo die Person gerade in Rente gegangen ist und der arbeitet einfach los.
Future meint
eBikerin, Horvath und Partner sind nicht irgendwer. Ich empfehle die Lektüre des Artikels dazu auf SPON: »Jetzt kommen die Mensch-Roboter« oder du lässt dir von der KI einfach eine Zusammenfassung der Studie oder des Artikels schicken. Ich finde das sehr spannend und deine Fragen zu den Humanoiden werden auch alle beantwortet. Meine Prognose: In 10 Jahren werden sich die ersten Leute einen Humanoiden auch für zuhause bestellen – für ca. 50.000 Euro – und mit jedem Update können die dann mehr erledigen.
Andi EE meint
@eBikerin
Auf die Deutsche Autoindustrie bezogen … ausnahmslos alle Arbeiten am Band die nicht von Industrierobotern und von Menschen gemacht werden, sind betroffen. Wenn 20’000 Arbeiter in einem Werk arbeiten, sind die potenziell ersetzbar. Es sind exakt diese einfachen Schritte am Band, die für einen Mensch gut machbar, für den Industrieroboter zu komplex oder viel zu teuer zu automatisieren sind, vom humanoiden Roboter zu ersetzen sind. In der Deutschen Autoindustrie sind das hundertausende Arbeitsplätze, exakt das Gegenteil von dem was du behauptest.
Aber das ist nur der Anfang, dass man diese humanoiden Roboter in der Fabrik einsetzen kann / wird. Sobald der humanoide Roboter sicher in der variablen Umgebung operieren kann, wird er in alle Bereiche vorstoßen und parallel mit Menschen funktionieren.
Future meint
@Andi: Beim Thema Humanoide Roboter muss man die großen Medien im Land der Technologieskeptiker auch mal loben. Sie greifen das Thema auf und stellen auch die vielen Vorteile der Roboter vor. Durch die Humanoiden wird sich eine Produktion in Europa wieder mehr lohnen, weil die hohen Löhne wegfallen, und gleichzeitig sind sie eine Lösung wegen der Überalterung in der Gesellschaft, weil es immer weniger Arbeitskräfte gibt. Sicherlich werden die humanoiden Roboter auch auf diesem Portal mal ein Thema sein, sobald der erste in der Autofabrik eingesetzt wird.
eBikerin meint
Andi – liest du eigentlich auch mal was andere schreiben?
„In der Deutschen Autoindustrie sind das hundertausende Arbeitsplätze, exakt das Gegenteil von dem was du behauptest.“
Wo behaupte ich denn das mal Menschen nicht durch Roboter ersetzen kann? Ach nirgends? Ich schreibe lediglich das die Bauform Humanoid sinnlos ist.
Da kann die Studie noch so schön sein – ein Roboter mit 4 Armen kann nun man doppelt so viele Tätigkeiten machen wie ein Roboter mit 2 Armen.
Sollte eigentlich nicht so schwer zu verstehen sein.
Andi EE meint
@Future
Das wird nicht so lang dauern. Das einzige was hier massiv limitieren kann, ist die Programmierung. Der alles dominierende Unterschied zur früheren Programmierung ist, dass man etwas visuell vorzeigen kann und die KI durch diese Beispiele selbständig sich das Programm zum Funktionieren schreibt.
Je besser das funktioniert, desto schneller die Fortschritte. Die Dummköpfe hier müssten es ja bei FSD sehen (du nicht gemeint 😉), dass diese Art der Programmierung funktioniert und derart viel schneller als bisher vonstatten geht. Sobald der Roboter Objekte in einer diversen Umgebung erkennen kann (nicht Lidar nur eine Hülle), ist die Barriere zur menschlichen Arbeit z.B. am Band überschritten. Dieser Punkt ist da, der ist so fundamental und bahnbrechend, dass es eigentlich unmöglich ist, dass sich das nicht rasend schnell nach vorne entwickelt.
Was sich bei Tesla jetzt anbahnt, ist dass die Hand so nah an der Menschlichen sein wird, dass man praktischen jeden Task feinmotorisch ausführen kann, den auch ein Mensch tätigen kann.
Andi EE meint
@eBikerin
„Da kann die Studie noch so schön sein – ein Roboter mit 4 Armen kann nun man doppelt so viele Tätigkeiten machen wie ein Roboter mit 2 Armen.
Sollte eigentlich nicht so schwer zu verstehen sein.“
Das sind aber nicht die primären Limits in der Automatisierung. Das grosse Problem in der heutigen Automatisierung ist, dass der Industrieroboter strunzdoof, nicht mal ein Tausendstel Hirnleistung einer Fliege leisten kann. Es ist unmöglich etwas Variabilität zu verarbeiten, weil er null und nichts von der Umwelt versteht. Das ist 99.9% vom Problem, vor welcher weitere Automatisierungsschritte stehen. Der humanoide Roboter ist primär das Hirn gemeint, der auf eine variable Umgebung trifft und darin funktionieren kann. So wie das FSD in einem Tesla tut, das entscheidende ist das Gehirn/KI/Programmierung.
Ob der „humanoide“ Roboter 2 oder 4 Arme hat, spielt keine Rolle … das ist simple Optimierung, völlig unbedeutend.
Jörg2 meint
eBikerin
Meine Vorstellung geht dahin, dass man ein bestehendes Band, deren Arbeitsplätze so gestaltet und ausgerichtet sind, dass ein Mensch dort (in seinen physischen Grenzen) arbeiten kann, Stück für Stück per Roboter automatisiert. Hier wäre dann wohl ein humanoider Roboter schneller integrierbar. Dies auch im Rahmen seiner eventuell noch nicht für alle Montagegänge ausreichenden Fähigkeiten. Also: erst die ganzen „dummen“ Arbeitsabläufe durch „dumme“ humanoide Roboter ersetzen und dann Stück für Stück ausbauen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die aktuellen händischen Prozesse auch jetzt bereits per Montageroboter erledigbar sind. Technisch. Kaufmännisch scheint es nicht sinnvoll zu sein. Per humanoiden Roboter, hergestellt in hohen Stückzahlen mit dadurch fallenden Preisen, ist das vielleicht eher darstellbar.
Andi EE meint
@Future
„Beim Thema Humanoide Roboter muss man die großen Medien im Land der Technologieskeptiker auch mal loben. Sie greifen das Thema auf und stellen auch die vielen Vorteile der Roboter vor.“
Nein man muss sie nicht loben, sie kritisieren Hersteller wie Tesla die das nach vorne treiben. Diese Medien sind so verlogen und dumm, für das gibt es gar keine Worte wie blöd diese Leute sind.
Sie betreiben eine riesen Hetzkampagne gegen Hersteller wie Tesla die uns diesen Fortschritt erst ermöglicht haben und dann hinten im Technikteil, darf mal einer ein paar positive Zeilen schreiben. Dieses Volk hier ist so unaufgeklärt und mit einem falschen Kompass versehen. Auch bei uns, diese Deppen von 20 Minuten und Watson, diese Leute so ahnungslos und inkompetent. Null Ahnung wie positiv das auf unsere Produktivität, Gesundheitskosten / Betreuung, und, und … auswirken kann.
Paule meint
Andi, Du bist einer der wenigen Hellen hier, die es verstanden haben. Darum werden Deine Beiträge ja auch regelmäßig gelöscht.
Ich bewundere Deine Geduld. Habe es selbst längst aufgegeben, 80 Prozent der Leute sind einfach einfach, vorsichtig ausgedrückt.
Auch dieser Text wird die Halbwertzeit von Barium-137m haben.