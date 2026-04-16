Stellantis macht Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim zu einem „effizienten Tech Center“

Der europäische Autokonzern Stellantis plant den Umbau seines Entwicklungszentrums in Rüsselsheim in „ein effizientes Tech Center“. Das neu strukturierte Tech Center werde als Teil der globalen PDT-Organisation (Product Development & Technology) fest im Entwicklungsnetzwerk des Unternehmens verankert bleiben und die Kernkompetenzen am Standort Rüsselsheim sowie seine Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland stärken, heißt es.

Dabei werde sich das deutsche Tech Center auf die Fahrzeug-Entwicklung für die Marken Opel und Vauxhall spezialisieren und sich „auf transversale technologische Themen“ im Konzernverbund fokussieren. Von den aktuell 1650 Ingenieuren werden den Angaben zufolge künftig circa 1000 Mitarbeiter basierend auf ihren Expertise-Feldern im Tech Center Rüsselsheim weiterhin Aufgaben bei strategischen Themen verantworten. Dazu gehören wichtige Zukunftsfelder, die im gesamten Markenportfolio der Gruppe integriert werden – darunter ADAS, virtuelle Entwicklung, Künstliche Intelligenz (KI) und Tools zur Effizienzsteigerung, Digital Lightning Hub, Batterieentwicklung inklusive Batteriesicherheit oder Software-Modulentwicklung für die STLA Brain Architektur.

Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor Opel Automobile GmbH und Personalchef Stellantis in Deutschland, hat den Betriebsrat über den geplanten Umbau informiert. „Selbstverständlich werden organisatorische Maßnahmen erst umgesetzt, nachdem der Betriebsrat detailliert informiert und angehört wurde sowie ein konstruktiver Dialog mit dem Sozialpartner stattgefunden hat“, betont Stellantis.

Diese Transformation sei Teil des strategischen Bekenntnisses des Konzerns für den Standort Rüsselsheim, erklärt Wangemann. „Unser Ziel ist es, ein starkes deutsches Tech Center mit nachhaltigen Aufgaben und einer klar definierten Zielsetzung innerhalb des globalen Entwicklungsnetzwerks des Konzerns zu etablieren.“

Stellantis baut derzeit den grEEn-campus in Rüsselsheim, die neue Heimat von Opel und Stellantis Germany. Auf diesem modernen und nachhaltigen Campus wird ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude einschließlich eines Designzentrums errichtet. „Diese Investition zeigt das Engagement des Unternehmens für Rüsselsheim und für den Industriestandort Deutschland“, so Stellantis.

Die Transformation zum Tech Center werde von Entwicklungsmaßnahmen zu den genannten Expertise-Feldern sowie Trainingsangeboten für aktuelle Mitarbeiter begleitet. Gleichzeitig seien gezielte Maßnahmen zum Ausbau von strategischen Kompetenzen angedacht – beispielsweise gezielte Neueinstellungen oder Kooperationen mit Hochschulen.