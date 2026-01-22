Volkswagen ordnet Volumen-Einheit für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit neu

Die Brand Group Core (BGC) im Volkswagen-Konzern – der organisatorische Zusammenschluss der Volumenmarken Volkswagen Pkw, Škoda, Seat & Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge – geht den nächsten Schritt ihrer Zusammenarbeit. Mit einem übergreifenden Steuerungsmodell würden ab Januar die Weichen für eine effiziente und wettbewerbsfähigere Organisation gestellt, teilt das Unternehmen mit.

Der neugeformte „Markengruppenvorstand Brand Group Core“ trifft künftig als oberstes BGC-Gremium die markenübergreifenden Entscheidungen. Generelles Ziel sei die Verschlankung von Prozessen, Strukturen und Entscheidungswegen, heißt es. Eine stärkere Priorisierung der Entscheidungen im Sinne der Markengruppe führe die BGC insgesamt auf ein höheres Effizienzniveau. Die Bereiche Produktion (P), Technische Entwicklung (TE) und Beschaffung (B) würden künftig markenübergreifend im Markengruppenvorstand Brand Group Core geführt.

Das neue Steuerungsmodell mit dem Markengruppenvorstand BGC sieht vor, dass die Gremien der Volumenmarken insgesamt schlanker werden. Im ersten Schritt verringert sich bis Sommer 2026 die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder innerhalb der vier zur BGC gehörenden Volumenmarken um etwa ein Drittel. Mittelfristig sollen durch die geplante Neuausrichtung schrittweise die Management-Strukturen innerhalb der Brand Group Core weiter verschlankt werden.

Durch das neue Steuerungsmodell würden bestehende Synergie- und Skaleneffekte konsequenter genutzt und damit markenübergreifende Kostenvorteile erzielt, erklärt Volkswagen. Es erfolge eine schnellere Umsetzung operativer Themen innerhalb der Brand Group Core, während auf Konzernebene strategische Synergiefelder wie Software und Batterie fokussiert würden. Die Verantwortung werde künftig besser verteilt – regionale und fachliche Kompetenzen würden dort eingesetzt, wo sie den größten Nutzen für die gesamte Gruppe entfalten.

Die beschlossenen Maßnahmen seien ein zentraler Hebel, um die Rendite der BGC nachhaltig zu erhöhen. Durch die neue markenübergreifende Steuerung mit klaren Verantwortlichkeiten und schnellen Entscheidungen werde die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Modellpalette der Brand Group Core gesteigert. „Das Prinzip dabei lautet: Starke Geschäftssteuerung und Markenprägung vor Kunde, getrieben durch einen schlanken und effizienten Maschinenraum im Innenverhältnis.“

Das neue Steuerungsmodell startet im Januar 2026 und soll bis zum Sommer vollständig umgesetzt werden. Die Neuordnung soll allein im Produktionsbereich zu einem kumulierten Einsparpotenzial von einer Milliarde Euro bis 2030 führen.

„Mit unserem synergetischen Steuerungsmodell gehen wir den nächsten Schritt unserer Zusammenarbeit. Der neue Markengruppenvorstand bringt mehr Schnelligkeit und Steuerung im Sinne des markenübergreifenden Optimums. Im Fokus stehen deshalb Effizienz im Management – und eine höhere Prozessgeschwindigkeit für wettbewerbsfähigere Produkte. Die neue Governance reduziert Kosten und Strukturen – und erhöht gleichzeitig unser Effizienzniveau. Diese Neuordnung ist ein bedeutender Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Brand Group Core“, so Thomas Schäfer, Mitglied des Konzernvorstands, CEO der Marke Volkswagen Pkw und Leiter der Brand Group Core.