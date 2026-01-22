Volvo EX60 ab 62.990 Euro bestellbar

Volvo stellt den neuen EX60 vor, die erste rein elektrische Version des Mittelklasse-SUV XC60. Der Hersteller bewirbt das Modell als modernes, leistungsfähiges Elektroauto, das viel Platz und Vielseitigkeit für die ganze Familie mit einem wegweisenden Bedien- und Nutzererlebnis verbinde. Das jüngste Mitglied der elektrischen Volvo-Familie ist in Deutschland schon bestellbar: Die Preise beginnen bei 62.990 Euro für den Motor P6 electric mit 275 kW (374 PS) in der Ausstattungsvariante Plus.

„Der neue vollelektrische Volvo EX60 setzt neue Maßstäbe bei Reichweite, Ladezeiten und Preis – und er markiert einen Neuanfang für Volvo Cars und für unsere Kunden“, sagt CEO Håkan Samuelsson. „Mit diesem Auto beseitigen wir alle verbleibenden Hindernisse für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. Dieses fantastische neue Auto ist auch ein Beweis dafür, wozu wir bei Volvo Cars in der Lage sind: mit einer völlig neuen Produktarchitektur, die neue Schlüsseltechniken wie Megacasting, Cell-to-Body und Core Computing einführt.“

Bis zu 810 Kilometer nach WLTP-Norm kann der neue EX60 mit einer Ladung zurücklegen und fährt damit weiter als jedes andere Elektroauto, das Volvo Cars jemals gebaut hat. Dafür ist die größte Batterie mit 117 kWh Speicherkapazität verbaut. An 400-kW-Schnellladestationen soll das E-Auto mit 370 kW Ladeleistung in zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern nachladen. Von 10 auf 80 Prozent lässt sich die Batterie in 18 Minuten füllen. Für Sorgenfreiheit soll die bis zu 10-jährige Batteriegarantie sorgen.

Der neue EX60 ist mit drei Antriebsvarianten erhältlich. Die Variante P12 AWD electric (500 kW/680 PS, 117-kWh-Batterie, 370 kW Ladeleistung) bietet eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern. Von 0 auf 100 km/h geht es im Topmodell in 3, 9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Versionen auf Tempo 180 begrenzt. Der P10 AWD electric (375 kW/510 PS, 95-kWh-Batterie, 370 kW Ladeleistung) schafft pro Ladung bis zu 660 Kilometer. Die Variante P6 electric (275 kW/374 PS, 83-kWh-Batterie, 320 kW Ladeleistung) mit Hinterradantrieb bietet bis zu 620 Kilometer Reichweite.

Der EX60 basiert auf der neuen Elektro-Architektur SPA3 und verfügt über das Core Computing System „HuginCore“ von Volvo Cars. Es wurde nach einem der zwei Raben des Gottes Odin aus der nordischen Mythologie benannt und setze „neue Maßstäbe in Bezug auf Skalierbarkeit, Modularität, Fertigungseffizienz und Kosten“, heißt es. „Die Cell-to-Body-Technik, selbst entwickelte E-Motoren der nächsten Generation, ein neues Design für die Batteriezellen und das Megacasting-Verfahren in der Produktion steigern Energieeffizienz und Reichweite und senken gleichzeitig das Gewicht.“

All diese Maßnahmen tragen laut Volvo auch dazu bei, dass der EX60 den niedrigsten CO2-Fußabdruck aller vollelektrischen Fahrzeuge der Marke erreiche – auf dem Niveau des deutlich kleineren SUV EX30. Die flache Front, die abfallende Dachlinie und die sich verjüngenden Karosserieseiten verbesserten die aerodynamische Effizienz. Dadurch ergebe sich ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,26.

Im Volvo zufolge „ruhigen und hochwertigen“ Innenraum soll der EX60 mit hoher Vielseitigkeit und Praktikabilität punkten. Der lange Radstand und der flache Boden schafften großzügige Beinfreiheit im Fond. Der große Kofferraum und verschiedene intelligente Staufächer böten viel Platz für das Unterbringen kleiner und großer Gegenstände. Ein Premium-Audiosystem von Bowers & Wilkins mit 28 Lautsprechern soll für guten Klang sorgen. Erstmals in einem Volvo kommen dabei auch Lautsprecher in den Kopfstützen aller vier Hauptsitze zum Einsatz. Zudem ist der EX60 das erste Modell der Marke, in dem Apple Music mit Dolby Atmos vorinstalliert ist und ein räumliches Klangerlebnis bietet.

Als das bislang intelligenteste Auto des Unternehmens sei der EX60 mit modernster Technik ausgestattet, die das Leben hinter dem Steuer einfacher mache, erklärt Volvo. Das Elektro-SUV enthält die neueste Version von HuginCore, dazu heißt es: „Das Core Computing System von Volvo Cars befähigt das Auto zum Denken, Verarbeiten und Handeln. HuginCore verkörpert den menschenzentrierten Technikansatz von Volvo Cars und kombiniert Eigenentwicklungen mit der Zusammenarbeit mit führenden Technik-Unternehmen wie Google, NVIDIA und Qualcomm Technologies Inc.“

Als erstes Modell der Marke ist das vollelektrische Premium-SUV mit Gemini ausgestattet, dem neuen Künstliche-Intelligenz-Assistenten von Google. Gemini sei tief in das Fahrzeug integriert und ermögliche natürliche und personalisierte Gespräche, ohne dass man sich bestimmte Befehle merken muss, erklären die Entwickler. Zudem biete der EX60 das reaktionsschnellste Benutzererlebnis aller bisherigen Volvo-Modelle. „Alles fühlt sich reibungslos an: Die Bildschirme des Infotainment-Systems reagieren schnell, die Benutzeroberfläche bietet einen direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, Karten werden sofort geladen und Google Gemini versteht die Passagiere besser als je zuvor.“

Der neue EX60 soll zu den sichersten Fahrzeugen auf dem Markt zählen. Dank HuginCore erreiche das Elektroauto ein neues Sicherheitsniveau, verspricht der Hersteller. Eine Vielzahl von Sensoren erfassten und bewerteten kontinuierlich die Fahrzeugumgebung und sorgten für ein klares und präzises Verständnis des Umfelds. Das Herzstück der Sicherheitsstruktur sei die mit Borstahl verstärkte Sicherheitszelle. Im Innenraum sorgten modernste Rückhaltesysteme für Schutz – darunter der multi-adaptive Sicherheitsgurt, der „besonders intelligenten und individuellen Schutz“ auf den Vordersitzen bieten soll.

Und schließlich sei der EX60 so konzipiert, dass er sich im Laufe der Zeit weiter verbessert, erläutert Volvo. Regelmäßige Over-the-Air-Updates machten ein Auto, „das vom ersten Tag an großartig ist“, mit der Zeit immer noch besser. Die Produktion soll im Frühjahr im Volvo-Werk in Schweden beginnen. Die Auslieferungen der Motor-Varianten P6 electric und P10 AWD electric an Kunden sollen in diesem Sommer starten, der Motor P12 AWD electric kurz darauf folgen.