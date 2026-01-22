Volvo EX60 ab 62.990 Euro bestellbar

Volvo stellt den neuen EX60 vor, die erste rein elektrische Version des Mittelklasse-SUV XC60. Der Hersteller bewirbt das Modell als modernes, leistungsfähiges Elektroauto, das viel Platz und Vielseitigkeit für die ganze Familie mit einem wegweisenden Bedien- und Nutzererlebnis verbinde. Das jüngste Mitglied der elektrischen Volvo-Familie ist in Deutschland schon bestellbar: Die Preise beginnen bei 62.990 Euro für den Motor P6 electric mit 275 kW (374 PS) in der Ausstattungsvariante Plus.
„Der neue vollelektrische Volvo EX60 setzt neue Maßstäbe bei Reichweite, Ladezeiten und Preis – und er markiert einen Neuanfang für Volvo Cars und für unsere Kunden“, sagt CEO Håkan Samuelsson. „Mit diesem Auto beseitigen wir alle verbleibenden Hindernisse für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug. Dieses fantastische neue Auto ist auch ein Beweis dafür, wozu wir bei Volvo Cars in der Lage sind: mit einer völlig neuen Produktarchitektur, die neue Schlüsseltechniken wie Megacasting, Cell-to-Body und Core Computing einführt.“
Bis zu 810 Kilometer nach WLTP-Norm kann der neue EX60 mit einer Ladung zurücklegen und fährt damit weiter als jedes andere Elektroauto, das Volvo Cars jemals gebaut hat. Dafür ist die größte Batterie mit 117 kWh Speicherkapazität verbaut. An 400-kW-Schnellladestationen soll das E-Auto mit 370 kW Ladeleistung in zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern nachladen. Von 10 auf 80 Prozent lässt sich die Batterie in 18 Minuten füllen. Für Sorgenfreiheit soll die bis zu 10-jährige Batteriegarantie sorgen.
Der neue EX60 ist mit drei Antriebsvarianten erhältlich. Die Variante P12 AWD electric (500 kW/680 PS, 117-kWh-Batterie, 370 kW Ladeleistung) bietet eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern. Von 0 auf 100 km/h geht es im Topmodell in 3, 9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Versionen auf Tempo 180 begrenzt. Der P10 AWD electric (375 kW/510 PS, 95-kWh-Batterie, 370 kW Ladeleistung) schafft pro Ladung bis zu 660 Kilometer. Die Variante P6 electric (275 kW/374 PS, 83-kWh-Batterie, 320 kW Ladeleistung) mit Hinterradantrieb bietet bis zu 620 Kilometer Reichweite.
Der EX60 basiert auf der neuen Elektro-Architektur SPA3 und verfügt über das Core Computing System „HuginCore“ von Volvo Cars. Es wurde nach einem der zwei Raben des Gottes Odin aus der nordischen Mythologie benannt und setze „neue Maßstäbe in Bezug auf Skalierbarkeit, Modularität, Fertigungseffizienz und Kosten“, heißt es. „Die Cell-to-Body-Technik, selbst entwickelte E-Motoren der nächsten Generation, ein neues Design für die Batteriezellen und das Megacasting-Verfahren in der Produktion steigern Energieeffizienz und Reichweite und senken gleichzeitig das Gewicht.“
All diese Maßnahmen tragen laut Volvo auch dazu bei, dass der EX60 den niedrigsten CO2-Fußabdruck aller vollelektrischen Fahrzeuge der Marke erreiche – auf dem Niveau des deutlich kleineren SUV EX30. Die flache Front, die abfallende Dachlinie und die sich verjüngenden Karosserieseiten verbesserten die aerodynamische Effizienz. Dadurch ergebe sich ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,26.
Im Volvo zufolge „ruhigen und hochwertigen“ Innenraum soll der EX60 mit hoher Vielseitigkeit und Praktikabilität punkten. Der lange Radstand und der flache Boden schafften großzügige Beinfreiheit im Fond. Der große Kofferraum und verschiedene intelligente Staufächer böten viel Platz für das Unterbringen kleiner und großer Gegenstände. Ein Premium-Audiosystem von Bowers & Wilkins mit 28 Lautsprechern soll für guten Klang sorgen. Erstmals in einem Volvo kommen dabei auch Lautsprecher in den Kopfstützen aller vier Hauptsitze zum Einsatz. Zudem ist der EX60 das erste Modell der Marke, in dem Apple Music mit Dolby Atmos vorinstalliert ist und ein räumliches Klangerlebnis bietet.
Als das bislang intelligenteste Auto des Unternehmens sei der EX60 mit modernster Technik ausgestattet, die das Leben hinter dem Steuer einfacher mache, erklärt Volvo. Das Elektro-SUV enthält die neueste Version von HuginCore, dazu heißt es: „Das Core Computing System von Volvo Cars befähigt das Auto zum Denken, Verarbeiten und Handeln. HuginCore verkörpert den menschenzentrierten Technikansatz von Volvo Cars und kombiniert Eigenentwicklungen mit der Zusammenarbeit mit führenden Technik-Unternehmen wie Google, NVIDIA und Qualcomm Technologies Inc.“
Als erstes Modell der Marke ist das vollelektrische Premium-SUV mit Gemini ausgestattet, dem neuen Künstliche-Intelligenz-Assistenten von Google. Gemini sei tief in das Fahrzeug integriert und ermögliche natürliche und personalisierte Gespräche, ohne dass man sich bestimmte Befehle merken muss, erklären die Entwickler. Zudem biete der EX60 das reaktionsschnellste Benutzererlebnis aller bisherigen Volvo-Modelle. „Alles fühlt sich reibungslos an: Die Bildschirme des Infotainment-Systems reagieren schnell, die Benutzeroberfläche bietet einen direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, Karten werden sofort geladen und Google Gemini versteht die Passagiere besser als je zuvor.“
Der neue EX60 soll zu den sichersten Fahrzeugen auf dem Markt zählen. Dank HuginCore erreiche das Elektroauto ein neues Sicherheitsniveau, verspricht der Hersteller. Eine Vielzahl von Sensoren erfassten und bewerteten kontinuierlich die Fahrzeugumgebung und sorgten für ein klares und präzises Verständnis des Umfelds. Das Herzstück der Sicherheitsstruktur sei die mit Borstahl verstärkte Sicherheitszelle. Im Innenraum sorgten modernste Rückhaltesysteme für Schutz – darunter der multi-adaptive Sicherheitsgurt, der „besonders intelligenten und individuellen Schutz“ auf den Vordersitzen bieten soll.
Und schließlich sei der EX60 so konzipiert, dass er sich im Laufe der Zeit weiter verbessert, erläutert Volvo. Regelmäßige Over-the-Air-Updates machten ein Auto, „das vom ersten Tag an großartig ist“, mit der Zeit immer noch besser. Die Produktion soll im Frühjahr im Volvo-Werk in Schweden beginnen. Die Auslieferungen der Motor-Varianten P6 electric und P10 AWD electric an Kunden sollen in diesem Sommer starten, der Motor P12 AWD electric kurz darauf folgen.
Kommentare
Deity meint
Eigentlich das perfekte Auto wenn man mit SUV’s kein Problem hat.
Nur bei zwei Dingen müsste man erstmal auf die ersten Test in der realen Welt warten:
– Ich hoffe die Chinesen bekommen das langsam mit der realen Effizienz hin. Hier sind Sie bisher immer extrem abgeschlagen.
– Die Lösung mit dem Türgriff sieht mega gut aus, aber ist das wirklich praktikabel? Einmal in der Nacht Schnee oder Frost gehabt und man bekommt das Auto nicht mehr auf? :D
Future meint
Vielleicht lässt sich der Türgriff ja auch vorwärmen, so wie der Innenraum. Volvo hat ja Erfahrung mit der Kälte im hohen Norden und wird sich da was überlegt haben.
Sehr gelungen finde ich aber, dass die Mittelkonsole so schlank geraten ist im Innenraum. Da ist Platz und Luft. Das Raumgefühl könnte also im Volvo deutlich besser sein, als in vielen anderen engen und »zugebauten« E-SUVs.
Shino2 meint
Für mich derzeit das attraktivste BEV was auf den Markt kommt.
Noch läuft mein BEV (Tesla) tadellos.
Der Volvo kommt aber definitiv in betracht als Nachfolger.
MrGreenEyes meint
Dagegen sieht der iX3 aus wie ein Spielzeug. Der BMW hat den kleineren Akku, lädt länger und kommt nicht so weit… Da wird BlueE aber gar nicht erfreut sein. Benchmark vor Marktstart eingesargt. Trostpflaster: gewisse (Gewissenlose) Ami Hersteller mit Entlassungen in Prod.-Werken finden schon gar nicht mehr statt. I like.
Andi EE meint
Dass man aus Deutschland die Produktion abzieht, ist ökonomisch vernünftig. Das machen ja selbst eure eigenen Hersteller in einem viel grösseren Ausmass. 😄😄 Wie kann man sich nur selbst so ins Knie schiessen. Das ist wie wenn man sich selber x-fach selber das Bein stellt, so disfunktional seid ihr … und dann mit einer Inbrunst von Überzeugung, andere dafür verantwortlich macht. 😄😄
Future meint
Man will in Deutschland halt weniger haben von diesen »schmutzigen« Industriearbeitsplätzen. Das wollen nicht alle zugeben, aber es ist auch eine ganz normale Entwicklung in Gesellschaften, wo der Dienstleistungssektor immer stärker wird. Anderes Beispiel: Obwohl es im Erzgebirge riesige Lithiumvorkommen gibt, will man in der ehemaligen Bergbauregion lieber vom Tourismus leben.
Deity meint
Den iX3 gegenüber dem Volvo als abgeschlagen zu formulieren trifft die Realität meiner Meinung nach überhaupt nicht…
Die beiden Fahrzeuge kommen quasi gleich weit (mit 5km WLTP Unterschied bei über 800km). Laden nahezu identisch schnell (19 min zu 21min) und kosten auch fast identisch (Volvo mit großen Akku ca. 3000 Euro teurer). Alles andere ist dann persönliche Vorliebe.
Die Fahrzeuge sind beides sehr gut aufgestellte konkurrierende Fahrzeuge. BMW hat den neuen Benchmark eingeläutet, jetzt folgt Volvo kurz darauf und zieht hier gleich.
brainDotExe meint
Anzumerken ist, dass der iX3 für annähernd die selbe Reichweite ca. 10 kWh weniger Akku benötigt.
Peter meint
So sehe ich das eigentlich auch. Volvo hat ein gutes Konkurrenzprodukt hingestellt, aber letztlich sind BMW und Volvo (aus Perspektive des Benutzers) auf sehr ähnlichem technischen Stand. Und die Details von Softwarefunktionen sind ja in beiden Fällen noch gar nicht bekannt.
Insofern halte ich die Dramatisierung „BMW hat jetzt schlechte Laune“ für völlig übertrieben, letztlich BILD-Zeitungs-Niveau.
Interessant finde ich eher, dass Mercedes in dieser Betrachtung an den Rand gedrängt wird, obwohl der GLB technisch sicher auch nicht von schlechten Eltern ist.
ID.alist meint
Du solltest erstmal Kaffee trinken bevor Du schreibst. Beide Autos sind gleichwertig. Beim Volvo muss man die höchste Motorisierung und mehr Geld Ausgeben für 5 km mehr Reichweite und 2 oder 3 Minuten schnelleres laden, wobei wir reden von 10-80 und beim höheren verbrauch vom Volvo wird das laden von km pro Minute auch nicht schneller sein.
Dagegen sieht dein Komentar aus wie ein Spielzeug.
MrBlueEyes meint
Meine 2 Cent:
– optisch viel zu langweilig für mich; typisch Volvo, aber sehr kühl und unattraktiv, innen wie außen
– wieder festes Glasdach ohne Abwahlmöglichkeit; was soll das?
– 180 Km/h Vmax schwerer Fehler meines Erachtens bei dieser Leistung
– der größte Akku natürlich super… da sieht man einfach, dass andere da abgehängt sind… egal welche Marke… selbst Mercedes hat nur 94 KWh maximal im GLC…
– Ladezeit auch super
– Verbrauch auch sehr konkurrenzfähig
Ergo, echt super neues BEV, jedoch
– halt kein BMW (Fahrwerk, Assistenzsysteme etc. pp.)
– 180 Vmax geht gar nicht
– Glasdach geht gar nicht
– optisch viel zu langweilig und profan
– vorne kein Mitteltunnel zum Bein anlegen; warum?
In Summe natürlich ein weiteres ziemlich gutes BEV zur Auswahl, mit jedoch (für mich) NoGo-Eigenschaften…
Bob meint
Witzig zu lesen, wie die 180 km/h eine spezielle Klientel provozieren, die offensichtlich nicht zur Zielgruppe von Volvo gehört. Volvo hat schließlich schon vor Jahren maximal 180 km/h gesetzt.
Deity meint
Ich glaube mit den Eigenschaften trifft Volvo genau den Nerv der potentiellen Kundschaft.
Mit dem Mitteltunnel höre ich das erste mal als ein negatives Argument :D
Für meine Frau wäre das genau ein Kaufgrund für so ein Auto. Die Luftigkeit und Ablagemöglichkeiten die so ein Innenraumdesign ohne Einschränkungen wie beim Verbrenner ermöglicht werden auch geliebt ;)
Shino2 meint
Mich persönlich stört der Mitteltunnel bei BEVs.
Er ist völlig unnötig. Als ich den Nissan Ariya fuhr fand ich es sehr sehr angenehm.
MrBlueEyes meint
„Mit dem Mitteltunnel höre ich das erste mal als ein negatives Argument“
Die Geschmäcker sind halt verschieden… ich fahre über 60.000 Km im Jahr, hauptsächlich Autobahn… mein rechtes Bein nicht gemütlich am Mitteltunnel abstellen/anlehnen zu können, wäre eine absolute Katastrophe und Komforteinbuße… für mich persönlich absolut unverständlich, das so zu konstruieren… andere sehen es wieder anders… völlig ok…
A-P meint
Ich finde die äußeren Türgriffe sehr seltsam und für einen Feuerwehreinsatz alles andere als griffig, um die Tür aufzureißen!
Außerdem sind Bügelgriffe grundsätzlich am geeignetsten, vor allem für Retter und Feuerwehr, die Türen schnell und sicher öffnen müssen.