Chinas Autoindustrie treibt Exportboom mit Elektrofahrzeugen voran

Chinesische Autohersteller haben im letzten Jahr deutlich mehr Fahrzeuge in internationale Märkte exportiert. Die Exporte von vollelektrischen Fahrzeugen aus der Volksrepublik stiegen laut Automotive News 2025 um 67 Prozent auf einen neuen Höchststand von 1,65 Millionen Fahrzeugen, während sich die Auslandslieferungen von Plug-in-Hybriden und Range-Extender-Elektrofahrzeugen neuesten Branchenzahlen zufolge auf 969.000 mehr als verdreifachten.

Gestützt durch die robuste Nachfrage nach ihren Elektrofahrzeugen im In- und Ausland konnten die heimischen Marken laut dem chinesischen Automobilherstellerverband ihren Anteil an den Auslieferungszahlen von leichten Fahrzeugen um 4,3 Prozentpunkte auf 69,5 Prozent steigern.

Die Gesamtlieferungen aus China, einschließlich Fahrzeugen für den Inlandsverkauf und den Export sowie Nutzfahrzeugen und Bussen, stiegen um 9,4 Prozent auf einen historischen Höchststand von 34,4 Millionen im Jahr 2025, so der Branchenverband. Davon entfielen 7,1 Millionen auf Exporte, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Die Großhandelslieferungen von leichten Fahrzeugen, darunter Limousinen, Crossover-Modelle, SUVs, Mehrzweckfahrzeuge und Kleinbusse, stiegen 2025 um 9,2 Prozent auf 30,1 Millionen, wobei die Exporte um 22 Prozent auf über 6 Millionen zunahmen.

China liefert 38 Prozent mehr Elektrofahrzeuge aus

Die Gesamtlieferungen von Elektrofahrzeugen, einschließlich Inlands- und Exportvolumen, stiegen 2025 um 38 Prozent auf 10,6 Millionen Fahrzeuge, während die Gesamtlieferungen von E-Fahrzeugen einschließlich Hybridmodellen um 28 Prozent auf 16,5 Millionen stiegen. Elektrofahrzeuge machten im vergangenen Jahr insgesamt 48 Prozent der gesamten Fahrzeuglieferungen in China aus, was einem Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber 2024 entspricht.

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert der Branchenverband für dieses Jahr ein langsameres Wachstum der Auslieferungen. Die Branche ist mit neuen Herausforderungen konfrontiert, darunter potenzielle Handelsbarrieren und politische Veränderungen in China, die zu einer Erhöhung der Kaufsteuern und einer Einschränkung der Eintauschprämien führen.

Insgesamt werden die Großhandelslieferungen bis 2026 voraussichtlich nur um 1 Prozent auf 34,75 Millionen Fahrzeuge steigen, lautet die Prognose des Branchenverbands. Die Exporte sollen um 4,3 Prozent auf 7,4 Millionen steigen, während die Auslieferungen von Elektrofahrzeugen innerhalb und außerhalb des Landes um 15 Prozent auf 19 Millionen zulegen sollen.