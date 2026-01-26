Kia Niro erhält 2026 aufgefrischtes Design und aufgewerteten Innenraum

Kia frischt den Auftritt des kompakten SUV Niro auf und passt ihn an die aktuelle Version der Designlinie „Opposites United“ an. Die Frontpartie zeigt ein kleineres Zierband unter dem Markenlogo und höhere Scheinwerfer, ähnlich denen von Seltos, EV3 und EV9. Der Kühlergrill wirkt kantiger und robuster als zuvor.

Die schwarze Kunststoffverkleidung an den Flanken ist weniger dominant und glänzt nun, ebenso wie die Radhausverbreiterungen. Am Heck gibt es eine überarbeitete Stoßstange und getönte Rückleuchten mit dünnerer LED-Grafik.

Im Innenraum fällt ein schlankeres Armaturenbrett auf, das das neue 12,3-Zoll-Infotainment- und Instrumentendisplays in einem einzigen rechteckigen Panel integriert. Die Mittelkonsole bleibt unverändert, ist jetzt aber mit mattem grauen Kunststoff statt bisherigem Klavierlack versehen. Das Lenkrad wurde ebenfalls überarbeitet und besitzt nun eine abgeflachte Ober- und Unterseite.

Über technische Details will Kia noch im ersten Quartal informieren. Die Motorenpalette soll aber laut Autocar weitgehend der bisherigen entsprechen, mit Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Elektrovarianten.

Der Hybrid kombiniert demnach einen 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner mit einem Elektromotor und einem sechs­stufigen Doppelkupplungsgetriebe, das System leistet 95 kW/129 PS. Der Plug-in-Hybrid kommt auf 125 kW/170 PS, behält die 8,9-kWh-Batterie und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 64 Kilometern. Der vollelektrische Niro verfügt über einen frontmontierten Motor mit 150 kW/204 PS und eine Reichweite von knapp 460 Kilometern.

„Der neue Niro, der seinem Erbe als erstes umweltfreundliches SUV treu geblieben ist, wird dank seiner hervorragenden Benutzerfreundlichkeit, die auf praktischem Nutzen basiert, sowie seines hochwertigen Designs, das die neuesten Trends widerspiegelt, eine hohe Kundenzufriedenheit bieten“, verspricht der Hersteller. Kia will im März detaillierte Informationen zum neuen Niro veröffentlichen, einschließlich ausstattungsspezifischer Spezifikationen und Verkaufspreise.