Volvo: EX60 „wie ein Gamechanger“, Kombi als nächstes Elektroauto?

Volvo hat im Januar die erste rein elektrische Version des XC60 präsentiert. Bereits im Vorfeld ließen die Schweden verlauten, dass das Mittelklasse-Modell EX60 das Elektroauto-Angebot der Premiummarke auf ein neues Niveau heben werde. Das bestätigt Michael Fleiss, Chefstratege bei Volvo Cars, im Gespräch mit dem Portal Edison – und stellt den ersten batteriebetriebenen Kombi des Unternehmens in Aussicht.

„Das Auto ist wie ein Gamechanger“, sagt Fleiss über den neuen EX60. Tatsächlich sind die Leistungsdaten auf einem hohen Niveau, das ermöglicht die neue reine E-Auto-Plattform SPA3. Angeboten wird das mittelgroße SUV in drei Versionen mit bis zu 500 kW/680 PS Leistung und 810 Kilometer WLTP-Reichweite. Die Schnellladeleistung ist mit bis zu 370 kW ebenfalls sehr hoch.

Der EX60 soll nicht nur mit der Leistung punkten sowie mit Sicherheit und Nachhaltigkeit, sondern vor allem auch mit seinem Preis: Man habe die Preisparität erreicht, erklärt der Hersteller. Das hier ab 62.990 Euro kostende rein elektrische Pendant zum XC60 sei „genauso teuer wie ein Plug-in Hybrid“, wirbt Fleiss und betont, dass man das nicht im Hinblick auf staatliche Förderungen kalkuliert habe.

Der EX60 folgt auf die beiden neuen großen Elektroautos ES90 und EX90. Besonders bei letzterem sei die Entwicklung „eine Geburt nicht ohne Probleme“ gewesen, räumt Fleiss ein. Softwareprobleme führten zu deutlichen Verzögerungen bei der Auslieferung des EX90. Nach dem anschließenden Start der Oberklasselimousine ES90 soll nun mit dem EX60 ein von Beginn an ausgereiftes Modell mit hoher Leistungsfähigkeit das E-Angebot im Massenmarkt bereichern. „Die Probleme haben wir jetzt alle gelöst“, versichert der Volvo-Manager.

Der EX60 profitiert laut dem Hersteller als erstes Volumenmodell vollumfänglich von der neuen Architektur als „Software-defined Vehicle“. Ein „Core Computer“ steuert dabei Infotainment und Assistenzsysteme, zwei Zonen-Computer übernehmen mechatronische Aufgaben. Während Konkurrenten wie Ford oder Volkswagen Fleiss zufolge an dieser Umstellung noch arbeiten oder gescheitert sind, sagt er selbstbewusst: „Wir haben es.“

Nach der Einführung des EX60 arbeitet Volvo nach den Worten des Chefstrategen an seinem ersten vollelektrischen Modell im Kombiformat: „Wir brauchen den Wagen“, meint der Manager. „Ein Top-Hat zu machen ist nicht so zeitaufwendig“, erklärt Fleiss. Aus der bestehenden Basis einen Kombi zu entwickeln, koste vergleichsweise wenig Zeit und Geld.