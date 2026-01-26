Umfrage: Günstiges Laden schlägt E-Auto-Kaufprämie

Für den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland ist nicht die nächste Kaufprämie entscheidend, sondern der Strompreis an der Ladesäule. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI unter Autofahrern in Deutschland.
Knapp 60 Prozent bevorzugen demnach dauerhaft günstigere Stromkosten für den Betrieb eines E-Autos, nur 18 Prozent favorisieren eine einmalige Kaufprämie. Rund jeder vierte Befragte (24,4 %) nennt einen zu hohen Strompreis als Grund gegen die Anschaffung eines Elektroautos.
Aus Sicht des ZVEI braucht es einen politischen Kurswechsel: Die Strompreise für das Laden von Elektrofahrzeugen müssten dauerhaft sinken und die Transparenz über die Preise steigen, um die Emissionsziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu gehöre insbesondere eine Senkung der Stromsteuer sowie weitere Entlastungen bei Abgaben und Umlagen.
„Statt Milliarden in kurzfristige Kaufprämien zu stecken, sollte die Politik das Geld in eine spürbare und dauerhafte Senkung der Strompreise investieren“, sagt Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung. „Zusätzliche Maßnahmen für mehr Wettbewerb beim öffentlichen Laden würden den Bundeshaushalt kaum belasten, könnten aber die Preise deutlich senken. Wenn das Laden verlässlich günstiger ist als Tanken, wird Elektromobilität für eine breite Bevölkerung attraktiv.“
Das Bundesumweltministerium hat im Januar die neue staatliche E-Auto-Kaufprämie für Privatkunden vorgestellt. Sie unterstützt beim Kauf oder beim Leasing eines neuen, erstmals in Deutschland zuzulassenden rein elektrischen oder extern aufladbaren Hybridfahrzeugs. Förderfähig sind Käufer, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen maximal 80.000 Euro beträgt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu zwei Kinder um 5000 Euro je Kind. Unter dem Strich kann die Förderung bis zu 6000 Euro betragen.
Kommentare
Jörg2 meint
Meiner Meinung nach braucht es eine Verlagerung der Ebene des Wettbewerbs.
Jetzt:
Ein..zwei..drei Ladesäulenanbieter am Standort (manchmal nur einer). Ein..zwei..drei Ladekarten am Mann (manchmal nur eine). Der/die 1..3 Ladesäulenbetreiber bestimmen den Preis vor Ort.
Besser:
Die ein..zwei..drei örtlichen Ladesäulenanbieter werden für die Bereitstellung/Wartung/Betrieb der Infrastruktur auskömmlich bezahlt. Der Ladende wählt frei seinen Stromanbieter aus den über 1.000 Anbieterunternehmen aus. Also ein Trennung von Netzdienstleistung und Stromverkauf bis hin zum Endnutzer (wir kennen das aus dem deutschen Stromnetz seit 1998).
Justin Case meint
Regelmäßig liegt der Börsenstrompreis (zu viel Wind oder zu viel Sonne) bei 0 ct/kWh. Warum sollte dieser dann noch mit Netzentgelten belastet werden, wenn Laden in diesen Zeiten die Netze (regional) entlastet? Hierzu braucht es aber lokale Strompreiszonen, der mangels Netzausbau notwendige Ersatzbetrieb von Gaskraftwerken in Bayern bei Starkwind im Winter sollte nicht weiter Subventioniert werden.
In einem solchen Modell (Netzentlastung führt zu Netzentgeldbefreiung) könnten die Ladestromanbieter gewinnbringend bei Überproduktion für nicht viel mehr als 10 ct anbieten, da dies reine Marge wäre.
Der Gesetzgeber hat es in der Hand. Leider ist unsere Ministerin nicht arg kompetent.
MichaelEV meint
Das ist im Sinne einer nachhaltig funktionierenden Lösung gedacht. Sowas ist doch gar nicht in Mode (da redet man hier nur von Angebote verbieten und Preise vorschreiben).
Die schnell wirkende Lösung (Strompreiszone aufspalten) wird es wohl nicht geben. Man kann aber die Hoffnung haben, dass das von der Vorgängerregierung angestoßene variable Netzentgelt mit der Zeit immer mehr Wirkung entfaltet.
F. K. Fast meint
Günstigere Ladepreise hätten mehrere Vorteile:
– es würde auch Bestandskunden oder Gebrauchtwagenkäufern helfen
– der Staat muss nicht das Geld mit einem Mal auszahlen, sondern erst im Laufe der Zeit
– längere und intensivere Nutzung zahlt sich aus
– Export nach Mindesthaltedauer fällt als Schlupfloch weg
Aber wie gesagt, es ging der Regierung offenbar nur um die Förderung der Automobilaktionäre, nicht um den Erfolg der Elektromobilität.