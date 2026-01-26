Umfrage: Günstiges Laden schlägt E-Auto-Kaufprämie

Für den Erfolg der Elektromobilität in Deutschland ist nicht die nächste Kaufprämie entscheidend, sondern der Strompreis an der Ladesäule. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI unter Autofahrern in Deutschland.

Knapp 60 Prozent bevorzugen demnach dauerhaft günstigere Stromkosten für den Betrieb eines E-Autos, nur 18 Prozent favorisieren eine einmalige Kaufprämie. Rund jeder vierte Befragte (24,4 %) nennt einen zu hohen Strompreis als Grund gegen die Anschaffung eines Elektroautos.

Aus Sicht des ZVEI braucht es einen politischen Kurswechsel: Die Strompreise für das Laden von Elektrofahrzeugen müssten dauerhaft sinken und die Transparenz über die Preise steigen, um die Emissionsziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu gehöre insbesondere eine Senkung der Stromsteuer sowie weitere Entlastungen bei Abgaben und Umlagen.

„Statt Milliarden in kurzfristige Kaufprämien zu stecken, sollte die Politik das Geld in eine spürbare und dauerhafte Senkung der Strompreise investieren“, sagt Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung. „Zusätzliche Maßnahmen für mehr Wettbewerb beim öffentlichen Laden würden den Bundeshaushalt kaum belasten, könnten aber die Preise deutlich senken. Wenn das Laden verlässlich günstiger ist als Tanken, wird Elektromobilität für eine breite Bevölkerung attraktiv.“

Das Bundesumweltministerium hat im Januar die neue staatliche E-Auto-Kaufprämie für Privatkunden vorgestellt. Sie unterstützt beim Kauf oder beim Leasing eines neuen, erstmals in Deutschland zuzulassenden rein elektrischen oder extern aufladbaren Hybridfahrzeugs. Förderfähig sind Käufer, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen maximal 80.000 Euro beträgt. Die Einkommensgrenze erhöht sich für bis zu zwei Kinder um 5000 Euro je Kind. Unter dem Strich kann die Förderung bis zu 6000 Euro betragen.