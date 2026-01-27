ADAC testet Elektroautos: So hoch sind Reichweite und Verbrauch wirklich

Der Autoclub testet kontinuierlich aktuelle Elektroautos im Rahmen des ADAC Autotests und achtet dabei speziell auf Reichweite und Stromverbrauch. Kürzlich hat der ADAC eine aktuelle Übersicht (Stand 29.12.2025) der „Stromfresser und Reichweitenkönige“ veröffentlicht.
Die Reichweite eines E-Autos hängt von der Kapazität der Batterie sowie dem Stromverbrauch des Elektromotors ab. „Gemessen wird im realitätsnahen ADAC Ecotest bei einem gemischten Fahrprofil, dem sich alle Fahrzeuge unter standardisierten Bedingungen gleichermaßen unterziehen müssen“, erklärt der Club sein Vorgehen.
Reichweite
Die ADAC-Auswertung zeigt, dass große Reichweiten bei Elektroautos nicht zwingend große Batterien erfordern. Modelle wie Hyundai Kona Elektro, Kia EV3 oder BMW iX2 erzielen mit vergleichsweise kleinen Akkupacks und sparsamen E-Motoren alltagstaugliche Distanzen. Selbst der kleine Renault R5 kommt mit seiner 52-kWh-Batterie im Test auf 345 Kilometer ohne Ladestopp.
An der Spitze steht derzeit der elektrische Mercedes CLA: Mit einer 85-kWh-Batterie und einem besonders effizienten Antrieb erreicht er 740 Kilometer im ADAC Ecotest – ein neuer Rekord in dem Prüfverfahren. Damit übertrifft der Mittelklassewagen deutlich E-Autos der Oberklasse wie den Mercedes EQS 450+, den BMW iX oder den Lucid Air, die mit größeren Batterien Reichweiten zwischen 610 und 660 Kilometern erzielen.
Der ADAC weist darauf hin, dass die Ergebnisse des standardisierten Ecotests unter identischen Bedingungen ermittelt werden und daher gut vergleichbar seien. Abweichende Temperaturen oder höhere Geschwindigkeiten könnten die Reichweite jedoch spürbar reduzieren.
Bei der Reichweite schneiden beim ADAC-Test derzeit am besten ab:
- Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive; 12/25
- Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line
- BMW iX xDrive 50; 4/22
- Lucid Air Dual Motor Grand Touring AWD; 2/24
- Audi A6 Avant e-tron performance; 6/25
Stromverbrauch
Auch beim Stromverbrauch zeigen sich deutliche Unterschiede. Die getesteten Elektroautos liegen zwischen 13,4 und 29,7 kWh pro 100 Kilometer. Am effizientesten ist erneut der Mercedes CLA mit 13,4 kWh/100 km, vor dem Hyundai Ioniq 6 und dem Mini Aceman, die beide bei 15,5 kWh/100 km liegen.
Weitere effiziente Modelle sind der Fiat 500e, der Hyundai Inster und der Peugeot e-208. Letzterer verdeutlicht laut dem ADAC den technischen Fortschritt: Die aktuelle Version mit 115 kW/156 PS benötigt im Test 16,0 kWh/100 km, während die weiterhin angebotene 100-kW-Variante (136 PS) bei 18,7 kWh liegt.
Beim Stromverbrauch liegen laut dem ADAC-Test derzeit vorn:
- Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive; 12/25
- Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 2WD; 5/23
- Mini Aceman SE Favoured Trim; 7/25
- Fiat 500e (23,8 kWh) RED; 11/23
- Hyundai Inster (42 kWh) Select; 8/25
Die vollständigen Ergebnisse der ADAC-Auswertung zu Reichweite und Stromverbrauch von Elektroautos hat der Club hier veröffentlicht.
Kommentare
Future meint
Wenn uns selbst der ADAC bestätigt, dass heute kein modernes Elektroauto mehr als 16 kWh auf 100 Kilometer im Jahresdurchschnitt verbrauchen muss, dann ist das eine sehr gute Nachricht für Klimaschutz und für Ressourcenschonung. Für die Kunden ist zudemminteressant, dass es für eine hohe Reichweite nicht auf einen verschwenderisch großen Akku ankommt, sondern vor allem auf einen niedrigen Verbrauch und eine gute Ladekurve. Sogar Mercedes baut jetzt also ein erstes grünes Auto. Wer hätte das früher erwartet.
David meint
Der ADAC hat das Elektroauto nicht vollständig verstanden und sich einen teuren Prüfstand gebaut. Mit dem werden gnadenlos alle Tests durchgeführt und alle Einwände gegen die Messmethode werden abmoderiert. Die Frage ist nur, wie lange kommt man mit dieser Mentalität der frühen 60er Jahre durch?
Denn es ist fachkundigen Bewertern offenkundig, dass, erstens, kleine Messfehler zu großen Verwerfungen führen, und, zweitens, man ja eigentlich die Hersteller überprüfen möchte und dann macht es wenig Sinn, wenn man deren Angaben zu den Fahrwiderständen kritiklos übernimmt.
Der ADAC ist dabei, mal wieder den Rest seiner Reputation zu verlieren und merkt es nicht. Dabei geht es mir nicht darum, dass die Ergebnisse stets nicht stimmen. Man kann schon glauben, dass der CLA nicht schlecht ist. Aber man kann einfach nicht so messen, wenn man ernst genommen werden möchte. Dieser Prüfstand war eine Fehlinvestition.
Tt07 meint
„…Dabei geht es mir nicht darum, dass die Ergebnisse stets nicht stimmen. Man kann schon glauben, dass der CLA nicht schlecht ist.…“
Dvd, Du musst Dich doch hier nicht rechtfertigen. Deinen Unmut und Deine Wut, dass kein einziger VW und auch nur 1 Fzg aus dem VW-Konzern unter den Top 5 (und zwar in beiden Disziplinen) landet, kann hier sicher jeder nachvollziehen. Gräm Dich also nicht so sehr.
Lanzu meint
Wobei ich die Ergebnisse teilweise auch merkwürdig finde.
Warum verbrauch der ID.3 GTX viel weniger als der ID.7 Pro?
Die beiden Fahrzeuge sind technisch ähnlich und der ID.7 hat eigentlich die bessere Aerodynamik.
Das lässt mich schon an der Verlässlichkeit der Ergebnisse zweifeln.