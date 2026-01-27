ADAC testet Elektroautos: So hoch sind Reichweite und Verbrauch wirklich

Der Autoclub testet kontinuierlich aktuelle Elektroautos im Rahmen des ADAC Autotests und achtet dabei speziell auf Reichweite und Stromverbrauch. Kürzlich hat der ADAC eine aktuelle Übersicht (Stand 29.12.2025) der „Stromfresser und Reichweitenkönige“ veröffentlicht.

Die Reichweite eines E-Autos hängt von der Kapazität der Batterie sowie dem Stromverbrauch des Elektromotors ab. „Gemessen wird im realitätsnahen ADAC Ecotest bei einem gemischten Fahrprofil, dem sich alle Fahrzeuge unter standardisierten Bedingungen gleichermaßen unterziehen müssen“, erklärt der Club sein Vorgehen.

Reichweite

Die ADAC-Auswertung zeigt, dass große Reichweiten bei Elektroautos nicht zwingend große Batterien erfordern. Modelle wie Hyundai Kona Elektro, Kia EV3 oder BMW iX2 erzielen mit vergleichsweise kleinen Akkupacks und sparsamen E-Motoren alltagstaugliche Distanzen. Selbst der kleine Renault R5 kommt mit seiner 52-kWh-Batterie im Test auf 345 Kilometer ohne Ladestopp.

An der Spitze steht derzeit der elektrische Mercedes CLA: Mit einer 85-kWh-Batterie und einem besonders effizienten Antrieb erreicht er 740 Kilometer im ADAC Ecotest – ein neuer Rekord in dem Prüfverfahren. Damit übertrifft der Mittelklassewagen deutlich E-Autos der Oberklasse wie den Mercedes EQS 450+, den BMW iX oder den Lucid Air, die mit größeren Batterien Reichweiten zwischen 610 und 660 Kilometern erzielen.

Der ADAC weist darauf hin, dass die Ergebnisse des standardisierten Ecotests unter identischen Bedingungen ermittelt werden und daher gut vergleichbar seien. Abweichende Temperaturen oder höhere Geschwindigkeiten könnten die Reichweite jedoch spürbar reduzieren.

Bei der Reichweite schneiden beim ADAC-Test derzeit am besten ab:

Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive; 12/25 Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line BMW iX xDrive 50; 4/22 Lucid Air Dual Motor Grand Touring AWD; 2/24 Audi A6 Avant e-tron performance; 6/25

Stromverbrauch

Auch beim Stromverbrauch zeigen sich deutliche Unterschiede. Die getesteten Elektroautos liegen zwischen 13,4 und 29,7 kWh pro 100 Kilometer. Am effizientesten ist erneut der Mercedes CLA mit 13,4 kWh/100 km, vor dem Hyundai Ioniq 6 und dem Mini Aceman, die beide bei 15,5 kWh/100 km liegen.

Weitere effiziente Modelle sind der Fiat 500e, der Hyundai Inster und der Peugeot e-208. Letzterer verdeutlicht laut dem ADAC den technischen Fortschritt: Die aktuelle Version mit 115 kW/156 PS benötigt im Test 16,0 kWh/100 km, während die weiterhin angebotene 100-kW-Variante (136 PS) bei 18,7 kWh liegt.

Beim Stromverbrauch liegen laut dem ADAC-Test derzeit vorn:

Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive; 12/25 Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 2WD; 5/23 Mini Aceman SE Favoured Trim; 7/25 Fiat 500e (23,8 kWh) RED; 11/23 Hyundai Inster (42 kWh) Select; 8/25

Die vollständigen Ergebnisse der ADAC-Auswertung zu Reichweite und Stromverbrauch von Elektroautos hat der Club hier veröffentlicht.