Kleine E-Autos dominieren Stadttauglichkeits-Ranking des ADAC

In Städten mit viel Verkehr bleibt für alle Verkehrsteilnehmer naturgemäß wenig Platz. Und wenn man bei der oft aussichtslosen Suche nach einem Parkplatz endlich fündig wird, dann sollte das Auto natürlich auch in die Lücke passen. Fahrzeuge im Stadtverkehr sollten also ganz bestimmte Anforderungen erfüllen, weshalb sich der ADAC in einer aktuellen Auswertung die Stadttauglichkeit heutiger Autos angesehen hat. In die Bewertung fließen neben dem Wendekreis auch Länge, Breite, die Rundumsicht sowie der Verbrauch innerorts ein. Die Datenbasis dafür stammt aus dem ADAC Autotest.

Wenig überraschend schneiden besonders die Klein- und Kleinstwagen im Vergleich gut ab. Die kurzen Radstände sorgen für einen kleinen Wendekreis, manchmal wird bei dieser Fahrzeugklasse auf einen Hinterradantrieb gesetzt, sodass die Vorderräder beim Lenken noch etwas weiter eingeschlagen werden können.

In der Gesamtbewertung schneidet der Kleinstwagen Renault Twingo E-Tech mit einer Stadttauglichkeits-Note von 1,9 am besten ab. Mit dem Honda e (Note 2,0) landet der einzige Kleinwagen in den Top-5 dieser Auswertung. Den dritten Platz erreicht der Kleinstwagen Smart ForFour EQ (Note 2,2). Alle drei Modelle sind reine Elektroautos.

Auf den letzten Plätzen des Stadttauglichkeits-Rankings tummeln sich vor allem große und lange Fahrzeuge. Besonders Pick-ups haben bauartbedingt häufig einen sehr großen Wendekreis. Das liegt nicht nur an den reinen Abmessungen, sondern auch am häufig verbauten Allradantrieb, der nur begrenzten Lenkeinschlag zulässt. Ford Ranger Raptor und VW Amarok teilen sich mit der Note 5,1 den letzten Platz. Nur unwesentlich besser (Note 5,0) schneidet die 7er-Reihe von BMW ab.

Der ADAC empfiehlt generell, dass sich Verbraucher vor dem Autokauf Gedanken zum Verwendungszweck machen sollten. Bei einer Probefahrt könne neben anderen Fahrsituationen auch der Wendekreis getestet werden. Gerade im Stadtverkehr könne ein passgenaues Auto dem Besitzer viel Geld und Nerven sparen. Darüber hinaus sollten die Fahrzeughersteller die kleinen und stadttauglichen Autos nicht aus den Augen verlieren. Der ADAC beobachtet, dass die Modellvielfalt im kleinen Segment seit Jahren rückläufig ist – zeitgleich würden die Fahrzeuge immer teurer.