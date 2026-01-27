Jaguar bekräftigt Elektroauto-Zukunft, Gerüchte über Hybridfahrzeuge „Unsinn“

Jaguar hat im letzten Jahr seine gesamte bisherige, vor allem aus Verbrennern bestehende Produktpalette eingestellt und treibt eine Neuausrichtung voran. Künftig will die heute im Besitz des indischen Tata-Konzerns befindliche Traditionsmarke als reiner Luxus-Elektroautobauer auftreten. Gerüchte, dass man davon auf Abstand geht, dementieren die Briten.

Insider sollen gegenüber der Sunday Times erklärt haben, dass Jaguar für sein erstes neues Modell auch eine Hybrid- oder Range-Extender-Option anbieten werde. Der Grund dafür soll sein, dass das Management wegen der weniger dynamisch als erwartet steigenden E-Auto-Nachfrage – vor allem auch im Premiumsegment – nervös werde.

Auf das erste Modell der neuen Ausrichtung gibt der große zweitürige GT Type 00 einen Ausblick, der die Basis für eine Serien-Limousine mit vier Türen und Platz für vier Personen stellen soll. Als Antrieb dient bisher offiziell reine Batterietechnik – das soll auch so bleiben. Eine namentlich nicht genannte „hochrangige Quelle“ hat Autocar mitgeteilt, dass der Bericht der Sunday Times „Unsinn“ sei. Jaguar werde wie geplant als Elektroauto-Marke in die Zukunft gehen.

Darüber hinaus erklärte ein Sprecher des Mutterkonzerns JLR laut Autocar offiziell: „Unsere Pläne, Jaguar als reine Elektro-Luxusautomarke neu zu erfinden, bleiben unverändert. Im vergangenen Monat stießen Testfahrten mit dem Prototyp bei den internationalen Medien auf überwältigend positive Resonanz, und wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr den ersten neuen Elektro-Jaguar vorzustellen.“

Bis zum Spätsommer will Jaguar mit einem 5,20 Meter langen Gran Turismo seine Neuausrichtung der Öffentlichkeit präsentieren. Die ersten Kunden sollen im Frühjahr 2027 in dem Fahrzeug Platz nehmen. Angekündigt wurden technische Finessen wie Allradlenkung und Luftfederung, während für den Vortrieb drei Elektromotoren – einer vorne und zwei hinten – sorgen. Die Gesamtleistung soll rund 735 kW/1.000 PS bei weit mehr als 1.000 Newtonmeter Drehmoment betragen. Das etwa 120 kWh große Batteriepaket soll um die 700 Kilometer Reichweite ermöglichen. In etwa 15 Minuten soll sich Strom für 320 Kilometer Reichweite laden lassen.

„So einen Jaguar hat es noch nicht gegeben“, sagte Projektmanager Rawdon Glover im Dezember. „2026 erleben wir die Rückkehr von Jaguar und schlagen ein neues, mutiges Kapitel auf. Der erste einer neuen Generation luxuriöser Elektrofahrzeuge ist ein GT – der technisch fortschrittlichste Jaguar aller Zeiten und ein Auto, das in Aussehen und Fahrgefühl unvergleichlich ist.“