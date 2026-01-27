BMW Deutschland übergibt neuen iX3 an erste Kunden

Bei einer Übergabe in der BMW Welt haben die ersten Kunden in Deutschland den neuen iX3 entgegengenommen. Das erste Modell der „Neuen Klasse“ soll mit BMWs eDrive-Technologie der sechsten Generation, einer Reichweite von bis zu 805 Kilometern und 400 kW Peak-Ladeleistung Maßstäbe für Effizienz und Langstreckentauglichkeit setzen.

Eine neue Elektronik- und Software-Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern soll den iX3 intelligenter und zukunftsfähiger als frühere Modelle machen. Dabei ermögliche die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ bisher unerreichte Dynamik und Präzision im Fahrverhalten, während die jüngsten Systeme für automatisiertes Fahren das symbiotische Zusammenwirken von Mensch und Automobil optimieren, wirbt der bayerische Premiumhersteller.

„Als erstes Modell der Neuen Klasse ist der BMW iX3 ein entscheidender Meilenstein, der den Beginn einer neuen Ära einleitet“, so Vertriebsvorstand Jochen Goller. „Schon jetzt ist das Kunden-Interesse für den BMW iX3 überwältigend: Seit der Weltpremiere auf der IAA im September 2025 war jedes dritte bestellte vollelektrische BMW-Fahrzeug in Europa ein BMW iX3. Deshalb beschleunigen wir den Hochlauf der Produktion und starten deutlich früher mit einer zweiten Schicht.“

Offizielle Markteinführung ab dem 7. März

Nach der Weltpremiere und dem Start der Produktion im neuen ungarischen Werk Debrecen soll ab dem 7. März europaweit die offizielle Markteinführung stattfinden. Dann werden Fahrzeuge bei den Handelspartnern zur Besichtigung und für Probefahrten bereitstehen. „Die BMW Group freut sich über die hohe Nachfrage und das positive Feedback und arbeitet intensiv daran, den Kunden das Fahrzeug so schnell wie möglich auszuliefern“, heißt es.

Der iX3 ist das erste Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“. Bisher hat BMW auf für unterschiedliche Antriebsarten geeignete Architekturen gesetzt. Die Neue Klasse soll mit drei Schlüsseltechnologien punkten: einem besonders effizienten E-Antrieb mit 800-Volt-Architektur und neuen Rundzellen für hohe Reichweiten und Ladeleistungen, einer leistungsfähigen Elektronikplattform zur intelligenten Steuerung zentraler Fahrzeugfunktionen sowie dem digitalen Innenraumkonzept Panoramic iDrive. BMW unterstreicht auch die neue, für alle künftigen Modelle unabhängig des Antriebs entwickelte Designsprache und ein ganzheitlich nachhaltiges Fahrzeugkonzept.

Der iX3 ist in der ersten von mehreren erwarteten Varianten ab 68.900 Euro bestellbar. Dafür gibt es unter anderem 345 kW (469 PS) Leistung für den Sprint von 0 auf Tempo 100 in 4,9 Sekunden und 210 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mit einer Ladung sind offiziell bis zu 805 Kilometer möglich.