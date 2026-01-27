Volvo EX60 soll meistverkauftes Modell der Marke in Europa werden

Volvos kürzlich vorgestelltes neues Elektro-SUV EX60 soll zu einem der erfolgreichsten Modelle der schwedischen Premiummarke in Deutschland und Europa werden. Dazu hat das Unternehmen den Vollstromer mit modernster, leistungsstarker Antriebs- und Digitaltechnologie ausgestattet und zudem auf Sicherheit sowie Nachhaltigkeit geachtet.

Der neue EX60 ist das erste vollelektrische Pendant des bisher nur als Verbrenner – zuletzt exklusiv als Plug-in-Hybrid – angebotenen SUV XC60. „Wir waren bislang im E-Bereich nicht im Segment der mittelgroßen SUVs vertreten. Das ändert sich mit dem EX60, der damit eine große Lücke in unserem Portfolio schließt“, sagte Deutschlandchef Herrik van der Gaag der Automobilwoche.

Mit dem EX30 ist Volvo bislang im Segment der kleinen Elektro-SUVs unterwegs, mit dem EX40 im Kompakt-Segment und mit dem EX90 gibt es auch ein ganz großes SUV mit reinem Batterieantrieb. Zu seinen Verkaufserwartungen an den mittelgroßen neuen EX60 wollte van der Gaag gegenüber der Automobilwoche keine konkreten Angaben machen. Doch er machte deutlich, dass das neue Modell ein zentraler Pfeiler für die Zukunft von Volvo in Deutschland und ganz Europa sein soll.

„Unser entsprechendes Verbrennermodell, der XC60, ist seit Jahren unser meistverkauftes Modell in Deutschland und Europa“, so der Manager. „Diesen Erfolg werden wir mit dem EX60 in der rein elektrischen Version wiederholen, davon bin ich überzeugt.“ Mit dem neuen E-SUV werde Volvo zum einen Aufsteiger gewinnen, die zuvor den EX40 fuhren. „Wir werden aber auch neue Zielgruppen erreichen und im wachsenden Markt der mittelgroßen Elektro-SUVs kräftig erobern.“

Der EX60 habe großes Potenzial in Deutschland, ist van der Gaag überzeugt. „Zum einen weil Volvo mit seinen Säulen Nachhaltigkeit, Sicherheit und Familientauglichkeit sehr gut in diese Gesellschaft passt. Zum anderen aber auch, weil die steuerliche Behandlung von elektrischen Dienstwagen in Deutschland den Umstieg erleichtert.“

Volvo habe bereits viele seiner einstigen Diesel-Kunden an die Plug-in-Hybrid-Versionen in den jeweiligen Segmenten herangeführt. „Unseren letzten Diesel haben wir schon vor zwei Jahren ausgeliefert. Viele der Plug-in-Kunden haben den Umgang mit einem Stecker gelernt und sind jetzt bereit, den Schritt zu 100 Prozent elektrisch zu gehen“, erklärte der Deutschlandchef.

„Die Zukunft ist elektrisch, darüber gibt es keine Diskussion mehr“

Schon jetzt sind laut van der Gaag in Deutschland 60 Prozent aller Verkäufe der zum chinesischen Geely-Konzern gehörenden Premiummarke elektrisch oder teil-elektrisch. Er ist überzeugt: „Die Zukunft ist elektrisch, darüber gibt es keine Diskussion mehr. Diskutiert wird nur noch über das Tempo dieser Elektrifizierung.“ Dabei sorge die Diskussion über die gesetzlichen CO2-Vorgaben für anhaltende Unsicherheit bei Privatkunden, aber auch im Flottenbereich. Ungewissheiten seien aber kein guter Ratgeber beim Autokauf.

Unabhängig von der EU-Regulierung hält Volvo laut dem Deutschland-Chef daran fest, bis 2030 mindestens 90 Prozent seines Portfolios elektrifiziert zu haben. „Und mit dem EX60 haben wir nun in allen Segmenten ein zukunftssicheres Portfolio anzubieten.“

Der neue EX60 wird vom Hersteller als modernes, leistungsfähiges Elektroauto beworben, das viel Platz und Vielseitigkeit für die ganze Familie mit einem wegweisenden Bedien- und Nutzererlebnis verbindet – und das zu einem Preis vergleichbar mit dem Plug-in-Hybrid-Pendant. Das jüngste Mitglied der elektrischen Volvo-Familie ist in Deutschland schon bestellbar. Drei Antriebsversionen werden angeboten, die Preise beginnen bei 62.990 Euro. Es gibt zudem eine sportlich-robuste Cross-Country-Variante.