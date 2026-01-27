Branchenstudie: Zufriedenheit von E-Auto-Interessierten steigt, Informationsbedarf hoch

Mit der neuen staatlichen Kaufprämie soll die Anschaffung eines Elektroautos attraktiver und die Elektromobilität in Deutschland weiter vorangetrieben werden. Für den Kfz-Handel wird dadurch zunehmend entscheidend, potenzielle Kunden vom Kauf eines E-Fahrzeugs zu überzeugen. Der neue „Mobilitätskompass“ von TÜV Rheinland soll mit einer umfassenden Studie Einblicke in die Erfahrungen, Zufriedenheit und Bedürfnisse von E-Auto-Interessierten und -Besitzern geben.

Über 2300 Autofahrende eines rein batterieelektrisch betriebenen Pkw (BEV) wurden zu den Themen „Informationsbedarf und genutzte Quellen“, „Händlerbesuch“, „Nachkaufphase“ und „Kaufbarrieren gebrauchte E-Autos“ befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Informationsbedarf bei Kaufinteressierten weiterhin hoch ist, insbesondere beim Kauf eines gebrauchten E-Fahrzeugs. Die Zufriedenheit mit der Kauferfahrung im Autohandel ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der Autohandel sei offensichtlich in der Lage, das Vertrauen von Kunden in neue Technologien zu stärken, so die Studienautoren. Gut organisierte Probefahrten und Autohaus-Events spielten eine entscheidende Rolle. Interessierte erhofften sich dadurch gute Austauschmöglichkeiten mit Experten und ein Erleben der Technologien und Fahrzeuge. Bei der Wahl des Autohauses richteten sich die Befragten in erster Linie nach Online-Bewertungen. Hier böten sich für Autohäuser und -Händler weitere Potenziale.

Insbesondere Informationen zu den größten Hemmnissen der Kauf-Interessierten bieten laut der Umfrage die Chance, im Kundengespräch das Vertrauen in die Technologie zu stärken. Möglicherweise lange Ladezeiten eines gebrauchten E-Autos (69 %), zu wenige öffentliche Ladesäulen (68 %), der Fahrzeugpreis (67 %), die begrenzte Reichweite (65 %) und die Degradation der Antriebsbatterie (63 %) sorgen für Unsicherheiten bei denen, die sich für den Kauf eines gebrauchten E-Autos interessieren.

Rund zwei Drittel (65 %) der befragten Käufer von gebrauchten Stromern haben daher einen Batterie-Check vor dem Kauf durchführen lassen. Ein solches Angebot könne somit ein Ansatzpunkt für den Handel sein, um das Vertrauen der Kunden zu stärken und Bedenken auszuräumen, erklären die Studienautoren.

„Die E-Mobilität ist ein dynamisches Feld, das ständige Anpassungen und Verbesserungen erfordert. Insbesondere bei neuen Technologien ist der Informationsbedarf vor dem Kauf groß”, sagt Matthias Schubert, Executive Vice President Mobility bei TÜV Rheinland. „Im Gebrauchtwagenmarkt kommen zusätzliche Bedenken der Kaufinteressierten und teils Informationsdefizite auf Seiten der Händler hinzu. Unser Mobilitätskompass bietet wertvolle Ansätze, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und das Geschäft im Automobilhandel erfolgreich weiterzuentwickeln.“