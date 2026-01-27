Benteler übernimmt Ioki: „Erster europäischer Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität“

Die Benteler Gruppe hat mit der Ioki GmbH den eigenen Angaben zufolge führenden europäischen Anbieter für software-basierte Mobilität von der Deutschen Bahn AG Übernommen. Beide Unternehmen unterzeichneten im Januar eine entsprechende Vereinbarung. Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit der Übernahme soll aus Ioki in Kooperation mit Holon und Benteler Mobility der erste Full-Service-Anbieter für autonome Mobilität in Europa entstehen. Holon produziert das autonom fahrende Elektro-Shuttle „urban“. Ioki bringt Plattform- und Routing-Technologie für On-Demand- und ÖPNV-Integration mit. Benteler Mobility kümmert sich um Betrieb und Finanzierung autonomer Flotten.

„Städte, Verkehrsbetriebe und Mobilitätsanbieter erhalten so ein ganzheitliches, technologisch führendes Mobilitätsangebot aus einer Hand – von Fahrzeug über Software bis hin zum Betrieb“, so Benteler. Konkret identifizierten die Mobilitätsanalysen von Ioki beispielsweise potenzielle Gebiete, in denen autonome Fahrzeuge wie der Holon urban den ÖPNV sinnvoll ergänzen und verbessern. Software und Fahrzeug seien jeweils skalierbar und aufeinander angepasst. Dies ermögliche Kommunen und Betreibern „signifikante Kostenersparnisse“ und erleichtere gleichzeitig die Einführung autonomer Mobilitätsangebote.

„Die Akquisition kombiniert die Fertigungsexpertise von Holon und die Dienstleistungskompetenz von Benteler Mobility mit den digitalen Plattformlösungen von Ioki – Hardware, Dienstleistung und Software kommen zusammen“, sagt Ralf Göttel, CEO der Benteler Gruppe. „Dieser integrierte Ansatz ist in der Branche einzigartig. Für Kunden vereinfacht sich die Einführung und der Betrieb autonomer Fahrzeuge damit radikal. Neben unserem Kerngeschäft in der Metallverarbeitung entwickelt sich Benteler so strategisch auch zu einem führenden Anbieter im Bereich autonomer Mobilität.“

Integration soll neue Wachstumsperspektiven schaffen

Ioki wurde 2018 gegründet und beschäftigt heute über 100 Mitarbeiter. Die On-Demand-Software des Unternehmens wurde den Angaben nach bisher in über 200 Verkehren eingesetzt und erreichte bisher rund zehn Millionen Fahrgäste. „Ioki spielt seit seiner Gründung eine Schlüsselrolle bei der Einführung autonomer Fahrzeuge in den Nahverkehr und ist Vorreiter in der datenbasierten Verkehrsplanung und Betriebssimulation. Das Unternehmen gehört damit zu den erfolgreichsten Ausgründungen des Deutsche Bahn-Konzerns“, heißt es.

Während Ioki bislang verstärkt in Europa tätig war, soll die Übernahme durch Benteler den Zugang zu internationalen Märkten ermöglichen. Die fahrergestützte On-Demand-Lösung bleibe eine strategische Säule der Kundenbeziehung und Produkt-Roadmap von Ioki, so Benteler. Sie werde unter dem neuen Eigentümer intensiv weiterentwickelt. Damit werde Kunden und Partnern über den Einsatz gemischter Flotten ein nahtloser Übergang in die Zukunft des autonomen Fahrens ermöglicht. Im autonomen Bereich agiere Ioki auch künftig fahrzeug- und systemunabhängig. Die Kunden sollen also wahlweise Holon-Fahrzeuge nutzen oder auch autonome Technologie anderer Anbieter integrieren. können.

„Als Teil der Benteler Gruppe können wir die Marktführerschaft unserer über Jahre erfolgreich etablierten Software- und Analyseprodukte gezielt ausbauen und international weiter skalieren“, sagt Michael Barillère-Scholz, Mitgründer und CEO von Ioki. „Wir wollen Menschen auf intelligente Weise verbinden. Unsere datenbasierte Mobilitätskompetenz, kombiniert mit tiefgreifendem ÖPNV-Know-how und internationaler Reichweite, ermöglicht nachhaltige, vernetzte Mobilität. Technologie aus Europa für die ganze Welt. Gemeinsam mit Benteler Mobility und Holon haben wir starke Partner an unserer Seite, die unsere Weiterentwicklung langfristig unterstützen.“

Holon, Ioki und Benteler Mobility arbeiten derzeit laut einer Mitteilung schon an ersten gemeinsamen Projekten, die als Blaupause für die geplante integrierte Gesamtlösung dienen sollen.

Sven Herzig, CSO von Holon, und Tobias Liebelt, CEO von Benteler Mobility, abschließend: „Holon, Ioki und Benteler Mobility teilen dieselbe Vision: nachhaltige Mobilität für alle zugänglich zu machen – einfach, sicher und zuverlässig. Mobilität wandelt sich – und gemeinsam sind wir nun der führende Partner für diese Transformation. Wir unterstützen Städte und Betreiber dabei, autonome Mobilität dauerhaft und wirtschaftlich in ihre Verkehrssysteme zu integrieren.“