Mercedes-Benz: Kleine Elektro-G-Klasse bei Testfahrten fotografiert

Mercedes-Benz möchte aus der G-Klasse eine Modellfamilie machen. Dazu arbeiten die Stuttgarter an einem kleineren SUV, das von einigen „Baby G“ genannt wird. Geplant ist ein vollelektrischer Antrieb, es könnte aber auch eine Hybridversion geben. Einen konkreteren Ausblick auf die Erweiterung der G-Klasse-Familie geben neue Erlkönigfotos.

Der Baby G wurde bei Testfahrten auf öffentlichen Straßen in Deutschland fotografiert. In den USA wird er laut Automotive News Anfang 2027 auf den Markt kommen, hierzulande könnte das Modell schon etwas früher starten. Die technische Basis stellt dem Bericht zufolge die vorrangig für Elektroautos entwickelte, aber auch noch Hybridfahrzeuge zulassende Plattform Mercedes Modular Architecture (MMA).

Mercedes-Benz werde die neue Baureihe voraussichtlich mit einem fortschrittlichen Allradantrieb, zusätzlicher Bodenfreiheit und einer Reihe von Geländemanagementfunktionen ausstatten, heißt es. Die Marke wolle sicherstellen, dass auch der kleine G anspruchsvolle Strecken bewältigen kann.

Der kürzlich fotografierte Prototyp verfügt über ein rundes, oben abgeschnittenes Tagfahrlicht, das auch als Blinker/Richtungsanzeiger dient. Das Vorserienmodell der kleinen G-Klasse trägt außerdem eine Dachreling. Hinten findet sich wie beim größeren Bruder eine Designbox an der Hecktür. Grundsätzlich lässt das kompaktere Fahrzeug die kantige Form der aktuellen G-Klasse erkennen, außerdem ähnlich weit ausgestellte Radkästen.

Im Innenraum soll es laut anderen Berichten fünf Sitzplätze und Unterschiede im Design von der übrigen G-Klasse-Palette geben. Dazu gehören ein flaches Armaturenbrett und eine verbindende Mittelkonsole, die der der neuen CLA-Limousine ähnelt. Später soll es von der kleinen G-Klasse auch eine besonders potente AMG-Ausführung geben. Hier sollen die neuen Axial-Flux-Elektromotoren von Mercedes-AMG zum Einsatz kommen.

Mit der großen G-Klasse verdient Mercedes-Benz gutes Geld. Als Geländewagen gestartet, ist sie auch heute noch äußerst geländegängig, gilt aber inzwischen eher als Luxus- und Lifestyle-SUV. Seit 2024 gibt es die erste vollelektrische Version – der G 580 mit EQ Technologie kommt allerdings laut Insidern nicht sonderlich gut am Markt an. Einige spekulieren, dass es wegen der allgemein schwächelnden Nachfrage nach E-Autos auch eine Hybridversion der kleinen G-Klasse geben könnte.

Adam Chamberlain, CEO von Mercedes-Benz USA, erwartet Automotive News zufolge, dass der Baby G „erhebliche Absatzchancen“ bietet. „Ich spreche hier nicht von Absatzzahlen auf dem Niveau eines GLC. Ich möchte, dass sie exklusiv bleibt, und das möchte ich auch so handhaben“, erklärte er in dem aktuellen Bericht. „Aber sie ist ein echtes Prestigeobjekt.“