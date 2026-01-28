Mini Countryman künftig mit über 500 Kilometer Reichweite erhältlich

Die vollelektrischen Versionen des Mini Countryman – Countryman E und Countryman SE ALL4 – sollen ab März 2026 mit technologischen Neuerungen punkten. So bietet der Countryman E dann eine rein elektrische Reichweite von bis zu 501 Kilometern nach WLTP-Norm, bisher sind es offiziell 462 Kilometer pro Ladung.

Die deutlich gesteigerte Reichweite wird durch eine Kombination technischer Lösungen erzielt. Dazu der Hersteller: „Herzstück ist der neue Siliziumkarbid (SiC)Inverter, der eine hocheffiziente Energieumwandlung garantiert und Leistungsverluste minimiert. Ergänzt wird dies durch eine Erhöhung der Netto-Kapazität des Hochvolt-Speichers auf 65,2 kWh, was mehr nutzbare Energie ermöglicht. Zusätzlich verringern reibungsreduzierte Radlager an der Vorderachse den Rollwiderstand und tragen so zur Gesamtoptimierung bei.“

Die erhöhte Reichweite des Countryman E auf bis zu 501 Kilometer (+39 km) nach WLTP-Norm und des Countryman SE ALL4 auf bis zu 467 Kilometer (+34 km) schaffe neue Freiräume und reduziere die Ladebedürfnisse deutlich, wirbt Mini. Er ermögliche dank schneller Gleichstrom-Ladetechnologie (DC) eine Batterieaufladung von 10 auf 80 Prozent in weniger als 30 Minuten.

Optisch ist die Aufwertung für 2026 kaum zu erkennen. BMW spricht lediglich von „spezifischen Designelementen und aerodynamischen Optimierungen“. „Ein besonders ausdrucksstarkes Beispiel hierfür ist der exklusive Favoured Trim, der das Modell mit stilvollen Akzenten im Farbton Vibrant Silver präsentiert“, heißt es in einer Mitteilung. „In Kombination mit der Wagenfarbe Blazing Blue, dem Fahrzeugdach und Spiegelkappen in Vibrant Silver als auch den 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Windmill Spoke Design verleiht er dem Mini Countryman einen dynamischen und modernen Auftritt.“ Mit einem cW-Wert von 0,26 trage das Design „maßgeblich zur Effizienz und Reichweite“ bei.

Der Countryman E kostet hierzulande ab 38.120 Euro, dafür gibt es neben künftig 501 Kilometer Reichweite Frontantrieb mit 150 kW (204 PS) Leistung. Von 0 auf 100 km/h geht es in 8,6 Sekunden und weiter bis Tempo 180. Der Allradler Countryman SE ALL4 mit 467 Kilometer Reichweite bietet 225 kW (306 PS) und kostet mindestens 43.320 Euro. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h ist damit in 5,6 Sekunden erledigt, maximal sind 180 km/h möglich.