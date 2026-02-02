Neue Elektroauto-Förderung entfacht starkes Kundeninteresse

Mit dem Ende der staatlichen Elektroauto-Förderung im Dezember 2023 war das Interesse der Deutschen an batterieelektrischen Fahrzeugen deutlich zurückgegangen. Nun sorgt die Aussicht auf eine neue Subvention wieder für Bewegung im Markt. Händler und Plattformen melden laut Ntv bereits einen starken Zulauf.

Die angekündigte neue Elektroauto-Kaufprämie hat das Kundeninteresse sprunghaft steigen lassen, bestätigen die Onlineplattformen Meinauto.de und Carwow sowie der Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Thomas Peckruhn. Teilweise habe sich die Zahl der Anfragen vervielfacht. „Wir sehen derzeit ein sehr hohes Interesse. Ich denke, es kommt bei den Privatkunden sehr gut an“, sagt Peckruhn.

Der ZDK-Präsident verweist auf frühere Erfahrungen mit staatlichen Kaufanreizen. Solche Maßnahmen hätten stets eine deutliche Wirkung gezeigt, etwa bei der Abwrackprämie 2009 und bei der ersten Elektroauto-Förderung durch die Bundesregierung. Das abrupte Ende der früheren Zuschüsse im Jahr 2023 habe jedoch auch einen starken gegenteiligen Effekt ausgelöst.

Viele Kunden kämen derzeit mit Fragen, berichtet Peckruhn. Besonders kompliziert sei die Situation bei Leasingverträgen, da die Prämie vorfinanziert werden müsse und erst nach der Zulassung beantragt werden könne. Das führe dazu, dass einige Interessenten noch abwarten, bis die Details der neuen Regelung feststehen. Der ZDK hat die Bundesregierung deshalb aufgefordert, bei der Umsetzung des Programms zügig vorzugehen.

Ein Teil der Kunden habe jedoch bereits bestellt, teils noch im alten Jahr, nachdem klar war, dass der Zeitpunkt der Zulassung für die Förderung entscheidend ist. Aufgrund der Lieferzeiten von Neuwagen vergehen zwischen Bestellung und Zulassung meist mehrere Monate. Entsprechend dürften sich die Effekte der Förderung in den Zulassungszahlen erst zeitverzögert zeigen.

Bei Meinauto.de wurden die Seiten zu Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Prämien im Vergleich zum Dezember mehr als zehnmal so häufig aufgerufen. Auch andere Antriebsarten verzeichneten Zuwächse, wenn auch deutlich geringer. „Die Förderung hat bei vielen wohl den Wunsch auf Neuwagen geweckt“, so ein Sprecher gegenüber Ntv.

Carwow meldet nach der offiziellen Ankündigung der Förderung einen mehr als dreifachen Anstieg der Anfragen zu Elektroautos gegenüber der Vorwoche. Dadurch machten Stromer fast drei Viertel aller Anfragen aus.

Das Bundesumweltministerium hat verkündet, dass Privatkunden beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit Benzinmotor als Stromgenerator („Range Extender“) wieder eine staatliche Förderung erhalten können. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen beträgt sie zwischen 1500 und 6000 Euro, rückwirkend ab 1. Januar 2026. Die Auszahlung ist an Einkommensgrenzen geknüpft, die bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen liegen, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.