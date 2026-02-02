Chinesischer Elektroautobauer BYD: Absatz bricht zum Jahresauftakt ein

Der chinesische Hersteller von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen BYD war im letzten Jahr erstmals der führende Verkäufer von nur mit Batterie betriebenen Pkw. Doch gleich im ersten Monat des neuen Jahres muss das Unternehmen schlechte Zahlen melden: Im Januar wurden fast ein Drittel weniger Fahrzeuge verkauft als noch ein Jahr zuvor. Es ist schon der fünfte schwächelnde Monat nacheinander.
Die Verkäufe sanken im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30,1 Prozent auf 210.051 Fahrzeuge, wie der chinesische Stromer-Hersteller in einer Börsenmitteilung erklärt. Einen Grund für den Rückgang nannte das Unternehmen aus China nicht. BYD kämpft aber mit externen Unsicherheiten und einem harten Preiskampf auf dem Heimatmarkt. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Produktion gedrosselt und ging um 29,1 Prozent zurück.
Lichtblick blieb das Auslandsgeschäft mit 100.482 exportierten Autos im Januar. Für das Gesamtjahr peilt BYD im Export ein Ziel von 1,3 Millionen Fahrzeugen an. Dies entspräche einem Plus von 24 Prozent gegenüber 2025, liegt allerdings unter den ursprünglich in Aussicht gestellten bis zu 1,6 Millionen.
Um die globale Präsenz zu stärken, soll in diesem Jahr unter anderem ein neues Werk in Ungarn in Betrieb gehen. Im vergangenen Jahr hatte BYD vor allem auch dank starker Auslandsverkäufe Tesla als weltweit größten Anbieter von Elektroautos abgelöst.
BYD verkauft Pkw unter der Kernmarke sowie über die Premiummarke Denza und die Luxusmarke Yangwang. Das Unternehmen bietet zudem elektrische Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse an.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Das war ja das neue Schwert der Tesla-Fans gegen die deutschen Hersteller seit ihre Lieblingsmarke selbst von Fans nicht mehr ernsthaft ins Rennen gebracht werden konnte. Aber auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Gab ja letztes Jahr schon Ärger mit Scheinzulassungen.
Gernot meint
Der Markt in China wächst zwar, aber er wächst nicht unendlich. Leapmotor, Geely, Xiaomi und Xpeng haben stark zugelegt, lagen über den eigenen Erwartungen für 2025 und dann muss es auch ein paar Verlierer geben. BYD, GWM, Nio und Li Auto haben 2025 zwar teils Wachstum erzielt, aber die eigenen Absatz-Ziele für 2025 krachend verfehlt.
Für den chinesischen Markt kann ich das nicht beurteilen, aber in bezug auf den europäischen Markt hat BYD meines Erachtens ein großes Designproblem. Kein einziges Modell ist top designed und es gibt null Markenidentität. „Billig“ funktioniert aufgrund der Zölle nicht.
M. meint
Das meiste. Den Seal finde ich optisch an sich ganz nett.
Da scheitert es einfach an anderen Dingen.