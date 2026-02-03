Tesla verfehlt Produktionsziele in Grünheide und kämpft mit schwachen Zahlen

Tesla hat im Jahr 2025 zum ersten Mal seit Langem einen Umsatzrückgang verzeichnet, und auch die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge ging zum zweiten Mal in Folge zurück. Besonders deutlich wird dies in der deutschen „Gigafabrik“ in der Brandenburger Gemeinde Grünheide.
Im erst jetzt veröffentlichten Jahresbericht der Tesla Manufacturing Brandenburg SE für 2024 wird bestätigt, dass die Produktionsziele des Europa-Werks nahe Berlin dort erheblich verfehlt wurden. 2024 liefen demnach nur 211.235 Fahrzeuge vom Band, berichtet der Spiegel. Das stellt zwar eine Steigerung von etwa 11.000 Autos gegenüber dem Vorjahr dar, liegt aber deutlich unter den angestrebten 287.000 Fahrzeugen. Immerhin erwirtschaftete das Werk laut dem Bericht einen Jahresüberschuss von mehr als 56 Millionen Euro.
Die Produktionskapazität des Werks, das derzeit nur den SUV-Crossover Model Y produziert, ist noch immer weit von den möglichen Höchstzahlen entfernt. Den aktuellen Genehmigungen zufolge könnte die Fabrik mehr als doppelt so viele E-Autos herstellen. Doch Tesla konnte diese Kapazitäten bisher nicht ausschöpfen. Vom einstigen Ziel, in Grünheide eine Million Teslas jährlich zu bauen, ist man weit entfernt. Die sogenannte Kapazitätsauslastung stieg 2024 zwar leicht auf 56,3 Prozent, jedoch liegt dieser Wert deutlich unter den von Autoherstellern in der Regel angestrebten 80 Prozent. Dies führt zu hohen Kosten, da viele Ausgaben, wie für Maschinen und Personal, Fixkosten sind.
Der Produktionsrückgang wird von Tesla mit mehreren Faktoren begründet, darunter „unvorhersehbare Produktionsstopps“, die durch eine Lieferkettenstörung im Roten Meer und einen Anschlag auf die Stromversorgung des Werks im Frühjahr 2024 ausgelöst wurden. Diese Zwischenfälle, bei denen die Produktion insgesamt etwa zwei Wochen stillstand, dürften aber nur einen Teil der Ursache für die schwachen Zahlen ausmachen. Tesla selbst räumt ein, dass auch das „herausfordernde Marktumfeld“ einen Einfluss auf die Geschäftszahlen hatte. Dabei könnte es sich auch um die negativen Reaktionen auf CEO Elon Musks politische Engagements handeln, das unter anderem in Deutschland gar nicht gut ankam.
Die Beschäftigtenzahl in der Grünheider Gigafabrik ist laut einem Bericht des Handelsblatts seit 2022 gesunken. Von über 12.400 Mitarbeitern vor zwei Jahren hat sich die Belegschaft auf derzeit rund 10.700 reduziert. Trotz dieser Entwicklung kündigte Werksleiter André Thierig im vergangenen Sommer an, dass die Produktion angesichts wachsender Nachfrage auf mehr als 5000 Autos pro Woche steigen solle. Doch der Ausbau des Werks, der durch die erste Teilgenehmigung für eine Erweiterung bereits einen Schritt nach vorne gemacht hat, könnte durch die kommende Betriebsratswahl im März gefährdet werden. Sollte die IG Metall eine Mehrheit erringen, könnte dies nach Äußerungen von Werkleiter Thierig die geplanten Ausbauvorhaben infrage stellen.
Umweltschützer äußern Kritik daran, dass ein Teil des Werksgeländes im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla wehrt sich gegen diese Bedenken und treibt offiziell die Erweiterung des Standorts voran. So plant das Unternehmen neben dem Ausbau der Elektroauto-Fertigung auch, die Produktion von Batteriezellen in Grünheide zu starten. Ab 2027 sollen dort bis zu acht Gigawattstunden Akkus pro Jahr produziert werden.
Kommentare
MrBlueEyes meint
Tesla hat fertig… veraltete, langweilige Technik, die keiner mehr will…
RoboTaxis sind noch fern und werden meines Erachtens völlig überschätzt… es wird schon einen Markt geben, aber sicherlich nicht so riesig, wie sich das hier manche wünschen…
Andi EE meint
– SpaceX und xAI fusionieren
– 4680er geht mit Kathode und Anode in die Volumenproduktion
– In Kürze startet die LFP-Fabrik in Nevada die Produktion
– Tesla stellt nun alles fürs Heim in einer kompletten Suite bereit, vom Heimspeicher ist zum Solarmodul. Letzteres will man jetzt auch selber im grossen Stil fertigen?! Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt.
– Bezüglich FSD ist eine komplette Freigabe in engen Grenzen in Schweden erfolgt / Testgebiet. In Holland soll es auch gut laufen, das hätte dann noch viel weitreichendere Folgen.
Kurz zusammengefasst, damit man sich mit den wichtigen Dingen beschäftigt. 😉
hu.ms meint
Das FSD in S und NL ist weiterhin „supervised“!
Andi EE meint
FSD ist noch gar nichts in NL, das ist erst die Behörde die testet, aber angeblich soll es gut bezüglich Zulassung (selbstverständlich supervised) aussehen. Supervised ist sensationell gut, das ist für den Kauf von Teslas ein extrem wichtiges Feature in Europa. Hier in Europa sind ja nur technologisch kastrierte Versionen der Teslas unterwegs.
Und bezüglich Batterie ist natürlich die Trocken-Kathode und -Anode gemeint. Auch ein absoluter Meilenstein bezüglich Fertigung was man da alles einsparen kann.
ChriBri meint
ich denke, wenn es „supervised“ – also immer aufmerksam, nicht schlafen etc. – so gut funktioniert, wie auf den Testfahrten gezeigt, kann das für Tesla Rückenwind geben. Ob das Abomodell dann sinnvoll ist, bezweifle ich aus Fuhrparksicht. Die hohen Kosten lassen sich im Leasing schwer unterbringen.
Aztasu meint
– Space X und xAI haben nichts mit Tesla zu tun
– Die 4680 Zellen sind veralteter Müll, die Trockenbeschitung soll Geld sparen tut sie aber nicht. Wo ist der Sinn davon wenn es ohnehin bald Feststoff-Akkus gibt die mit minimalsten Mengen an Flüssigkeit bis hin zu gar keiner zurecht kommen? Tesla ist einfach nur veraltet und langsam.
Chinesische Hersteller sowie auch deutsche Hersteller wie BMW und VW haben bessere NMC Zellen, VW stellt einen Teil der Zellen übrigens mittlerweile auch selbst her.
– „In Kürze“ startet da eher nichts bei der gesunkenen Nachfrage, und was will man mit einer Hand voll LFP-Zellen machen wenn China längst große Überkapazitäten hat. 12C LFP Akkus gibt es übrigens schon
– Bezüglich FSD gab es KEINE Freigabe, lol. Es handelt sich lediglich um genehmigte Tests(!) für FSD Supervised (!). Das ist nicht ernst zu nehmen
–> Leg dich wieder hin kleiner Tesla Fanboy, von Tesla wird auch nach Jahrzehnten langer Ankündigungen immer noch nicht ein Produkt kommen, sie können es einfach nicht
brainDotExe meint
Und diese „wichtigen Dinge“ interessieren mich als (selbst fahrender) Autokäufer weswegen?
hu.ms meint
Oben steht, die 211K in 2024 waren 56% der möglichen kapazität.
Da war ich ja mit den 500K von mir damals geschätzt aufgrund der wasserentnahme-genehmigung gar nicht so weit entfernt.
Wurden ja massiv bezweifelt !
Gerry meint
Wer kauft auch eAutos von einem AeFDe Unterstützer 🙄😆.
Schade um den eMobilitäts-Pionier.
Aber mmerhin hat er den Alt-Herstellern gezeigt wie es geht 👍.
hu.ms meint
Schreibe ich doch schon seit jahren:
Bis 2022 war Elon mit tesla der grosse pionier und auch technisch führend.
Ab dann ist er politisch aktiv geworden und fie autos wurden zu wenig weiterentwickeln, sodass sie inzwischen ein- und überholt wurden.
Mal sehen wie es mit den neuen projekten tela-eigene robo-cab-flotte (nicht die käufer !) und dem roboter weitergeht, die konkurrenzsituation ist in beiden bereichen massiv. Kein vergleich zu 2017 bei den BEV. Keine guten aussichten !
Andi EE meint
Wenn das Robotaxi aufgeht, werden eure Hersteller in spätestens 5 Jahren halbiert, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Und ich weiss nicht was ihr mit eurer AfD habt, die Meloni regiert Italien viel erfolgreicher als Merz in DE es tut. Meloni wurde von unserem Medien zuerst auch als Faschistin (Enkelin Mussolini) verunglimpft. Musk findet Meloni top, wo ist das Problem, sie macht einen sehr guten Job. Viel besser als eure Lieben, Netten und Grünen verblendeten.
Von Letzteren bin ich sowieso völlig enttäuscht. Wie kann man sich so gegen Musk stellen, wenn Klima und Umwelt die Priorität der Politik hat. Ich find das ist so absurd irre wie die sich verhalten. Es sind Produkte wie stationäre Batterien, BEVs und später auch das Robotaxis, welche unser Klima und unsere Umwelt gesunden lässt. Das ist einfach die komplette Verdummung die hier stattfindet. Wie doof kann man sein, dass man das technologische Rüstzeug bekämpft, auf denen ihre Träume basieren.
Gerry meint
Wie doof kann/muss man sein als eAuto Pionier die AeFDe zu unterstützen? Also genau die Partei, die versucht Emobilität mit allen Mitteln zu verhindern 🙄.
eBikerin meint
„Wenn das Robotaxi aufgeht, werden eure Hersteller in spätestens 5 Jahren halbiert, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“
Nur „unsere“ Hersteller? Also werden die Autos von anderen dann noch gekauft? Sorry Andi aber du versprichst dir zu viel von dem Taxi – den nichts anderes ist es, ausser dass halt kein Fahrer mehr drin sitzt.
Ja jetzt kommst du wieder mit KI und effizient usw usw usw – wenn ich jetzt ein Auto haben will kann ich in der Uber App einfach eines bestellen, kommt dann zu mir und fährt mich hin wo ich will. Warum nur hat Uber die Hersteller nicht halbiert?
Michael Meier meint
2024 ist schon eine ganze Weile her.
ID.alist meint
Immerhin erwirtschaftete das Werk laut dem Bericht einen Jahresüberschuss von mehr als 56 Millionen Euro.
Das sind ganze 265€ pro Auto. Kein Wunder, dass Elon keine Lust mehr auf BEVs hat.
T. meint
An seiner Stelle würde ich Grünheide einfach zu machen. Alles auf LKWs und nach Ungarn fahren. Seine mitbewerbung machen es ihm vor, man kann dort gut Autos bauen und wird in Ruhe gelassen. Auch muss er dort mit weniger Kritik betreffend seiner politischen Gesinnung rechnen.
Im Jahr 2025 verdiente Tesla basierend auf vorläufigen Daten geschätzt rund 2.177 Euro bis knapp über 2.000 Euro pro verkauftem Fahrzeug.
Im Prinzip ist es aber doch noch schön, mal einfach gesagt, dass man selbst in Deutschland mit Elektroautos Geld verdienen kann und sich nicht massiv verschulden muss, indem man eine Beteiligung nach der anderen abschreibt.
Tesla muss auch keine Angst vor einer 11 Milliarden Finanzierungslücke haben.
Steven B. meint
Ist er erst mal in Ungarn, dann werden doch die vielen Ungarn die Umsätze von Tesla derart in die Höhe treiben das dort heikler Sonnenschein herscht, oder wie meinst du das mit der Produktion und dem politischen Umfeld? Aber ja, verkaufen muss er dann eben doch noch weltweit und nicht nur in Ungarn und ich denke er verkauft mehr Model Y in deutschland als in Ungarn. So zumindest ergeht es BMW, Audi und Co die dort produzieren. Am Ende steht nur ein teurer Umzug ins Haus, nach deiner Meinung. Da lohnt es wohl eher Grünheide dicht zumachen und alles auf Anfang wo anders… vielleicht in Europa, oder eben Indien. Sllte die Modellpalette aber nicht einmal überholt werden, nützt ein umgezogenes neues Werk niemanden, den er verkauft schlichtweg zu wenig der alten Technik auf 400V Basis. Investoren gehen den Weg wohl auch nicht unbedingt mit, sondern stellen mehrere Dinge erst einmal in Frage, zu Recht!
MichaelEV meint
Vielleicht mal kurz darüber nachdenken, worüber du hier dein Urteil fällst (Tesla Manufacturing Brandenburg SE produziert die Fahrzeuge nur und verkauft sie nicht)?
Ossisailor meint
Womit machen die denn Gewinn, wenn sie nichts verkaufen. Natürlich wird dem Unternehmen in Brandenburg pro abgesetztem Fahrzeug ein konzerninterner Betrag gutgeschrieben. Schließlich muss das Unternehmen ja auch eine Bilanz erstellen. Wenn die nichts verkauften, würde das Finanzamt massiv einschreiten, weil die Gewinnerzielungsabsicht fehlen würde.
MichaelEV meint
Was diese Geschäftseinheit verdient wird konzernintern festgelegt (und könnte auch höher festgelegt werden, wenn man es wollen würde) . Es hat nichts damit zu tun, was Tesla pro Fahrzeug verdient.
Gernot meint
Die Auslastung ist in Grünheide miserabel und Musk hat definitiv keine Lust mehr auf BEV, aber die 265 Euro für sich sind absolut nicht aussagekräftig. Auch wenn die nominal Verluste erwirtschaften würden, wäre das nicht aussagekräftig.
Die Fahrzeuge werden von der Tesla Manufacturing Brandenburg SE produziert. Verkauft werden sie von der Tesla Germany GmbH, Berlin bzw. der Tesla Financial Services GmbH, München. Je nachdem, zu welchen Preisen die Fahrzeuge intern verrechnet werden, kann man Gewinne/Verluste eben hier oder da anfallen lassen, über Lizenzzahlungen optimiert ins Ausland verschieben usw.
Im ersten Schritt wurde Grünheide für 500.000 Autos pro Jahr designed, beantragt, genehmigt und gebaut (Größe der Halle). Das sollte zügig auf 1 Mio. Fahrzeuge erhöht werden. Wir wissen gesichert, das Tesla damit komplett gescheitert ist. Ob Tesla in Grünheide einen kleinen Gewinn, einen großen Gewinn oder Verluste generiert, wissen wir nicht.
Mit Blick auf den Jahresabschluss 2024 hat Tesla Grünheide 7.674.970.714,71 Euro an Umsatz erzielt und damit 55 Mio Nachsteuer-Gewinn gemacht. Mit Gewinnvortrag aus früheren Jahren wurde der Gewinn auf 150 Mio. erhöht. Bei 211.235 Model Y ergäbe das einen Preis von durchschnittlich 36.333 Euro pro produziertem Model Y. Inkl. MwSt. 43.236 Euro.
TomTom meint
Der hat keine Lust mehr auf BEV weil es nichts mehr besonderes ist sondern so ziemlich alle was in der Richtung machen.
Er steht nun mal gern im Mittelpunkt – das ist im Autobereich nicht mehr gegeben und darum versucht er mit den anderen Sachen wieder irgendwie an Popularität zu gewinnen und mal wieder die Kettensäge auszupacken…
MichaelEV meint
Natürlich hat der Lust auf BEVs – nur nicht auf die altertümliche Ausprägung, die die meisten anderen im Sinn haben.
MichaelEV meint
„Komplett gescheitert“ ist lustig. Viele Märkte (v.a. Europa) sind von Regulation und Markteingriffen zersetzt. Wenn die Regulation endet oder, eher wahrscheinlich, der Markt einfach den Kipppunkt überschreitet, braucht man schnell sehr viel mehr… an BEV-Produktionskapazitäten, Akkus, Ladeinfrastruktur…
Den Zeitpunkt kann Tesla nicht planen und beeinflussen. Aber während Tesla sich vorbereitet und man darüber basht, kann man die Reaktion anderer vorausahnen:
Das konnte doch keiner voraussehen; wir haben keine Produktionskapazitäten, keine Akkus, nicht genug Ladeinfrastruktur… (total verheult) bitte, bitte Politik, macht etwas, damit das aufhört.