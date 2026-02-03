Charging Payment Study 2026: Warum Bezahlen an der Ladesäule so frustriert

Ladeleistung, Reichweite und Infrastruktur haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Doch ein zentraler Schmerzpunkt bleibt laut einer Studie: Bezahlen an der Ladesäule sorgt weiterhin für Frust bei Elektroauto-Fahrern.
Die UScale Charging Payment Study 2026 beleuchtet das Bezahlverhalten von E-Auto-Fahern in Deutschland. Die repräsentative Studie untersucht die Erwartungen der Nutzenden, beschreibt, welche Bezahlmethoden tatsächlich genutzt werden, warum Wunsch und Realität so weit auseinanderfallen und welche Strategien Betreiber benötigen.
„Es mangelt nicht an Bezahloptionen, aber keine überzeugt“, sagt Axel Sprenger, Geschäftsführer von UScale. „Für Anbieter ist das ein Problem. Unsere Daten zeigen nämlich, dass Payment ein wichtiger Faktor für die Wahl des Ladedienstes und den Hochlauf der eMobilität ist.“
Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander
E-Fahrer nutzen mehrere Bezahlmethoden an öffentlichen Ladesäulen: Im Durchschnitt nennen die Befragten zwei bis drei Methoden, die sie regelmäßig verwenden. Trotz einer großen Auswahl an Bezahlmöglichkeiten nutzen sie nicht immer die Bezahlmethode, die sie eigentlich bevorzugen. Am liebsten würde die Befragten Plug&Charge verwenden oder direkt „ad-hoc“ bezahlen: Die beiden Methoden werden von 40 beziehungsweise 29 Prozent bevorzugt, aber nur von 49 beziehungsweise 55 Prozent zumindest gelegentlich genutzt.
Umgekehrt verhält es sich bei Ladekarte und Lade-App: Sie werden nur von 13 beziehungsweise 17 Prozent Befragten bevorzugt, aber von 70 beziehungsweise 77 Prozent genutzt.
Zwischen gewünschtem und tatsächlichem Bezahlverhalten besteht also eine deutliche Lücke. Einer der vielen Gründe liegt laut UScale in der fehlenden flächendeckenden Verfügbarkeit bestimmter Bezahlmethoden, wie etwa Plug&Charge/Autocharge. Selbst an DC-Schnellladesäulen werde diese Möglichkeit nicht durchgängig angeboten. Dort, wo sie verfügbar sei, fielen oft hohe Roamingaufschläge an, wenn kein Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter bestehe. Da in den meisten Fahrzeugen nur ein Vertrag hinterlegt werden könne, sei das häufig der Fall.
Auch Direkt-Bezahlen (Ad-hoc), die Nummer zwei in der Präferenzliste, bleibt hinter den Erwartungen vieler Befragter zurück. Ad-hoc steht nicht an allen Ladesäulen zur Verfügung. Dort, wo die Bezahlmöglichkeit vorhanden ist, wird der Bezahlvorgang oft als umständlich und wenig intuitiv wahrgenommen.
Viele Bezahlmöglichkeiten – keine überzeugt
Die Studie kommt zu dem Ergebnis: Keine der heute etablierten Bezahlmethoden erfüllt die Erwartungen der Nutzer vollständig. Jede Methode bringt spezifische Vor- und Nachteile mit sich und adressiert unterschiedliche Bedürfnisse.
Die Vorteile der einen Bezahlmethode sind häufig die Nachteile einer anderen. Dadurch gelingt es keiner Lösung, alle Grundbedürfnisse, wie Einfachheit, Kostenkontrolle, Transparenz oder Komfort, gleichermaßen zu erfüllen.
Die Vielzahl der Möglichkeiten führt daher nicht automatisch zu höherer Zufriedenheit. Viele Elektroauto-Faher attestieren dem heutigen Ökosystem rund ums Bezahlen einen erheblichen Verbesserungsbedarf.
Kommentare
CJuser meint
Die Lösung wäre (m.E.) so einfach: Ad-hoc Laden per EC oder Kreditkarte darf nicht teurer sein, wie inkl. Nutzerkonto ohne monatliche Grundgebühr. Gegen Wucherpreise sollte dann natürlich rechtlich angegangen werden.
Frank meint
Optimal wäre:
Auf dem Elektroauto – Navis müssten die Ladesäulen (mit Leistung und) mit den Ad Hoc Kilowattstundenpreisen (bei berechneter Ankunftszeit) auf der Karte zu sehen sein.
Das Laden müsste dann Plug and Charge mit dem Preis zum Zeitpunkt des Einsteckens abgerechnet werden.
Die Ad Hoc Preise müssten verpflichtend für alle Ladesäulen in großen Ziffern (mind 25cm)
angezeigt werden (wenn die Ladesäule mehr als 10.000kWh/Jahr abgegeben hat).
Ben meint
Ich zahl 0,39€/kWh bei Ionity und mit Plug&Charge beim ID.4 funktionierts super und ich weis heute schon was es an jeder Ionity Säule in DE in 14 Tagen kosten wird…also ziemlich sinnbefreit was du forderst.
MichaelEV meint
Das sind die Vorteile eines Abos… Die Vorteile wollen so einige hier ja beseitigt haben.
MichaelEV meint
Klingt viel nach dem, wie es zukünftig laufen muss (und wird): Plug&Charge, variable Adhoc-Preise im Navi hinterlegt, Kostenoptimierung der Routen bringt niedrige Kosten, Verfügbarkeit und gute Auslastungen mit möglichst wenig Überlastung.
Nur „Die Ad Hoc Preise müssten verpflichtend für alle Ladesäulen in großen Ziffern“ erschließt sich mir nicht. Das Auto kennt die Preise und bietet alles um es dem Fahrer viel besser kommunizieren zu können als irgendeine Anzeige am Ladepark.
ap500 meint
Der ganze App-Kram wurde doch mit hohem Aufwand extra gegen das Laden von Eautos erfunden um es maximal kompliziert und teuer zu halten.
Ansonsten hätte man doch simpel und billig einen EC-Kartenleser schon vor 10 Jahren verwendet wie an jeder Pommesbude.
T. meint
Das finde ich schon fast mittelalterlich. Ich muss ja auch nicht jeden Tag mit der EC-Karte an meinen Stromzähler gehen.
Stecker rein, Auto aufladen, weiterfahren. Bitte erklär mir mal einer was so schwer daran ist, dass es alle Hersteller umsetzen. Die Protokolle dafür sind vereinbart, technisch spricht nichts dagegen. Jede Säule, jedes Auto hat Datenanbindung.
ap500 meint
@T. Aktuell ist das anders. Es braucht x-Apps und Ladekarten Zeugs.
Ein Start vor 10-15 Jahren mit der EC-Karte wäre SOFORT ohne Absprachen und Protokolle möglich gewesen.
Nein es wurde extra viel Geld und Apps und Karten entwickelt um das Eautoladen zu verteuern und zu verkomplizieren.
Das ist also eindeutig nachweisbar.
Stefan meint
Bei den meisten Autos ist die Software zu „dumm“ für Plug&Charge.
Plug&Charge ist von Herstellerseite eher für Premium-Autos vorgesehen, für die Vielfahrer. Heimlader brauchen das sowieso nur selten.
Besser-BEV-Wisser meint
Ja. Kreditkarte bei Plug&Charge interlegen. Fertig.
Heute halt teuer.
Justin Case meint
Hab hier im Forum auch schon Haue dafür bekommen, freue mich aber über die Bestätigung.
Nochmal: weg mit Subscriptions, Apps und Karten, her mit Preisanzeigen wie an Tankstellen und „normalen“ EC- und Kreditkartenzahlungen!
Fitz Carraldo meint
Das will man aber nicht. Wie ein bekannter grantelnder Dachgeschoss-Youtuber richtig festgestellt hat, man versucht, Laufkundschaft in Vertragskundschaft umzuwandeln. Und das geht nur mit Abos und abschreckenden Ad-Hoc-Tarifen. Und solange da kein regulatorischer Druck kommt, verzichtet da keiner der Anbieter freiwillig drauf. Wir wissen ja alle, wie der Markt das regelt: nämlich gar nicht.
Im Supermarkt geht es Dank Payback, Rewe oder Edeka-App ja in die gleiche Richtung. Darf der Algorithmus Dich tracken, bekommst Du Rabatt auf ausgewählte Produkte, die anderen zahlen halt mehr. Es entwickelt sich in eine bedenkliche Richtung.
Aber zurück zum Thema: Deine Aussage ist genau richtig, keine Abos, Apps, Karten, kann alles weg. Nur EC/Kreditkarten-Zahlung.
T. meint
Und noch einmal werfe ich wieder in den Ring, auch hier war Musk Visionär. Klar, viele Menschen haben Visionen. Er hingehen setzt sie um.
Seit ich weiß nicht 10,15 Jahren Stecker rein Stecker raus weiterfahren. Die Mitbewerber fangen jetzt an, das Thema Kartenzahlung anzugehen. Jeder hofft, dass sie funktioniert, sie nicht wie im Norwegen-Test zugefroren sind. Bei solchen Berichten lachen sich Tesla-Fahrer krumm.
ap500 meint
@T. was soll den an der Bezahlung übers Fahrzeug genial sein?
Auf die Idee kommt doch jedes Kind.
Andi EE meint
Wie immer liegt es an der Umsetzung. Es zählt was gross in die Serie kommt und da ist Musk/Tesla spitze und der Rest in Europa eine Katastrophe.
Aber ihr habt jetzt 800V für die teuren Autos, aber die Probleme und Ärger beim Zahlen. 😄😄
ap500 meint
@Andi EE bei 4% im Bestand ist das für 96% unrelevant und somit nur für eine kleine Randgruppe ärgerlich.
MichaelEV meint
Die Subscriptions sind die Basis für einen Teil der Kunden (Vielfahrer, Laternenparker), mit der die Elektromobilität funktioniert.
Aus purem Eigennutz (um mehr als die paar € eigene Ersparnis geht es doch in der Regel gar nicht) diese Kunden, die Elektromobilität und den Klimaschutz zu sabotieren, da sind die Urteile noch viel zu milde.
„freue mich aber über die Bestätigung.“
Wo steht denn in diesem Artikel, dass Subscriptions und Roaming beseitigt werden sollen?
Was verspricht man sich eigentlich davon, die bisher hauptsächlich genutzten Bezahlmethoden zu beseitigen? Wer sagt, dass die wenig genutzte weil unattraktive Bezahlmethode dadurch besser wird? Was wenn man nur die attraktiven Angebote (Abos, überall transparente 62 Cent/kWh bei EWE-Roaming) abschafft und die unattraktiven Angebote so bleiben wie sie sind?
Und wer sagt, dass es für die aus Eigennutz argumentierenden dadurch überhaupt besser wird? Langfristig wird sich der Lademarkt sowieso zu Adhoc verlagern; wer aber denkt da würde dauerhaft konstant der selbe Preis stehen, irrt gewaltig. Die Adhoc-Preise werden stark fluktuieren, die Transparenz/Planbarkeit wird geringer sein als jetzt. Und diejenigen, die jetzt neidisch auf Abos schauen, bezahlen ggf. genauso viel wie jetzt oder vielleicht auch mehr.
Stefan meint
Vielfahrer sind die wichtigste Kundschaft für die Ladeanbieter. Sobald auch nur ein Ladeanbieter einen günstigen Tarif für Vielfahrer anbietet, werden alle Vielfahrer dahin wechseln oder alle Ladeanbieter müssen dann einen ähnlichen Tarif für Vielfahrer anbieten (eben 39 Cent).
Jörg2 meint
Der Markt zwingt die Ladeanbieter nicht zu solchem Handeln.
Der Wettbewerb müsste weg von den Ladeanbieter (die sich gegenseitig nicht weh tun), hin zu den Stromanbietern.
MichaelEV meint
Die günstigen Tarife für Vielfahrer gibt doch schon lange in Form von Abos…
Ben meint
Also möchtest du noch immer das System Tankstellenoligopol mit offensichtlichen Preisabsprachen und als Kund ohne Möglichkeit den Anbieter zu wechseln, da bedeutet wenn alle Ladeanbieter den kWh Preis auf 1€ festlegen wärst du ok damit, ist ja schließlich bei den Tankstellen auch so oder gibts da nen Wettbewerb bei dem man bei einem anderen Anbieter fahren kann und Diesel für 80c/l kaufen kann ?
Besser-BEV-Wisser meint
Der Gesetzgeber müsste einfach festlegen, dass außer Bearbeitungsgebühren/Rabatt (max. 5%) jeder Zahlungsweg gleich viel Kosten muss. Abos müssten ebenso verboten werden.
Dann würde sich Ad-hoc und Plug&Charge sofort durchsetzen weil es die Bezahlvarianten mit den geringsten Kosten sind.
Ich weiß das zu Radikal ist als dass man es umsetzten kann. Aber es wäre die Lösung.
eBikerin meint
Plug&Charge hat aber gar nichts mit der Bezahlmethode zu tun. Keine Ahnung warum du das hier erwähnst.
Steven B. meint
ich denke, er hat gemeint, dass ein Kreditkarte im Wagen hinterlegt ist und diese dann genutzt wird bei der Adhoc Ladung. Also der Weg zum Terminal erspart bleibt. So würde ich das jedenfalls verstehen wollen.
eBikerin meint
Ach so – ok so kann man das auch verstehen.
Besser-BEV-Wisser meint
Genau :-)