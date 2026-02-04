Audi belebt laut Bericht den Namen A2 für ein kleines Elektroauto wieder

Nach Informationen von Autocar will Audi den Kleinwagen A2 (Artikelbild) neu beleben. Es soll sich wieder um ein unverwechselbar gestaltetes Einstiegsmodell handeln, dieses Mal aber mit Elektro- statt besonders effizientem Verbrennerantrieb. Das verrieten nicht namentlich genannte „hochrangige Quellen“ des Unternehmens.
Das neue Elektroauto soll noch vor Jahresende vorgestellt werden. Wie Testfahrzeuge gezeigt hätten, werde es ein One-Box-Exterieurdesign mit kurzer Motorhaube und geteilter Heckscheibe aufweisen. Das Fahrzeug soll stark an das Vorgängermodell erinnern, allerdings in einer einem Crossover ähnelnden Form.
Die Wiederauflage des A2 ist dem Bericht zufolge schon weit fortgeschritten. Die Markteinführung soll im nächsten Jahr geplant sein. Die Baureihe gilt als Ersatz für die ab diesem Jahr nicht mehr angebotenen Kleinwagen A1 und Q2. Als Preis nennt Autocar umgerechnet um die 35.000 Euro. Aktuell kostet das erschwinglichste Elektroauto von Audi mit dem Q4 e-tron mindestens 46.150 Euro.
Der kommende A2 sollte laut Autocar auf der 800-Volt-SSP-Plattform des Volkswagen-Konzerns basieren. Doch aufgrund langwieriger Verzögerungen bei dieser Elektroauto-Architektur werde er stattdessen auf dem bewährten E-Auto-Baukasten MEB des Konzerns basieren.
Bei Audi werde der neue A2 nicht einfach als Premium-„Minivan“ angesehen, der mit Modellen wie dem BMW 2er Active Tourer konkurriert, heißt es. Vielmehr sprächen die Ingenieure davon, dass er eine Marktlücke füllt, die der batteriebetriebene BMW i3 nach der Einstellung 2022 hinterlassen hat. Sie verwiesen auch auf die Mercedes-Benz A-Klasse der ersten und zweiten Generation mit ihrer platzsparenden „Sandwich”-Plattform mit flachem Boden als Beispiel dafür, wo und wie der neue A2 positioniert werden soll.
Als sicher gilt, dass Audi einen vollelektrischen Kompaktwagen anbieten wird. Das Modell als Batterie-Pendant zum bisherigen A3 gilt bislang als Nachfolger von A1 und Q2 als neues Einstiegsmodell der Ingolstädter. Dem Bericht zufolge wird es aber ein noch kompakteres E-Auto geben, das als A2 e-tron um Kunden werben soll.
Kommentare
Stefan Munding meint
Audi hätte den A2 mit Turbo-Diesel (Verbrauch ca.4L) einfach immer weiter produzieren sollen.
Vorbei an allem, was kein Mensch zum Fahren braucht. Man suche mal nach Gebrauchten von diesem Modell. Dafür bekommt man Autos, die mal das 10-fache gekostet haben.
Grüße
Stefan M.
ID.alist meint
Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube hier bringt Autocar vieles durcheinander.
Wieso sollte Audi ein Auto, was eher, laut Bilder, die Größe eines A3 hat, A2 nennen?
Nur weil man sich im hinteren Bereich an den A2 angelehnt hat?
Ich denke wir werden demnächst zwei neue Audis unterhalb vom Q4 sehen.
CJuser meint
Einen A3 e-tron (als elektrischen Nachfolger zum aktuellen A3), wird es erst auf Basis der SSP geben… das dauert noch. ;) Dieses Jahr (und das ist ja offiziell), erscheint der A2 e-tron und wird nach den abgelichteten Erlkönigen eine Reinkarnation des alten A2.
ID.alist meint
Ich war gerade auf der PR-Seite von Audi, und da kann ich nichts finden. Es kann nicht so offiziell sein, wenn Audi nichts darüber sagt.
Future meint
Bei BMW sieht der neue i3 ja auch ganz anders auch als der alte i3.
Modellnamen spielen vermutlich heute keine so große Rolle mehr.
EVrules meint
Was man bislang auf Fotos von Erprobungsträgern sehen konnte, war ein Modell auf Basis des ID.3, wie auch der Born ist.
Das kann gut sein, kann ggf. auch etwas langweilig wirken – schauen wir in Richtung Jahresende.
Gunnar meint
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, und die Seitenansichten eines Cupra Borns mit dem des A2 Prototypen zu vergleichen. Meine Erkenntnis:
Identischer Radstand, gleiche Höhe, bis zu B-Säule komplett identische Geometrie.
Kurz vor der C-Säule beginnt das A2-Dach fließend und flach abzufallen, ist aber deutlich länger nach hinten gezogen.