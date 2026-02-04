Audi belebt laut Bericht den Namen A2 für ein kleines Elektroauto wieder

Nach Informationen von Autocar will Audi den Kleinwagen A2 (Artikelbild) neu beleben. Es soll sich wieder um ein unverwechselbar gestaltetes Einstiegsmodell handeln, dieses Mal aber mit Elektro- statt besonders effizientem Verbrennerantrieb. Das verrieten nicht namentlich genannte „hochrangige Quellen“ des Unternehmens.

Das neue Elektroauto soll noch vor Jahresende vorgestellt werden. Wie Testfahrzeuge gezeigt hätten, werde es ein One-Box-Exterieurdesign mit kurzer Motorhaube und geteilter Heckscheibe aufweisen. Das Fahrzeug soll stark an das Vorgängermodell erinnern, allerdings in einer einem Crossover ähnelnden Form.

Die Wiederauflage des A2 ist dem Bericht zufolge schon weit fortgeschritten. Die Markteinführung soll im nächsten Jahr geplant sein. Die Baureihe gilt als Ersatz für die ab diesem Jahr nicht mehr angebotenen Kleinwagen A1 und Q2. Als Preis nennt Autocar umgerechnet um die 35.000 Euro. Aktuell kostet das erschwinglichste Elektroauto von Audi mit dem Q4 e-tron mindestens 46.150 Euro.

Der kommende A2 sollte laut Autocar auf der 800-Volt-SSP-Plattform des Volkswagen-Konzerns basieren. Doch aufgrund langwieriger Verzögerungen bei dieser Elektroauto-Architektur werde er stattdessen auf dem bewährten E-Auto-Baukasten MEB des Konzerns basieren.

Bei Audi werde der neue A2 nicht einfach als Premium-„Minivan“ angesehen, der mit Modellen wie dem BMW 2er Active Tourer konkurriert, heißt es. Vielmehr sprächen die Ingenieure davon, dass er eine Marktlücke füllt, die der batteriebetriebene BMW i3 nach der Einstellung 2022 hinterlassen hat. Sie verwiesen auch auf die Mercedes-Benz A-Klasse der ersten und zweiten Generation mit ihrer platzsparenden „Sandwich”-Plattform mit flachem Boden als Beispiel dafür, wo und wie der neue A2 positioniert werden soll.

Als sicher gilt, dass Audi einen vollelektrischen Kompaktwagen anbieten wird. Das Modell als Batterie-Pendant zum bisherigen A3 gilt bislang als Nachfolger von A1 und Q2 als neues Einstiegsmodell der Ingolstädter. Dem Bericht zufolge wird es aber ein noch kompakteres E-Auto geben, das als A2 e-tron um Kunden werben soll.