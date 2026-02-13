Erlkönigfotos sollen Ausblick auf neuen A2 mit Elektroantrieb geben

Laut Berichten will Audi den Kleinwagen A2 (Artikelbild) neu beleben. Das Einstiegsmodell soll in der Neuauflage ein Elektroauto sein und könnte noch vor Jahresende vorgestellt werden. Fotos im Netz sollen ein noch ausgiebig getarntes Vorserienauto zeigen.
Tatsächlich zeigen die Bilder eine Fahrzeugform, die an den Ur-A2 erinnert. Der Prototyp wirkt dabei insgesamt etwas größer und voluminöser als sein Vorgänger mit Verbrennungsmotor. Vorn scheint die Designsprache von Audis aktuellen Elektroautos mit weitgehend geschlossenem, stilisiertem Grill durchzudringen. Hinten ist die größte Ähnlichkeit mit dem ersten A2 zu erkennen, wo ein markanter „Bürzel“ das Heckfenster teilt und wie ein integrierter kleiner Spoiler wirkt.
Die Wiederauflage des A“ ist laut Berichten schon weit fortgeschritten. Die Markteinführung soll 2027 geplant sein. Die Baureihe gilt als Ersatz für die ab diesem Jahr nicht mehr angebotenen Kleinwagen A1 und Q2. Als Preis werden umgerechnet um die 35.000 Euro erwartet. Aktuell kostet das erschwinglichste Elektroauto von Audi mit dem SUV Q4 e-tron mindestens 46.150 Euro.
The 2027 Audi A2 e-tron has been spied testing in a winter wonderland with a very polarizing design philosophy. In addition, the liftback will sit on top of the automaker’s scalable MEB platform and offer up to around 322 hp and over 350 miles of electric range. #Audi #A2etron pic.twitter.com/CpXXIGCYhC
— GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) February 12, 2026
Der kommende A2 sollte auf der 800-Volt-SSP-Plattform des Volkswagen-Konzerns basieren. Doch aufgrund langwieriger Verzögerungen bei dieser Elektroauto-Architektur wird der Insidern zufolge stattdessen auf dem bewährten E-Auto-Baukasten MEB des Konzerns fahren.
Bestätigt ist bislang nur, dass Audi einen vollelektrischen Kompaktwagen anbieten wird. Das Modell als Batterie-Pendant zum bisherigen A3 gilt bislang als Nachfolger von A1 und Q2 als neues Einstiegsmodell der Ingolstädter. Den neuen Erlkönigfotos zufolge wird es aber ein noch kompakteres E-Auto geben, das als A2 e-tron um Kunden werben soll.
Kommentare
LOL meint
diese komische wellige Plastikfläche vorne, die nicht getarnt ist, was soll das darstellen?
Das ist ein Elektroauto, was soll dieses antiquierte Designelement?
MrBlueEyes meint
Ein elektrischer A4 e-tron (Sportback + Avant) wäre sinnvoller als nächstes Modell… aber der soll ja erst 2028 oder so kommen…
Bis dahin nimmt BMW mit dem i3 Audi in dem Segment die Butter vom Brot…
Ich hatte mal einen A4 Quattro, schönes Auto… aber mittlerweile ist die Firma BEV-technisch etwas abgehängt und völlig uninteressant…
CaptainPicard meint
Geht halt nicht mit MEB oder PPE, dafür braucht es die niedrigere Bauweise der künftigen SSP-Plattform und die verzögert sich. Eigentlich sollte sie ja dieses Jahr mit Trinity starten aber das hat Blume ja als erstes gekillt.
CaptainPicard meint
Ich nehme mal an er wird auf dem MEB+ Baukasten basieren der auch im ID.3 und ID.4 Refresh verwendet wird und somit mit der neuen Cell-to-Pack Batterie (und LFP-Option) und dem APP350 Motor kommen.
Geht man vom identischen Radstand aus scheint er hinten ein paar wenige cm länger als der ID.3 zu sein, also vielleicht 4,30 Meter. Was halt fast einen halben Meter länger als der originale A2 mit 3,83 Meter ist. Und deutlich breiter wird er auch, das ist ja durch den Baukasten ebenfalls vorgegeben.
Envision meint
Hoffentlich mit einiges über 400l Kofferraum, die 385l in den bisherigen ID3 und Derivate sind für viele wie unsere kleine Familie einfach zu wenig und will möglichst keinen SUV. paar Zentimeter hinten mehr zum ID3 würden reichen, leider auf den Bildern nur bedingt erkennbar.
hu.ms meint
Die „kleine familie“ = max. 3 Pers. kann doch locker hinten 2/3 umklappen und den kofferraum vergrössern. Ist bei mir dauerzustand.
CaptainPicard meint
Ich denke er ist hinten um die 3-4 cm länger als der ID.3 und das Heck ist deutlich weniger schräg als beim ID.3, womit das Volumen steigen sollte aber vor alle dürfte man auch sperrigere Dinge besser reinbringen.
Steffen meint
Selbst getarnt sieht das neue Modell schon deutlich besser aus als das alte. ;-)
Ich interessiere mich nicht wirklich für Audi, aber gut, dass sie auch was in der weniger teuren Kategorie anbieten wollen. Da schafft der eine oder die andere vielleicht früher den Absprung zur E-Mobilität.
ID.4 statt Golf meint
Irgendwie bleibt bei VW die große Frage im Raum was Audi denn nun sein soll. Sportlicher als Cupra? Weniger Sportlich Luxuriös als Porsche? Und doch keine eigene Technik sonder einmal hier und einmal da, sportlich aber doch komfortabel für den Chef einer kleinen bis mittleren Firma, aber zu teuer für den normalen Außendienstler? Dann noch mal schnell Formel 1… Naja, vor 20 Jahren konnte ich mir als Teenager den A2 noch vorstellen als erstes oder zweites Auto… 10 Jahre später war ich dann aber mehr als glücklich statt einem A3 doch den VW Golf gewählt zu haben. War einfach in jeder hinsicht besser und günstiger als der Audi… nur optisch vielleicht etwas biederer.
LMdeB meint
Riecht nach REdesigntem ID4.
Mäx meint
ID.3
ID.4 = Q4
ID.alist meint
Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Auto A2 heißen wird.
CaptainPicard meint
Wie soll es sonst heißen? Von der Länge wäre es etwas kürzer als ein A3 Sportback aber nie im Leben wird Audi ein so hohes MPV A3 nennen. Der richtige elektrische A3 kommt dann mit der SSP-Plattform zusammen mit dem Golf und Octavia.
Bliebe theoretisch noch der Q2 aber das Ding ist optisch nicht als SUV konzipiert. Bis zum Heck ist es praktisch identisch mit dem ID.3 was Dimensionen und Linienführung betrifft. SUVs würde man ganz anders designen, siehe Elroq.