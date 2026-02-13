Erlkönigfotos sollen Ausblick auf neuen A2 mit Elektroantrieb geben

Laut Berichten will Audi den Kleinwagen A2 (Artikelbild) neu beleben. Das Einstiegsmodell soll in der Neuauflage ein Elektroauto sein und könnte noch vor Jahresende vorgestellt werden. Fotos im Netz sollen ein noch ausgiebig getarntes Vorserienauto zeigen.

Tatsächlich zeigen die Bilder eine Fahrzeugform, die an den Ur-A2 erinnert. Der Prototyp wirkt dabei insgesamt etwas größer und voluminöser als sein Vorgänger mit Verbrennungsmotor. Vorn scheint die Designsprache von Audis aktuellen Elektroautos mit weitgehend geschlossenem, stilisiertem Grill durchzudringen. Hinten ist die größte Ähnlichkeit mit dem ersten A2 zu erkennen, wo ein markanter „Bürzel“ das Heckfenster teilt und wie ein integrierter kleiner Spoiler wirkt.

Die Wiederauflage des A“ ist laut Berichten schon weit fortgeschritten. Die Markteinführung soll 2027 geplant sein. Die Baureihe gilt als Ersatz für die ab diesem Jahr nicht mehr angebotenen Kleinwagen A1 und Q2. Als Preis werden umgerechnet um die 35.000 Euro erwartet. Aktuell kostet das erschwinglichste Elektroauto von Audi mit dem SUV Q4 e-tron mindestens 46.150 Euro.

The 2027 Audi A2 e-tron has been spied testing in a winter wonderland with a very polarizing design philosophy. In addition, the liftback will sit on top of the automaker’s scalable MEB platform and offer up to around 322 hp and over 350 miles of electric range. #Audi #A2etron pic.twitter.com/CpXXIGCYhC — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) February 12, 2026

Der kommende A2 sollte auf der 800-Volt-SSP-Plattform des Volkswagen-Konzerns basieren. Doch aufgrund langwieriger Verzögerungen bei dieser Elektroauto-Architektur wird der Insidern zufolge stattdessen auf dem bewährten E-Auto-Baukasten MEB des Konzerns fahren.

Bestätigt ist bislang nur, dass Audi einen vollelektrischen Kompaktwagen anbieten wird. Das Modell als Batterie-Pendant zum bisherigen A3 gilt bislang als Nachfolger von A1 und Q2 als neues Einstiegsmodell der Ingolstädter. Den neuen Erlkönigfotos zufolge wird es aber ein noch kompakteres E-Auto geben, das als A2 e-tron um Kunden werben soll.