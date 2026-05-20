Audi testet Kompakt-Elektroauto A2 e-tron vor der Vorstellung im Herbst

Im Herbst 2026 stellt Audi den neuen A2 e-tron vor und ergänzt damit sein Portfolio um einen Elektroauto-Einstieg in die Kompaktklasse. Vor seiner Premiere im Herbst durchläuft ein Prototyp verschiedene Erprobungsphasen: Auf Schnee und Eis, im Windkanal der Technischen Entwicklung von Audi in Ingolstadt sowie auf öffentlichen Straßen sammelt der getarnte A2 e-tron Testkilometer.

In der Wintererprobung in Lappland zeige der A2 e-tron unter extremen Bedingungen, was in ihm steckt, so der Hersteller. Zur Validierung auf einem Testgelände in Nordschweden liege der Fokus nicht nur auf der Fahrdynamik, sondern auch auf dem Thermomanagement und der Batterie-Leistung. Das Zusammenspiel aus E-Antrieb, Bremsregelsystem und Fahrwerk werde im Minutentakt angepasst – „für das unverwechselbare Fahrgefühl eines Audi“.

Die markante Dachlinie soll dem A2 e-tron neben einem „starken Charakter“ „eine hervorragende Aerodynamik“ verleihen. Das Elektroauto wird am deutschen Heimatstandort Ingolstadt produziert werden. Offizielle Details verrät die Premiummarke noch nicht.

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A2 hieß einst ein Kleinwagen mit besonderem, auf Effizienz ausgerichtetem Minivan-Design. Ganz so kompakt wie das von 1999 bis 2005 verkaufte Ur-Modell mit nur 3826 Millimetern Länge dürfte der neue A2 e-tron nicht werden. Audi hat eine Designskizze veröffentlicht, die erste Hinweise auf die Silhouette des neuen Vollstromers gibt. Die Form erinnert an den ursprünglichen A2, lässt jedoch eine etwas fülligere und rundere Karosserie mit der aktuellen Designsprache der Elektroautos der Premiummarke erahnen.

CEO Gernot Döllner hat erklärt, der neue A2 sei Teil einer Strategie, mit der die Audi-Elektrofahrzeugpalette einem breiteren Markt zugänglich gemacht werden soll. „Wir haben zugehört: Unsere Kundinnen und Kunden wünschen sich elektrische Mobilität, die im Alltag überzeugt“, so der Manager. „Der A2 e-tron ist unser Versprechen, genau das zu liefern – effizient, kompakt und selbstbewusst. Wir machen den Einstieg in die elektrische Audi Welt einfacher und relevanter denn je.“

Die Basis des neuen A2 stellt laut Berichten Volkswagens E-Auto-Baukasten MEB. Die Größe und Spezifikationen sollen nahe am VW-Kompaktwagen ID.3 liegen. Audi bekräftigte gegenüber dem Portal Autocar, der neue A2 werde die „Mission“ des konsequent auf Effizienz ausgelegten, noch mit Verbrenner fahrenden Originals fortsetzen. Die Markteinführung der A2-Neuauflage soll 2027 geplant sein. Als Preis werden umgerechnet um die 35.000 Euro erwartet. Aktuell kostet das erschwinglichste E-Auto von Audi mit dem SUV Q4 e-tron mindestens 46.150 Euro.