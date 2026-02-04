Xiaomi führt Direktimporte chinesischer E-Autos in Europa an

China EV Marketplace (CEVM) hat eine länderbezogene Jahresübersicht zu den meistverkauften Marken auf seiner Importplattform veröffentlicht. CEVM bezeichnet sich als größte Handelsplattform für die Direktlieferung neuer und gebrauchter Elektrofahrzeuge aus China. Seit 2022 verkauft die Plattform keine Verbrenner mehr und konzentriert sich ausschließlich auf E-Fahrzeuge, darunter rein batterieelektrische und Plug-in-Hybrid-Modelle, vor allem Pkw, aber auch Nutzfahrzeuge, Golfcarts und Busse.

Trotz Zöllen und fehlender offizieller Marktpräsenz war demnach Xiaomi 2025 die meistverkaufte Marke in Europa. Während die Modelle des bisher vor allem für seine Smartphones bekannten Unternehmens in zahlreichen EU-Staaten führend waren, erzielten die mit dem ebenfalls populären Handy-Hersteller Huawei verbundenen Premium-Marken ihre größten Erfolge im Nahen Osten, und Chery dominierte den Absatz in Südamerika. Die regionale Verteilung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Märkten.

Der Absatz über CEVM stieg 2025 weltweit um 224 Prozent auf 11.000 ausgelieferte Fahrzeuge, nach 3400 im Jahr zuvor. Haupttreiber war ein neues Angebot namens EU Door-to-Door Delivery, das im August des Vorjahres eingeführt wurde. Dabei bestellen Kunden ihr Fahrzeug in China, während CEVM Transport, Zollabwicklung und die für die Zulassung erforderlichen Dokumente übernimmt, vor allem die EU-IVA-Homologation nach Artikel 45.

Für Europa plant die Plattform eine weitere Expansion. „Im Jahr 2026 werden wir unsere Präsenz in Europa weiter stärken, indem wir im ersten Quartal ein Kundendienstnetzwerk eröffnen und ein Pilotprogramm für Lagerfahrzeuge starten“, erklärt COO Jakub Gersl.

Xiaomi führte die Verkaufsrangliste auf CEVM in den wichtigsten EU-Märkten an, darunter Deutschland, die Niederlande, Spanien und Italien sowie zwölf weitere Länder. Auffällig ist, dass zehn Prozent der über die Importplattform verkauften Xiaomi-Fahrzeuge auf die Performance-Variante Ultra entfielen, die in China lediglich einen Markenanteil von 2,5 Prozent hat. Insgesamt verkaufte Xiaomi 2025 mehr als 400.000 Elektroautos und plant den offiziellen Markteintritt in Europa für 2027.

Im Nahen Osten war Huaweis Premiummarke Maextro in Saudi-Arabien und Oman am erfolgreichsten. Das Unternehmen bietet dort ausschließlich das Modell Maextro S800 an, einen Maybach-Konkurrenten mit einem Preis von rund einer Million Yuan (umgerechnet knapp 122.000 Euro). In Südamerika lagen Chery und verbundene Marken vorn, wobei iCar in Brasilien die höchsten Verkaufszahlen erreichte. Gleichzeitig bremsten EU-Ausgleichszölle von bis zu 35 Prozent auf rein elektrische Fahrzeuge aus China das Wachstum, während Plug-in-Hybride davon nicht betroffen waren.