DIW-Studie: Elektroauto-Wachstum hinkt hinter Klimazielen her

Der Anteil von Elektroautos in Deutschland wächst zu langsam, um den Verkehr schnell klimaneutral zu machen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und der Bundesnetzagentur zum Thema E-Mobilität, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.

Demnach hat sich der Anteil der Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen im zurückliegenden Jahr zwar erholt vom Einbruch 2024. Er liegt aber mit 19,1 Prozent nur knapp über den Jahren 2022 (17,7 %) beziehungsweise 2023 (18,4 %).

„Es tut sich etwas, aber es ist zu langsam“, sagte DIW-Forscher Wolf-Peter Schill den Funke-Zeitungen. Es gebe viel Potenzial für dynamischeres Wachstum, „aber wir dürfen es nicht zerreden“.

Dass das Wachstum in den vergangenen Jahren nicht so dynamisch gewesen sei, habe auch an der fehlenden politischen Klarheit gelegen. Das einst von der Ampel-Regierung ausgegebene Ziel von 15 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 sei nicht mehr zu erreichen. „Aber es gibt keinen Grund, von dem Ziel abzurücken, 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen“, so Schill. „Das geben Markt und Infrastruktur auf jeden Fall hier.“

Das Verhältnis von Ladepunkten zu E-Autos hat sich laut der Auswertung des DIW in den vergangenen Jahren verbessert. Gerade bei Schnellladesäulen findet man demzufolge fast immer einen Platz, die Infrastruktur ist nicht ausgelastet. Trotzdem beherrsche die Kritik an der Ladeinfrastruktur immer noch „Sonntagsreden“, so Schill.

Auch beim Güterverkehr sieht der DIW-Forscher Bewegung: Neun Prozent der neuzugelassenen Lkw waren laut dem Institut 2025 rein batterieelektrisch angetrieben. Selbst bei Sattelschleppern, die vor allem im Schwerlastverkehr genutzt werden, machten Batterie-Antriebe drei Prozent der Neufahrzeuge aus. Der Bestand ist allerdings in beiden Bereichen noch fast vollständig von Verbrennungsmotoren geprägt. Auch bei Pkw machen reine Stromer nach wie vor nur vier Prozent des Bestandes aus.