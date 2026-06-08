VW-Chef Blume fordert stärkere europäische Interessenpolitik für die Autoindustrie

Volkswagen-Chef Oliver Blume hat anlässlich des Produktionsstarts des vollelektrischen ID. Polo in Martorell für eine stärkere europäische Interessenpolitik plädiert. Er forderte strengere Regeln für ausländische Automobilhersteller, die auf dem europäischen Markt agieren. Als Protektionismus will der deutsche Manager seine Äußerungen aber nicht verstanden wissen.

Ziel sei vielmehr ein einheitliches Spielfeld, wobei Unternehmen, die in Europa Geschäfte tätigen, auch Investitionen in Montagewerke, Komponentenproduktion und Entwicklungsleistungen erbringen sollten. „Ich denke, wir sollten eher über eine europäische Interessenpolitik reden, wie sie in anderen Regionen der Welt auch verfolgt wird“, wird Blume vom Portal T-Online zitiert.

Als konkreten Anlass für seine aktuellen Forderungen führte Blume die Situation bei Hybridfahrzeugen an. Während die EU bereits Strafzölle auf Elektroautos aus China erhoben hat, bleiben Teilzeitstromer von diesen Maßnahmen ausgenommen. Laut dem Volkswagen-Chef werden diese Fahrzeuge in der Volksrepublik zu deutlich geringeren Kosten entwickelt und produziert, was den Wettbewerb mit europäischen Modellen erschwere.

Um bei E-Autos wettbewerbsfähiger mit den nach Europa drängenden China-Marken zu werden, treibt Volkswagen die Produktion von erschwinglichen kleinen Modellen seiner Volumenmarken voran. Die Federführung liegt bei Seat/Cupra, gebaut werden die von der Kernmarke VW, Cupra und Skoda angebotenen neuen Modelle in Spanien. Der Konzern spart durch die Bündelung eigenen Angaben zufolge insgesamt 600 Millionen Euro.

Branchenexperte Constantin Gall von der Unternehmensberatung EY schätzt laut T-Online, dass vor allem ausländische Hersteller von der aktuellen Entwicklung profitieren, da sie im niedrigeren Preissegment stärker vertreten sind. Volkswagen verweist auf einen konzernweiten Marktanteil bei Elektroautos von 27 Prozent. Dieser reiche jedoch nicht aus, um Strafzahlungen aufgrund der EU-CO2-Flottengrenzwerte zu vermeiden.

Der Absatz von E-Autos wurde zuletzt durch hohe Spritpreise infolge des Iran-Kriegs sowie staatliche Förderungen in Deutschland und Europa begünstigt. In Deutschland macht der Anteil der Vollstromer am Neuwagenmarkt mittlerweile rund ein Viertel aus, in der EU liegt dieser Wert bei etwa einem Fünftel.