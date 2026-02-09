Škoda gibt Ausblick auf Design und Technik des Epiq

Škoda Auto wird bald den neuen, vollelektrischen Epiq offiziell vorstellen. Im Vorfeld gibt die tschechische Volkswagen-Tochter einen getarnten Ausblick und verrät Details zu dem Stadt-SUV.
„Mit dem Epiq macht Škoda die Elektromobilität noch zugänglicher, da er das dritte Modell in unserem wachsenden vollelektrischen Portfolio ist“, sagt Klaus Zellmer, CEO von Škoda Auto. „Dieser smarte SUV-Crossover stellt eine bedeutende Erweiterung unserer Produktpalette dar und kombiniert attraktives Design, großzügiges Platzangebot und Erschwinglichkeit, um ganz neue Kundengruppen anzusprechen.“
Der 4,2 Meter lange Epiq mit 475 Liter Kofferraumvolumen werde den Einstieg in die Welt der Elektromobilität für einen größeren Kundenkreis erschwinglicher und attraktiver machen. Mit Preisen, die in vielen Märkten mit denen eines Kamiq mit Verbrennungsmotor vergleichbar seien, biete man den Kunden Wahlfreiheit sowohl beim Antrieb als auch beim Fahrzeugstil, so Škoda. Konkreter wird man mit Blick auf den Preis noch nicht.
Darüber hinaus werde der Epiq ein Eckpfeiler der Strategie sein, das rein elektrische Portfolio der Marke in diesem Jahr zu verdoppeln. Als kleinstes batterieelektrisches Fahrzeug im Portfolio werde er den Einstieg in die Elektro-Palette von Škoda darstellen, während der kommende Siebensitzer Peaq das Portfolio im oberen Segment stärken werde.
Der Epiq gehört zur Electric Urban Car Familie von Volkswagen. Zusammen mit dem Cupra Raval, dem VW ID. Polo und dem VW ID. Cross ist er Teil einer markenübergreifenden Produktkampagne innerhalb der Volkswagen Brand Group Core, in der die Marken der Gruppe Einstiegsmodelle für die Elektromobilität auf den Markt bringen werden.
Bis zu 155 kW Leistung und 430 Kilometer Reichweite
Škoda wird den Epiq mit verschiedenen Batteriegrößen und einer Leistungsspanne von 85 bis 155 kW verkaufen. Von 0 auf 100 soll es in bis zu 7,4 Sekunden und stets weiter bis Tempo 150 gehen. Eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern nach WLTP-Norm soll Flexibilität für den Alltag bieten. Als Verbrauch werden ab 13,0 kW/100 km angegeben. Mit Gleichstrom (DC) kann die leistungsstärkste Version in etwas mehr als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden.
Der Epiq ist das erste Serienmodell von Škoda, das alle Elemente der neuen Designsprache Modern Solid trägt. „Ausgeklügelte Aerodynamik“ ermöglicht einen Luftwiderstandsbeiwert von cw = 0,275. Der Epiq ist dabei das erste Modell von Škoda, das auf der für kleine Elektroautos entwickelten MEB+-Plattform basiert. Ihre Hauptmerkmale sind den Angaben zufolge der Frontantrieb und eine Traktionsbatterie „mit adäquater Kapazität“. Dadurch könne der Innenraum maximiert, das Gewicht reduziert und der Energieverbrauch verbessert werden, so die Entwickler.
Škodas neues Elektroauto wird von zwei verschiedenen Versionen des neuen E-Motors APP290 in drei Leistungsvarianten angetrieben, kombiniert mit zwei verschiedenen Traktionsbatterien. Die Variante Epiq 35 bietet 85 kW/116 PS, während der leistungsstärkere Epiq 40 über 99 kW/135 PS verfügt. Beide sind mit einer Batterie mit einer Gesamtkapazität von 38,5 kWh ausgerüstet. Das Spitzenmodell Epiq 55 bietet 155 kW/211 PS und eine 55-kWh-Batterie.
Das kleinere 38,5-kWh-Akkupaket ist eine LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) und soll die Vorteile einer langen Lebensdauer und eines geringen Gewichts bieten. Die 55-kWh-Batterie hat die gleichen Abmessungen und ein ähnlich geringes Gewicht. Sie verfügt allerdings mit ihrer NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Kobalt) über eine größere Energiedichte sowie eine höhere Kapazität und ermöglicht damit eine größere Reichweite. Alle drei Varianten können bei Wechselstrom (AC) mit 11 kW aufgeladen werden, während Gleichstromladen (DC) je nach Variante mit bis zu 50, 90 und 133 kW möglich ist. Die leistungsstärkste Version kann in 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent Kapazität geladen werden.
Kommentare
CJuser meint
Das NMC-Pack soll nicht 55, sondern 51,7 kWh haben. VW spricht beim ID. Polo auch gerundet von 52 kWh.
Besser-BEV-Wisser meint
Sieht schon mal so aus als hat Skoda (und VW) mit dem MEB+ vieles richtig gemacht.
Wenn jetzt auch noch der Preis stimmt, dann sind 50% E-Quote in dem Segment in 2027 drin.
hu.ms meint
Mit grossem akku ab 29k minus förderung ?
Aztasu meint
Ich schätze ab 30k – die Förderung. Mit wirklich guter Ausstattung so 34-35k – Förderung, also 30k Endpreis
ID.alist meint
Das sind ja die Preise vom Kamiq, von daher wird es in diese Richtung gehen.
Bei Elroq haben über Preisparität mit dem Verbrenner gesprochen, und hier sollte es auch sein.
Mary Schmitt meint
Gnade Gott der Konkurrenz! VW ist ja jetzt schon bei weitem Marktführer und auch die Fronttriebler werden ohne echte Wettbewerber sein.
ID.alist meint
Irgendwie sind solche Kommentare ziemlich langweilig. Ja der Epiq ist ein sehr gutes Angebot, aber verglichen mit dem EV2, ist eher nur marginal besser, so dass am Ende andere Themen entscheiden werden in welches Land welches Auto aus diese Klasse am meisten verkauft wird.
Mary Schmitt meint
Ja, aber du hast einen Händler am Ort, die Kunden haben Vertrauen zur Marke und Plattform. Die MEB hat keine substanziellen Schwächen. Kia dagegen schon – ICCU. Zudem wird der VW Konzern gute Preise machen.
ChriBri meint
Frage: gibt es bei aktuellen Modellen ein ICCU Problem? Wenn ja, bei welchen und mit welcher Tragweite? Oder wird einfach mal wieder die ICCU Sau durchs Dorf gejagt? Bei uns im Fuhrpark fahren ein paar Ioniqs 5/6 rum, bekamen vor rd 2 Jahren das Update, es gab nie ICCU Probleme. Man hört tw haarsträubende Fälle insbesondere über die schlechte Ersatzteilversorgung. Aber wie flächendeckend ist das Thema, gibt es konkrete Zahlen?
ID.alist meint
In Deutschland vielleicht, aber hier wird der ID.Cross wichtiger sein, und in anderen Länder in Europa sieht es schon anders aus.
South meint
Natürlich hat der MEB substanzielle Schwächen. Er ist heute schon zu schwach in Reichweite und Ladeleistung und muss die Stellung noch einige Jahre halten.
Und die Verkaufszahlen der E Modelle sind weit hinter den Erwartungen, weil eben VW es nicht schafft die SSP Plattform in die Gänge zu kriegen.
Und auch in 2026 wird Tesla wieder mehr BEV Modelle verkaufen können, als der VW Konzern, der sich immerhin als Massenhersteller versteht, mal ganz davon zu schweigen, dass BYD an VW mit Lichtgeschwindigkeit vorbeigezogen ist…
VW hat momentan nur Glück, dass sich der Hochlauf der E Mobitlität verzögert und die Chinesen die Zölle auf Abstand halten…
eBikerin meint
„mal ganz davon zu schweigen, dass BYD an VW mit Lichtgeschwindigkeit vorbeigezogen ist…“
An Tesla aber auch
MK meint
@South:
Sind die Verkaufszahlen tatsächlich „weit hinter den Erwartungen“? Ich habe letztes Jahr 9 Monate auf meinen Elroq gewartet, ein Bekannter 15 Monate auf seinen Cupra Born (während das zuständige Werk Zwickau Stellen abbaut). Vom Elroq sind mittlerweile die beiden „kleinen“ Akkuvarianten gar nicht mehr bestellbar, damit die Akkus, die VW am Weltmarkt bekommt, komplett für Zwickau zur Verfügung stehen (und durch eine Erhöhung des Einstiegspreises um gut 10.000 € die Attraktivität massiv sinkt), der „große“ Akku kommt mit geringerer Spitzenladenleistung von einem anderen Lieferanten, damit die Akkus, die VW da auf dem Weltmarkt bekommt, komplett für das Werk in Emden genutzt werden können. Für die ersten 9 Monate 2025 veröffentlichte Skoda Zahlen, denen zu Folge die Zahl der neu bestellten eAutos in diesem Zeitraum 40% über der der gebauten Fahrzeuge lag.
Also: Natürlich erzählen die Manager und Lobbyorganisationen von Morgens bis Abends, es läge an mangelnder Nachfrage um Subventionen abzugreifen (dieses Ziel ist ja fürs erste in Deutschland wieder erreicht) und Verbrennerfans greifen das gerne auf. Schaut man sich die Realität an, hat VW aber ganz offensichtlich damit zu kämpfen, genügend Akkus herbeizuschaffen und nicht mit fehlenden Kunden. Das sorgt bei mir für den Verdacht, dass man zwar erzählt, es würden sich weniger verkaufen als geplant, dass es tatsächlich aber sogar mehr sind.
ap500 meint
So wie ich das vom Hersteller gelesen habe ist das immer noch kein Volumenmodell und baut auf dem für geringe Stückzahlen geplanten MEB auf. Der richtige „Epiq“ als Volumenmodell kommt erst mit der SSP Plattform nach dem Golf.
M. meint
Es gab nie Planungen für geringe Stückzahlen beim MEB.
Die haben sich einfach so eingestellt.
Als Erklärung dazu gibt es ja einige „Eigenarten/Probleme/Mängel am MEB selbst, aber natürlich auch Menschen wie du, die 600 km in 4,5 Std. durchbrettern müssen und das „Urlaub“ nennen.
Mary Schmitt meint
Was für ein Un.sinn! Abgesehen davon, dass die Elektromobilität aus verschiedenen Gründen nicht so gezündet hat, wie das angenommen wurde, ist festzuhalten, dass der Marktanteil von VW und besonders der MEB-Fahrzeuge deutlich höher ist als bei den Verbrennern ist. Anders gesagt: VW macht bei den BEV die Sache deutlich richtiger als die Anderen. Die Skalen bei 1 Million in diesem Jahr sind ja auch nicht so wirklich klein, muss man sagen. Selbst Ford ist bei uns an Tesla vorbei, indem sie bei den BEV wie Mahindra auf die MEB setzen.
M. meint
Du redest von heute, aber der MEB ist seit Jahren auf dem Markt. Und den Start haben sie versaut, vor allem mit Software, aber nicht nur. Da müssen wir jetzt nicht wieder im Detail durch, denke ich!?
Aber – bei aller Arroganz, der dem Laden eigen ist – die Verkaufszahlen haben Einsicht geschaffen, dass nicht mal VW einfach so alles verkaufen kann, was sie vor die Tür stellen. Und deswegen arbeiten sie ja dran, und machen viele Dinge inzwischen besser.
Inzwischen ist das an vielen (nicht allen) Stellen ein gutes Angebot.
Aber Baustellen bleiben, da bin ich immer gespannt, wo die Einsicht an nächster Stelle sichtbar wird.
Aber den Shitstorm, den haben sie sich verdient. Da hab ich NULL Mitleid. Wenn sie nachhaltig daraus lernen und nicht wieder in die alten Muster verfallen wird der Konzern besser sein als je zuvor.
Wenn nicht…. ;-)
Mary Schmitt meint
Das Lesen und Verstehen ist dir allerdings nicht gegeben, egal welchen Nick du dir gerade wieder zulegst. Die MEB ist die erfolgreichste BEV-Plattform der Welt. Selbst zwei Mitbewerber haben sie gekauft und Tesla wäre gut beraten, nach der Schließung von Grünheide ihre Fahrzeuge für Europa von VW auf MEB bauen zu lassen.
volsor meint
Grünheide und Schließung , ich darf laut Lachen. Oder?
Und dann noch , Tesla soll von VW auf der MEB gebaut werden. Ich schmeiß mich weg. So kann jeder Montag anfangen. Den Laut Lachen soll gesund sein. :)
CaptainPicard meint
Was ist denn ein Volumenmodell? Das direkte Verbrenner-Gegenstück ist der Kamiq, davon hat Skoda letztes Jahr 126.000 Stück verkauft. Vom Epiq wird man wohl 80.000 bis 100.000 Stück verkaufen können, von der Größenordnung also durchaus vergleichbar. Oder sind die Verbrenner aktuell auch keine Volumenmodelle?
Halber Akku meint
Also so wie sich das liest, wird der Epiq ein Volltreffer. Wird Zeit das er auf den Markt kommt. Je früher, desto besser.
eBikerin meint
Ein Erfolg wird der nur wenn er entsprechend günstig ist.