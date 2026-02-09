Škoda gibt Ausblick auf Design und Technik des Epiq

Škoda Auto wird bald den neuen, vollelektrischen Epiq offiziell vorstellen. Im Vorfeld gibt die tschechische Volkswagen-Tochter einen getarnten Ausblick und verrät Details zu dem Stadt-SUV.

„Mit dem Epiq macht Škoda die Elektromobilität noch zugänglicher, da er das dritte Modell in unserem wachsenden vollelektrischen Portfolio ist“, sagt Klaus Zellmer, CEO von Škoda Auto. „Dieser smarte SUV-Crossover stellt eine bedeutende Erweiterung unserer Produktpalette dar und kombiniert attraktives Design, großzügiges Platzangebot und Erschwinglichkeit, um ganz neue Kundengruppen anzusprechen.“

Der 4,2 Meter lange Epiq mit 475 Liter Kofferraumvolumen werde den Einstieg in die Welt der Elektromobilität für einen größeren Kundenkreis erschwinglicher und attraktiver machen. Mit Preisen, die in vielen Märkten mit denen eines Kamiq mit Verbrennungsmotor vergleichbar seien, biete man den Kunden Wahlfreiheit sowohl beim Antrieb als auch beim Fahrzeugstil, so Škoda. Konkreter wird man mit Blick auf den Preis noch nicht.

Darüber hinaus werde der Epiq ein Eckpfeiler der Strategie sein, das rein elektrische Portfolio der Marke in diesem Jahr zu verdoppeln. Als kleinstes batterieelektrisches Fahrzeug im Portfolio werde er den Einstieg in die Elektro-Palette von Škoda darstellen, während der kommende Siebensitzer Peaq das Portfolio im oberen Segment stärken werde.

Der Epiq gehört zur Electric Urban Car Familie von Volkswagen. Zusammen mit dem Cupra Raval, dem VW ID. Polo und dem VW ID. Cross ist er Teil einer markenübergreifenden Produktkampagne innerhalb der Volkswagen Brand Group Core, in der die Marken der Gruppe Einstiegsmodelle für die Elektromobilität auf den Markt bringen werden.

Bis zu 155 kW Leistung und 430 Kilometer Reichweite

Škoda wird den Epiq mit verschiedenen Batteriegrößen und einer Leistungsspanne von 85 bis 155 kW verkaufen. Von 0 auf 100 soll es in bis zu 7,4 Sekunden und stets weiter bis Tempo 150 gehen. Eine Reichweite von bis zu 430 Kilometern nach WLTP-Norm soll Flexibilität für den Alltag bieten. Als Verbrauch werden ab 13,0 kW/100 km angegeben. Mit Gleichstrom (DC) kann die leistungsstärkste Version in etwas mehr als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden.

Der Epiq ist das erste Serienmodell von Škoda, das alle Elemente der neuen Designsprache Modern Solid trägt. „Ausgeklügelte Aerodynamik“ ermöglicht einen Luftwiderstandsbeiwert von cw = 0,275. Der Epiq ist dabei das erste Modell von Škoda, das auf der für kleine Elektroautos entwickelten MEB+-Plattform basiert. Ihre Hauptmerkmale sind den Angaben zufolge der Frontantrieb und eine Traktionsbatterie „mit adäquater Kapazität“. Dadurch könne der Innenraum maximiert, das Gewicht reduziert und der Energieverbrauch verbessert werden, so die Entwickler.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Škodas neues Elektroauto wird von zwei verschiedenen Versionen des neuen E-Motors APP290 in drei Leistungsvarianten angetrieben, kombiniert mit zwei verschiedenen Traktionsbatterien. Die Variante Epiq 35 bietet 85 kW/116 PS, während der leistungsstärkere Epiq 40 über 99 kW/135 PS verfügt. Beide sind mit einer Batterie mit einer Gesamtkapazität von 38,5 kWh ausgerüstet. Das Spitzenmodell Epiq 55 bietet 155 kW/211 PS und eine 55-kWh-Batterie.

Das kleinere 38,5-kWh-Akkupaket ist eine LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) und soll die Vorteile einer langen Lebensdauer und eines geringen Gewichts bieten. Die 55-kWh-Batterie hat die gleichen Abmessungen und ein ähnlich geringes Gewicht. Sie verfügt allerdings mit ihrer NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Kobalt) über eine größere Energiedichte sowie eine höhere Kapazität und ermöglicht damit eine größere Reichweite. Alle drei Varianten können bei Wechselstrom (AC) mit 11 kW aufgeladen werden, während Gleichstromladen (DC) je nach Variante mit bis zu 50, 90 und 133 kW möglich ist. Die leistungsstärkste Version kann in 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent Kapazität geladen werden.