Ford & Octopus Energy starten bidirektionales Laden: „Bis zu 16.000 km kostenfrei“

Ford und Octopus Energy führen das bidirektionale Laden Vehicle-to-Grid (V2G) für Privatkunden in Deutschland ein. Durch die Kooperation wird das Elektroauto zu einem aktiven Teil des Stromnetzes. Zum Start im Sommer sollen Besitzer eines neuen oder Explorer von „signifikanten Kostenvorteilen“ profitieren, indem ihr Fahrzeug als Stromspeicher genutzt wird. Die Vergünstigungen sollen eine kostenlose rechnerische Fahrleistung von bis zu 16.000 Kilometern pro Jahr ermöglichen.

Mit V2G werden E-Autos zu flexiblen Stromspeichern, die Energie nicht nur aufnehmen, sondern auch wieder ins Netz einspeisen können. Die Lösung von Octopus Energy lädt das Fahrzeug bevorzugt zu Zeiten, in denen der Strom günstig ist und das Fahrzeug gibt wieder Strom ab, wenn er besonders wertvoll ist – zum Beispiel am frühen Abend, wenn große Nachfrage herrscht.

Für E-Auto-Besitzer bedeutet das: Wenn ihr Auto zuhause mit der bidirektionalen Wallbox verbunden ist, arbeitet es für sie. „Kumuliert leisten sie so einen gewaltigen Beitrag für die Stabilität des deutschen Energiesystems und senken die Energiekosten für Fahrstrom im Idealfall auf Null“, erklärt Ford.

Das Angebot besteht aus der Kombination eines V2G-Tarifs von Octopus Energy, der die Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweis enthält, der technischen Freischaltung der Ford-Elektroautos und einer bidirektionalen Wallbox von Ambibox.

Die finanziellen Vorteile für die Nutzer:

Monatlicher Bonus: Octopus Energy schreibt Kunden einen Bonus von 30 Euro monatlich gut, vorausgesetzt das Fahrzeug ist mindestens 300 Stunden pro Monat mit der Wallbox verbunden. Insgesamt bis zu 360 Euro im Jahr.

Reduzierter Ladepreis: Für den Ladestromanteil erhalten Kunden eine feste Vergünstigung von 18 Cent pro Kilowattstunde (kWh) auf den Haushaltsstrompreis. Daraus ergibt sich ein effektiver Ladepreis von durchschnittlich 15 ct/kWh.

Bis zu 16.000 Kilometer kostenfrei laden: Bei einem Bonus von 360 Euro im Jahr lassen sich zum reduziertem Ladestrompreis insgesamt 2400 kWh kostenlos laden. Mit einem angenommenen Verbrauch von 15k Wh/ 100km entspricht dies rechnerisch bis zu 16.000 Kilometern.

Das intelligente Laden und Zurückspeisen ins Netz steuert Octopus Energy vollautomatisch im Hintergrund. „Der Kunde behält dennoch die vollständige Kontrolle über sein Fahrzeug, in dem er Abfahrtszeiten und gewünschte Ladestände flexibel nach seinen Bedürfnissen einstellt“, betont das Unternehmen. Wer eine spontane Fahrt plane, könne die V2G-Optimierung jederzeit deaktivieren und das Fahrzeug sofort mit voller Leistung von bis zu 11 kW laden.

Das Angebot gilt nur für Fords Baureihen Capri und Explorer, die auf VWs Elektroauto-Baukasten MEB basieren. Diese Modelle verfügen über die notwendige Technologie, um Energie aufzunehmen und kontrolliert wieder abzugeben. Durch intelligente Steuerung im Zusammenspiel mit der zusätzlich zu erwerbenden Ambibox Ladestation werde dabei die Batterielebensdauer optimiert, heißt es.

Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany: „2026 wird das Jahr der E-Mobilität. Wir machen das E-Auto zum Motor der persönlichen Energiewende. Durch die Zusammenarbeit mit Ford und einer V2G-fähigen Wallbox bieten wir ein schlüsselfertiges Paket an. Der Kunde muss kein Energieexperte sein: Er steckt sein Auto an, wir kümmern uns um den Rest. So ist grüner Strom nicht nur sauber, sondern für jeden spürbar günstiger.“