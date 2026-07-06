VW ID. Tiguan: Erlkönigfotos geben aktuellen Ausblick

Volkswagen bereitet laut Berichten die Einführung eines neuen elektrischen SUV vor. Das Modell wird unter dem Namen ID. Tiguan auf den Markt kommen und damit das bisherige Modell ID.4 ersetzen. Dieser strategische Schritt ist Teil einer Neuausrichtung, bei der die Kernmarke des Konzerns von der numerischen Benennung seiner Elektroauto-Familie ID. zu etablierten Markennamen übergeht.

Der ID. Tiguan soll im Werk Emden in Deutschland produziert werden. Die offizielle Markteinführung wird bis Ende 2026 erwartet. Aktuelle Erlkönigfotos deuten darauf hin, dass sich das Design des zukünftigen Modells deutlich vom aktuellen ID.4 unterscheidet. Der ID. Tiguan weist eine traditionellere SUV-Form mit einer quadratischeren Frontpartie auf. Zu den sichtbaren Änderungen gehören neue Scheinwerfer sowie eine neu gestaltete Motorhaube.

🚗⚡ El Volkswagen ID Tiguan ya se deja ver. El sustituto del ID.4 estrenará un diseño casi completamente nuevo y una imagen mucho más cercana al Tiguan. ¿Será el cambio que necesitaba Volkswagen? 👀#Volkswagen #Tiguan #IDTiguan @VW_es pic.twitter.com/KgQwHE2B2B — ForoCochesEléctricos (@foroelectricos) July 3, 2026

An der Fahrzeugflanke sind zudem neue Türen und klassische Türgriffe erkennbar. Innen reagiert VW auf Rückmeldungen von Fahrern und führt wieder physische Bedienelemente für die Klimatisierung sowie weitere Funktionen unter dem zentralen Navigationsbildschirm und am Lenkrad ein.

Technisch wird der ID. Tiguan auf der MEB+-Plattform basieren, welche bereits den neuen ID. Polo und den überarbeiteten ID.3 antreibt. Aktuelle Updates bei Batterien und Elektroantrieben sollten eine Verbesserung der Reichweite sowie der Ladegeschwindigkeiten gegenüber dem ID.4 bringen. Das derzeitige Modell ist mit Heck- oder Allradantrieb verfügbar, mit Systemleistungen von 140 kW (190 PS) bis 220 kW (299 PS). Mit der großen 79-kWh-Batterie sind bis zu 572 Kilometer pro Ladung möglich. Los geht es hierzulande bei 40.580 Euro.