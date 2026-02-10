Volkswagen meldet 5 Millionen produzierte Elektroantriebe

Die Volkswagen Group hat weltweit die Marke von fünf Millionen produzierten E-Antrieben erreicht. Der Meilenstein der Werke Győr, Kassel, Tianjin und Zuffenhausen unterstreiche die Leistungsfähigkeit des konzernweiten Technologie- und Fertigungsverbunds sowie die konsequente Skalierung der Elektromobilität über Marken und Regionen hinweg, so der Konzern.

Einen wesentlichen Beitrag leistet das Kompetenznetzwerk von Volkswagen Group Components – unter anderem mit dem Werk Kassel, das die Produktion von E-Antrieben im Jahr 2025 um rund 24 Prozent auf über 850.000 Einheiten gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat.

Derzeit begehrtester E-Antrieb innerhalb des Konzerns ist der APP550, unter anderem im Einsatz in VWs Elektroauto-Familie ID., im Škoda Enyaq und im Cupra Tavascan. Eine Million Einheiten wurden bislang am Group-Components-Standort Kassel gefertigt.

„Mit dem APP550 setzt die Volkswagen Group im Volumensegment Maßstäbe“

„Mit dem APP550 setzt die Volkswagen Group im Volumensegment Maßstäbe in Effizienz, Fahrdynamik und Akustik“, heißt es. „Gegenüber dem Vorgänger sinkt der Energieverbrauch um rund 20 %, während Drehmoment und Leistung bei identischen Abmessungen jeweils um rund 75 % bzw. 40 % zulegen – spürbar bei Reichweite, Antritt und Geräuschkomfort. In Serie leistet der APP550 bis zu 240 kW und bis zu 560 Nm. Das kombinierte Wasser‑/Öl‑Kühlkonzept optimiert die Temperaturführung ohne zusätzliche Pumpe. Die Erfolgsgeschichte des APP550 unterstreicht erneut, dass die Volkswagen Group weltweit für höchste Qualitätsstandards in der Entwicklung und Produktion von Fahrzeugen steht.“

Die E‑Antriebe entstehen im verzahnten Netzwerk der Volkswagen Group – von Entwicklung und Industrialisierung über Leistungselektronik bis zur Logistik. „Kompetenzstandorte wie das Volkswagen Group Components Werk Kassel tragen im Konzernverbund dazu bei, dass Schlüsseltechnologien wie E‑Antriebe und Pulswechselrichter in Serie gehen“, so das Unternehmen.

Mit dem Pulswechselrichter bringt die Volkswagen Group eine Schlüsselkomponente des E-Antriebs in Eigenregie an den Start. Der von der Volkswagen Group Components entwickelte Pulswechselrichter ermögliche gegenüber dem Fremdbezug eine schnellere Produktentwicklung, reduzierte Kosten und eine unabhängigere Fertigung – für kommende E‑Antriebe über viele Marken hinweg, heißt es.

Zusätzlich profitierten durch den Einsatz von Siliciumcarbid als Halbleitermaterial im neuen elektrischen Antrieb APP290 die Modelle der Electric Urban Car Family (u. a. VW ID. Polo, Škoda Epiq, Cupra Raval) „spürbar“ von einer höheren Effizienz – „für mehr Reichweite und bessere Performance im Alltag“. Die innerhalb des Konzerns selbst entwickelte und gefertigte E-Maschine APP290 ist aktuell in verschiedenen Leistungsstufen von 85 kW (116 PS) bis 166 kW (226 PS) geplant und nutzt die 400-Volt-Technologie.

„Volkswagen ist sowohl im ICE- als auch im BEV- Segment führend“

„Der Meilenstein von fünf Millionen produzierten E-Antrieben zeigt: Volkswagen ist sowohl im ICE- als auch im BEV- Segment führend. Mit unserem globalen Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk beherrschen wir auch den elektrischen Antriebsstrang in allen Facetten, beschleunigen Innovationen und sorgen für höchste Qualität“, sagt Thomas Schmall, Konzernvorstand Technik.

„Mit dem ersten selbst entwickelten Pulswechselrichter bauen wir unser Know-how jetzt seiner Klasse weiter aus und nehmen das steuernde „Gehirn“ des elektrischen Antriebs in die eigene Hand. So sichern wir Performance für unsere Kundinnen und Kunden – und stärken zugleich die technologische Souveränität des Volkswagen Konzerns.“