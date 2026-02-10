Mittelklasse-SUV MGS6 EV kommt bald auch nach Deutschland

Das in Großbritannien bereits bestellbare große Elektro-SUV MGS6 EV wird demnächst auch in Spanien und in Deutschland eingeführt. Mit 4,71 Metern ist das neue Modell 23 Zentimeter länger als der schon hierzulande verkaufte MGS5. Als technische Basis dient die Modular Scalable Platform (MSP), die auch den MGS5 EV, MG4 Electric und den Cyberster trägt.

Als Energiespeicher kommt stets ein Akkupaket mit 74 kWh netto zum Einsatz, das nur 11 Zentimeter hoch sein soll. Wählen können die Kunden zwischen einem 180 kW/245 PS starken Hecktriebler und einer Allradversion, bei der noch ein 119 kW/162 PS starker E-Motor vorn hinzukommt. Die Systemleistung wird auf 266 kW/362 PS begrenzt. Der Allradantrieb schaltet sich laut MG bei unzureichender Traktion zu.

Von 0 auf 100 km/h geht es je nach Version in bis zu 5,1 Sekunden, Schluss ist immer bei Tempo 200. Als Reichweite mit der 74,3-NMC-Batterie werden nach WLTP-Norm bis zu 529 Kilometer genannt. Als offiziellen Verbrauch gibt MG ab 16,6 kWh/100 km an. Laden lässt sich die Batterie in 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Der MGS6 bietet fünf Fahrmodi mit fünf Rekuperationsmodi, darunter einer für One-Pedal-Driving. Im Cockpit findet sich serienmäßig ein 10,3-Zoll-Instrumentendisplay und ein 12,8-Zoll-Touchscreen. Es gibt aber auch physische Einstellknöpfe. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 674 bis 1910 Litern. Außerdem gibt es einen „Frunk“ unter der Fronthaube, der beim Hecktriebler 124 Liter fasst, beim Allradmodell 102 Liter.

In Großbritannien wird der Hecktriebler in den Ausstattungen SE und Trophy verkauft, der Allradler hat stets die Trophy-Ausrüstung. Letztere bietet zusätzlich ein Head-up-Display, Sitzheizung und Sitzbelüftung, ein Panorama-Schiebedach sowie ein Audiosystem mit elf Lautsprechern. Alle Modelle haben MacPherson-Federbeine vorn und eine Mehrlenker-Hinterachse.

Die Preise in Großbritannien beginnen bei 37.995 Pfund, was etwa 43.600 Euro entspricht, die gehobene Trophy-Version kostet 40.995 Pfund (47.000 Euro) und der Dual Motor Trophy 43.995 Pfund (50.500 Euro).