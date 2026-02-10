AMG bestätigt SUV-Coupé als drittes eigenes Elektroauto

Die sportliche Automarke AMG von Mercedes-Benz hat Informationen zu ihrem dritten eigenständigen Elektroauto verraten. Demnach bringt die Firma aus dem schwäbischen Affalterbach nach einer Limousine und einem SUV (Artikelbild) ein SUV-Coupé auf den Markt.

Mercedes-AMG werde eine Coupé-Variante seines kommenden potenten SUV als drittes Modell seiner E-Auto-Reihe anbieten, wie CEO Michael Schiebe gegenüber Autocar bestätigte. Das SUV-Coupé soll in der zweiten Hälfte nächsten Jahres vorgestellt werden. Die Marke werde verstärkt auf SUV setzen, erklärte Schiebe. Diese Karosserieform mache derzeit mehr als die Hälfte des weltweiten Absatzvolumens des Herstellers aus.

Das neue Modell werde auf derselben AMG.EA-Plattform basieren wie das voraussichtlich Anfang 2027 startende SUV sowie eine zuvor erwartete Limousine auf Basis des Konzepts GT XX. Es wird laut dem Bericht den Antriebsstrang, ein spezielles Akkupack mit Rundzellen und die 800-Volt-Elektroarchitektur übernehmen. Auf die Straße soll die Leistung ein Set-up aus drei Axial-Fluss-Elektromotoren bringen, bei dem zwei der E-Maschinen auf der Hinterachse sitzen. Als Leistung werden über 1000 PS (736 kW) erwartet.

Bisher hat AMG nur veredelte Versionen von elektrischen Serienmodellen von Mercedes-Benz im Angebot. Zukünftig wird die Marke auch eigenständige Vollstromer anbieten. Auf das erste davon, das als GT 4-Türer Coupé beschrieben wird, gab man Ende letzten Jahres mit Schauspieler Brad Pitt einen Ausblick.

Der neue Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé ist das erste Fahrzeug, das auf der zukünftigen „Hochleistungsarchitektur“ AMG.EA basiert. „Wir freuen uns sehr, Brad Pitt bei Mercedes-AMG begrüßen zu dürfen. Seine Authentizität und sein Sinn für das Außergewöhnliche spiegeln perfekt den Geist unseres kommenden viertürigen Coupés aus Affalterbach wider, das 2026 enthüllt wird. Mit diesem neuen Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé definieren wir Performance neu und schaffen ein wirklich aufregendes, unvergessliches Erlebnis“, sagte AMG-Chef Michael Schiebe im November.

Das kommende viertürige Coupé von Mercedes‑AMG auf seiner eigenen Plattform wird laut dem Unternehmen ein revolutionäres Antriebskonzept bieten. Drei Axial-Fluss-Motoren und eine direktgekühlte Batterie ermöglichten eine „völlig neue Dimension von Performance und herausragender Dauerleistung“. Letzten Sommer habe das Concept AMG GT XX die Leistungsfähigkeiten der Technologie mit einer Rekordfahrt in Nardò, Süditalien, unter Beweis gestellt. Der Antriebsstrang des Serienmodells des Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupés basiere auf denselben Technologien.