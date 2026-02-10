Skoda Elroq im Januar an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen

Im ersten Monat des Jahres 2026 hat das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 42.692 neue Elektro-Pkw registriert, was einem Marktanteil von 22 Prozent entspricht. Mit 3121 Neuzulassungen und einem Anteil von gut 7 Prozent war dabei der Skoda Elroq das führende Modell.

Hinter dem kompakten SUV folgt mit 2632 Einheiten der als Limousine und Kombi erhältliche VW ID.7 der Oberen Mittelklasse. Auf Platz drei findet sich VWs Kompakt-Elektroauto ID.3 mit 2405 Einheiten. Dann kommt mit dem mittelgroßen SUV Enyaq ein weiterer Skoda mit 1841 Neuzulassungen.

Die folgenden Plätze der Top 10 belegen die Modelle Audi A6 e-tron (Obere Mittelklasse, Limousine & Kombi/1454), Audi Q6 e-tron (großes SUV & SUV-Crossover/1358), Mercedes CLA (Mittelklasse-Limousine/1330), Mini Electric (Kleinwagen/1220), Tesla Model Y (Mittelklasse-Crossover/1119) und Cupra Born (Kompaktwagen/1054).