Skoda Elroq im Januar an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen

Im ersten Monat des Jahres 2026 hat das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland 42.692 neue Elektro-Pkw registriert, was einem Marktanteil von 22 Prozent entspricht. Mit 3121 Neuzulassungen und einem Anteil von gut 7 Prozent war dabei der Skoda Elroq das führende Modell.
Hinter dem kompakten SUV folgt mit 2632 Einheiten der als Limousine und Kombi erhältliche VW ID.7 der Oberen Mittelklasse. Auf Platz drei findet sich VWs Kompakt-Elektroauto ID.3 mit 2405 Einheiten. Dann kommt mit dem mittelgroßen SUV Enyaq ein weiterer Skoda mit 1841 Neuzulassungen.
Die folgenden Plätze der Top 10 belegen die Modelle Audi A6 e-tron (Obere Mittelklasse, Limousine & Kombi/1454), Audi Q6 e-tron (großes SUV & SUV-Crossover/1358), Mercedes CLA (Mittelklasse-Limousine/1330), Mini Electric (Kleinwagen/1220), Tesla Model Y (Mittelklasse-Crossover/1119) und Cupra Born (Kompaktwagen/1054).
|Rang
|Modell
|Januar 2026
|1
|Skoda Elroq
|3121
|2
|VW ID.7
|2632
|3
|VW ID.3
|2405
|4
|Skoda Enyaq
|1841
|5
|Audi A6 e-tron
|1454
|6
|Audi Q6 e-tron
|1358
|7
|Mercedes CLA
|1330
|8
|Mini Electric
|1220
|9
|Tesla Model Y
|1119
|10
|Cupra Born
|1054
Kommentare
David meint
Sieben Fahrzeuge aus dem VW Konzern in den Top 10. Ganz bemerkenswert dabei die guten Ränge der beiden hochpreisigen Audi, die in den Zulassungen stärker sind als zum Marktstart, weil indessen durch Tests festgestellt wurde, Reichweite und Ladegeschwindigkeit sind bemerkenswert. Völlig unaufgeregte Fahrzeuge der oberen Mittelklasse, ohne jeglichen Hype, die einfach so bestellt werden und ob die 70.000 oder 90.000 kosten, ist dem Besteller völlig egal. So funktioniert Premium.
hu.ms meint
tesla ist wieder in den top10 – es geht aufwärts… :-))
RudiFaehrtTesla meint
Tja, in der westlichen Hemisphäre ist Tesla immer noch absolute Spitze. Während der Megakonzern VW immer noch abloost.
hu.ms meint
Und das begründet sich durch welche marktanteile ?