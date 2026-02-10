Ferraris erstes Elektroauto heißt Luce, Ausblick auf Interieur

Ferrari hat schon 2025 einen ausführlichen Ausblick auf die Technik für sein erstes Elektroauto gegeben. Damals war vom „Elettrica“ die Rede, doch das Modell wird in der Serie „Luce“ heißen. Das verrieten die Italiener im neuen Jahr und zeigten dazu erste Bilder des Interieurs. Auch beim Innenraum hat man mit dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive zusammengearbeitet.

„Wir stellen Ihnen den Innenraum und die Benutzeroberfläche des Ferrari Luce vor, unserem ersten vollelektrischen Modell, das eine neue, interdisziplinäre Designsprache in ein authentisches Ferrari-Erlebnis integriert“, heißt es von Ferrari. „Entworfen in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativteam LoveFrom in San Francisco, nutzt der Ferrari Luce die elektrische Architektur als neue Chance und überdenkt jedes Detail des Innenraums, der Benutzeroberfläche und der Bedienelemente. Jedes Element, vom Armaturenbrett und Bedienfeld bis zu den taktilen Schaltern und der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche, wurde so gestaltet, dass es den Fahrer auf völlig neue Weise mit dem Fahrzeug verbindet.“

Die Sportwagenmarke setzt laut den Bildern innen auf eine Art Retro-Ansatz: Das Lenkrad zeigt ein schlichtes Design und Aluminium-Elemente, auf die moderne Technik weisen integrierte Blinker-Tasten und Drehräder unter anderem für die Fahrmodi hin. Auch bei der Instrumenten-Grafik verfolgen die Designer einen Retro-Ansatz. Unter dem zum Fahrer geneigten Touchscreen in der Mitte des Cockpits finden sich klassische Kippschalter und ein Griffbügel aus Aluminium.

Alle wichtigen Bedienelemente am Lenkrad und in der Mittelkonsole sind physisch, auch der Gangwahlhebel. „Die Benutzeroberfläche des Ferrari Luce ist nach klaren organisatorischen Prinzipien gestaltet. Bedienelemente und Anzeigen sind funktional gruppiert, wobei die wichtigsten Steuerbefehle und Rückmeldungen direkt vor dem Fahrer positioniert sind“, heißt es von dem italienischen Autobauer. „Präzisionsgefertigte mechanische Tasten, Drehregler und Kippschalter werden mit multifunktionalen digitalen Displays kombiniert.“

Am Lenkrad gibt es zwei der „Manettino“ genannten Drehräder: Das an der linken Seite wird „E-Manettino“ genannt und steuert die Antriebsmodi, zur Auswahl stehen „Range“, „Tour“ und „Perfo“ (Performance). Über das rechte „Manettino“ lässt sich die Charakteristik des Antriebs und Fahrwerks einstellen, es gibt Optionen für Eis, Nässe, trockene Straßen und Sport. Hier kann auch die Fahrstabilitätskontrolle ESC deaktiviert werden.

Die Anzeige „Torque Meter“ oberhalb des Tachos soll auf den optimalen Zeitpunkt zum Erhöhen das Drehmoment-Niveaus hinweisen. Das Drehmoment wird dabei nicht nur über das Fahrpedal gesteuert, sondern auch über Paddel am Lenkrad. „Die Paddels ermöglichen die manuelle Steuerung des Drehmoments für eine progressive Beschleunigung in Kombination mit der zurückgewonnenen Energie aus dem regenerativen Bremsen“, erklären die Italiener.

„‚Luce‘ ist mehr als nur ein Name. Es ist eine Vision“, so das Unternehmen. „Wenn Ferrari von Luce spricht, definiert das Unternehmen damit keine Technologie, sondern eine Philosophie: Elektrifizierung als Mittel, nicht als Zweck – eine neue Ära, in der Design, Technik und Fantasie zu etwas verschmelzen, das es zuvor noch nicht gab. Einfach, pur und bewegend wird Luce zum Symbol für Klarheit und Inspiration und drückt Ferraris Ansatz für Innovation aus: kompromisslose Vision, transparentes Design, stille Energie, die in jeder Faser spürbar ist, und Form, die von Funktion geprägt ist.“

In 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h

Wie bereits im Oktober verkündet , leistet die Antriebseinheit an der Vorderachse des Elektroautos 210 kW/286 PS bei einer Leistungsdichte von 3,23 kW/kg und einem Wirkungsgrad von 93 Prozent. Die Hinterachse trägt mit 620 kW/843 PS den Großteil der Gesamtleistung und erreicht eine Leistungsdichte von 4,8 kW/kg bei gleichem Wirkungsgrad. Bei Bedarf kann der Vorderradantrieb vollständig deaktiviert werden, wodurch der Wagen ausschließlich mit Hinterradantrieb fährt. Von 0 auf 100 km/h soll es in 2,5 Sekunden gehen, bei Tempo 310 ist Schluss.

Das 800-Volt-Batteriesystem mit 210 Zellen in 15 Modulen wurde vollständig in die Fahrzeugstruktur integriert. Die Energiedichte ist mit knapp 195 Wh/kg laut Ferrari die höchste unter aktuellen Serienfahrzeugen. Die Reichweite soll mit dem 122-kWh-Akkupack bei über 530 Kilometern liegen, Schnellladen lässt sich mit bis zu 350 kW. Das Batteriepaket trägt zur strukturellen Steifigkeit bei und ermöglicht ein Gewichtsverhältnis von 47:53. Der tief verbaute Energiespeicher senkt den Fahrzeugschwerpunkt um 80 Millimeter im Vergleich zu Verbrennermodellen.

Das vollständige Design des ersten Ferrari-Elektroautos soll noch in der ersten Jahreshälfte präsentiert werden. Der Marktstart wird kurz darauf erwartet. Insidern zufolge ist ein um die 500.000 Euro teures Fahrzeug geplant.